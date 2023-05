Sevilla wint Europa League voor zevende keer, na strafschoppenserie tegen AS Roma

Grote blijdschap bij de spelers van Sevilla Beeld REUTERS

Voor AS Roma-coach Jose Mourinho betekende het zijn eerste nederlaag in zes Europese finales. Zijn ploeg schakelde eerder in het toernooi Feyenoord uit. AS Roma won vorig seizoen nog de Conference League, door in de finale Feyenoord te verslaan.

Paulo Dybala, net op tijd voldoende hersteld van een blessure om aan het duel te beginnen, opende na ruim een half uur nog wel de score voor AS Roma. De Argentijn rondde beheerst af, na een pass van Gianluca Mancini. Daarvoor was er weinig gebeurd. Namens Roma had alleen Leonardo Spinazzola een mogelijkheid gehad, maar hij schoot in kansrijke positie zonder overtuiging in.

Fernando had in het eerste deel een goede mogelijkheid voor de Spanjaarden. De Braziliaan kopte na een hoekschop over. Op slag van rust was ook Ivan Rakitic dicht bij de gelijkmaker. De Kroaat, oud-speler van Barcelona, raakte de paal.

Sevilla langszij

Tien minuten na rust kwam Sevilla alsnog langszij. Gianluca Mancini passeerde zijn eigen doelman, in een mislukte poging een voorzet van Jesús Navas onschadelijk te maken. De 1-1 was tevens de eindstand en ook in de verlenging werd niet meer gescoord, zodat de strafschoppenserie de beslissing moest brengen.

Sevilla, die al twee keer de Uefa Cup won en vier keer de Europa League, was daarin overtuigend de sterkste. De uitblinkende Sevilla-doelman Yassine Bounou redde inzetten van Gianluca Mancini en Roger Ibanez, terwijl Sevilla niet verzaakte en de eerste vier strafschoppen allemaal verzilverde. Met de zevende Europese overwinning in evenveel finales heeft de ploeg zich ook geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen.