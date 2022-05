Servische basketballer Jokic opnieuw de beste speler in de NBA

Nikola Jokic (nummer 15) scoort voor de Denver Nuggets tegen Golden State Warriors. Beeld USA TODAY Sports

Voor het vierde jaar op rij gaat de belangrijkste individuele trofee in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA niet naar een Amerikaan, maar een Europeaan. Nikola Jokic uit Servië ontving deze week de felbegeerde prijs voor Most Valuable Player (MVP) voor de beste speler uit de competitie. Ook vorig jaar ging de eer naar hem.

De 27-jarige center van Denver Nuggets, 2.11 meter lang, kreeg de prijs thuis in het Servische Sombor overhandigd. De glamour van de NBA was nergens te vinden. Jokic, in alles een onorthodoxe superster, kwam met paard en wagen aanrijden bij zijn stal, kuste familie en vrienden en nam in het donker plaats voor een interview met de Amerikaanse televisie. Op de achtergrond blafte een hond.

‘Ik denk er nu nog niet zo veel aan,’ sprak Jokic over zijn prestatie, ‘maar als ik oud, dik en chagrijnig ben, zal ik mijn kinderen vertellen dat ik vroeger een heel goede basketballer was.’ Jokic zal ze kunnen bijpraten over het seizoen 2021-2022, waarin hij als eerste basketballer in de geschiedenis van de competitie 2.000 punten, 1.000 rebounds en 500 assists noteerde. Gemiddeld was hij goed voor bijna 28 punten en 8 assists. De cijfers tekenen zijn veelzijdigheid.

Het slungelige voorkomen van Jokic bedriegt. De Serviër schuifelt over het veld, komt nauwelijks van de grond, maar kan scoren wanneer hij wil en weet zijn teamgenoten, soms letterlijk, blindelings te vinden. Jokic gooit passes die zelfs zijn medespelers niet verwachten. Onder zijn leiding was Denver de op vijf na beste aanval in de NBA, ondanks een waslijst aan blessures.

De uitgedunde selectie van zijn team droeg ongetwijfeld bij aan het winnen van de MVP-trofee. De definitie van ‘waardevolste speler’ is vaak aan interpretatie onderhevig, maar zonder Jokic hadden de Nuggets aan de onderkant van de ranglijst gebungeld. Door hem eindigde de ploeg uit Colorado als zesde in de westelijke divisie, maar ook hij kon uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs tegen Golden State Warriors niet voorkomen. Kampioen is hij nog niet.

Wel is Jokic de dertiende speler in de NBA die de MVP-prijs in twee opeenvolgende seizoenen won. De laatste die het deed was de Griekse Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), in 2019 en 2020. De journalisten die mogen stemmen voor de uitverkiezing, kozen Joel Embiid (Philadelphia 76ers) uit Kameroen als tweede. Ook Antetokounmpo kreeg opnieuw enkele stemmen. De eerste Amerikaan op de ranglijst was Devin Booker van Phoenix Suns, achter twee Europeanen en een Afrikaan.