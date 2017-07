Sharon van Rouwendaal mist brons, protest tegen teamgenoot mag niet baten

Misschien heeft zij het verlangen naar Nederland terug te keren. Ik kan het me voorstellen na vier jaar zware training Coach Lucas

Coach Lucas is de spil in het gebeuren. Hij zou moeten optreden in de ontsporing. Maar de semi-hippie, de trainer die Van Rouwendaal een kampioen maakte, heeft het hoofd bij andere zaken. Hij verhuist in augustus met zijn groep stayers van Narbonne naar Montpellier. Hij krijgt daar anderhalve ton ondersteuning van stad en departement.



In een gesprek met de Franse pers zei Lucas dinsdag dat al zijn zwemmers zullen meeverhuizen, 'behalve één'. Dat zou Sharon van Rouwendaal zijn. Sharon zou het na vier jaar Zuid-Frankrijk zat zijn. Ze zou liever in Nederland zijn. 'Misschien heeft zij het verlangen naar Nederland terug te keren. Ik kan het me voorstellen na vier jaar zware training', was een letterlijke tekst.



Van Rouwendaal sms'te van niets te weten. Als ze naar Nederland terugkeert, zal ze bij Marcel Wouda en de stayers Weertman en Schouten aansluiten. Wat daar zeker beter zal zijn, is de medische verzorging. Op de vraag of die er is in Narbonne, antwoordde Van Rouwendaal woensdag 'geen'. Of er weleens een fysiotherapeut of dokter in het bad verscheen, was het antwoord 'nee'.