Setién wil Barcelona meeslepend laten voetballen in de geest van Cruijff

Quique Setien poseert voor de media nadat hij is aangesteld als coach van Barcelona. Beeld Getty

Quique Setién is bijna bezeten van de nalatenschap van Johan Cruijff, over wie hij eindeloos praatte. Eens zei hij dat hij zijn pink had willen offeren als hij in het elftal van trainer Cruijff had mogen voetballen. Dat lukte hem nooit, al was hij een behoorlijke middenvelder met drie interlands.

Onverwacht kwam dinsdag zijn aanstelling als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde, nadat de oud-spelers Ronald Koeman en Xavi hadden bedankt vanwege verbintenissen. Setién, overgekomen van Betis Sevilla en eerder bij kleinere clubs, zei tijdens de presentatie dat hij de ene dag nog tussen de koeien liep in zijn dorp, en de volgende dag trainer is van een keurkorps topvoetballers. Hij tekende tot 2022 om zijn ideeën te kunnen verspreiden.

‘Ik ben een romanticus’, zei hij eens in een interview met de Britse krant The Independent. ‘Ik denk als toeschouwer, en ik koop geen kaartje om naar een team te kijken dat op eigen helft blijft wachten op de onvermijdelijke 0-0 of op een beslissende counter.’ Hij wil meeslepend laten voetballen, in de geest van de club.

Want Barcelona is ook een gevoel van zwierigheid, van lust tot aanvallen, van zomerse onbevangenheid. Zeker in Nederland, met al die Nederlanders in de elftallen door de jaren heen, met de voormalige trainers Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard, met duizenden toeristen die in de zomer hun bezoek aan de costa’s combineren met een rondleiding door Camp Nou. Met, dit seizoen, het extraatje Frenkie de Jong.

Valverde scheen vrij populair te zijn bij de spelers, omdat hij ze vrijheid gunde. Maar al die vrijheid smoorde in het gebrekkig functionerende collectief. Barcelona speelde de laatste tijd een wat ondefinieerbaar type voetbal, onaantrekkelijker dan voorheen, ondanks de aanwezigheid van wonderprofessor Lionel Messi.

Met een ogenschijnlijk gepijnigde blik aanschouwde de Bask Valverde dat spel. Hij was een gentleman, geen trainer van het grote gebaar. Het leek alsof Barcelona vooral vertrouwde op de genialiteit van Messi. Setién, die met Betis een spectaculaire zege behaalde in Camp Nou (3-4), prees Messi als degene die alles verenigt waarvan hij houdt in voetbal. ‘Hij is puur, hij is alles.’ Wat niet wil zeggen dat de anderen geen rol hebben. Van middenvelder Sergio Busquets ontving Setién na die genoemde zege een gesigneerd shirt met een bewonderende tekst voor zijn trainerschap.

De positie van Frenkie de Jong was enigszins symbolisch voor Barcelona anno 2020, dat vorige week in de strijd om de Super Cup verloor van Atlético Madrid, waarna Valverde het zetje kreeg dat menigeen al verwachtte. Van de laatste vijf duels won hij er een. Soms was De Jong puur aanvallend ingesteld, dan veel defensiever. Hij was de ene keer op links geposteerd, de volgende keer rechts op het middenveld en dan weer centraal.

Hij speelde de ene keer goed, de andere keer bleef hij redelijk anoniem. Of dat nu kwam door hemzelf, door het systeem of door de aanpak van Valverde, zal spoedig blijken. De eerste wedstrijd onder Setién, tegen Granada, zal De Jong missen door een schorsing, opgelopen na de rode kaart bij Espanyol.

Qua resultaat viel Valverde niet veel te verwijten, met twee landstitels in twee seizoenen, plus een nationale beker. Ook nu is Barcelona koploper, op doelsaldo. Die positie is mede te danken aan de matige prestaties van rivalen, want Barça liet al 17 punten liggen.

De defensie oogt wankel, mede omdat de linies te ver uit elkaar spelen. De uitschakeling door Liverpool in de halve finales van de vorige Champions League, nadat de 3-0 van Camp Nou op Anfield was verspeeld, was een klap die volgens menigeen al fataal had moeten zijn voor Valverde.

Setién wil herinneringen oproepen aan de verrichtingen van een van de beste elftallen aller tijden, van Josep Guardiola van pakweg tien jaar geleden, met driehoekjes van Xavi, Iniesta en Messi. Het elftal barstte van gretigheid en heroverde de bal meteen na verlies. De club voelt zich schatplichtig aan Guardiola, en dus aan diens inspiratiebron Cruijff.

Verder is Barcelona allang geen club meer van hoogdravend idealisme. Ook Barcelona is een geldmachine. De financiële werkelijkheid weerspiegelde in de dinsdag verschenen jaarcijfers van Deloitte & Touche, met een jaaromzet van 840 miljoen euro. Barcelona is daarmee voor het eerst koploper, met 80 miljoen meer dan Real Madrid.

Waar voorheen het idealisme altijd bovendreef, met een elftal dat gevuld was met spelers van opleiding La Masia, is Barcelona nu een koopclub die zich ruimhartig laat sponsoren door Qatar. Maar de aanvallende intenties blijven bestaan. Setién mag ze opnieuw gestalte geven.