Sergio Ramos neemt de rol van Ronaldo over

Sergio Ramos (r) is matchwinnaar voor Real in Bilbao. Beeld Getty

Real Madrid is na de 0-1 in Baskenland dichtbij de 34ste Spaanse titel en de 34-jarige verdediger is de absolute ster van een elftal dat defensief meer indruk maakt dan aanvallend. Ramos, symbool van ervaring en onverzettelijkheid, is getooid met een forse baard tegenwoordig en met een staartje op het achterhoofd. Een hipster in witte kledij.

Een andere oudgediende, Marcelo, kreeg een tikje van Raul Garcia in de 73ste minuut. Strafschop. Ramos concentreerde zich, negeerde het getreiter rond het strafschopgebied en de dans van doelman Unai Simon op de doellijn, en scoorde. Voor de club met vier zeges in de Champions League sinds 2014 en slechts één landskampioenschap in diezelfde periode (2017), moet het een opluchting zijn dichtbij de eindzege in de Primera Division te zijn.

Erg spannend is het niet geworden in de grote landen die de competitie hervatten na corona. Bayern München was sneller dan verwacht klaar met het afschudden van Borussia Dortmund. Liverpool haalde vlotjes die paar benodigde punten voor de eerste titel in 30 jaar. Juventus sloeg dit weekeinde een vrijwel zeker beslissend gat met Lazio Roma. Real vergrootte de voorsprong op Barcelona zondagmiddag tot zeven punten, ruim voor de aftap van Barcelona in Villarreal, laat op zondagavond. Met daarna nog vier duels te spelen.

Real was de enige club in de vier grote landen die de zaken omkeerde, want de ploeg ging met twee punten achterstand de hervatting in. Misschien heeft het deels te maken met de brede selectie. Kijk alleen naar de bank van Real zondag. Toni Kroos, Gareth Bale, Lucas Vasquez, Luka Jovic, Vinicius Junior en nog een paar topspelers.

Al is het spel van Real niet meer zo bruisend als kort na de hervatting, het is vrijwel zeker genoeg voor het eerste kampioenschap sinds 2017. In de laatste week zijn moeizame zeges behaald bij Espanyol (0-1, middenvelder Casemiro) en thuis tegen Getafe, de vechtmachine die Ajax elimineerde in de Europa League. Eveneens met 1-0 gewonnen, ook door een strafschop van aanvoerder Sergio Ramos een kwartier voor tijd. De vreugde was donderdag al euforisch, omdat hier mogelijk de beslissing was geforceerd. Rechtsachter Carvajal verdiende toen de strafschop. De defensie onder leiding van Ramos, die al tien keer scoorde in de competitie, is in zeventien duels deze competitie zonder tegendoelpunt gebleven.

Barcelona liet intussen telkens punten liggen door gelijke spelen, heeft intern mot om het contract van Messi, zag Frenkie de Jong afhaken met een blessure en heeft een veel minder imposante bezetting van de bank. Waar Madrid twee jaar na zijn vertrek is losgemaakt van Ronaldo, de man van vooral Europese glorie, is Barcelona verworden tot het uiteenvallende rijk van Messi, de koning die steeds minder op zijn lakeien kan vertrouwen. Steeds meer is door de jaren heen aan hem overgelaten, als grote probleemoplosser.

Real anno 2020 is juist een team. ‘Je kunt geen grote prijzen winnen zonder een beetje te lijden’, zei trainer Zinédine Zidane onder meer, na de zege op Getafe. ‘Mijn rol is de boodschap over te brengen, om kalm, geduldig en positief te blijven.’ Dat is geen probleem in een selectie met zoveel ervaring. Alleen al dat middenveld, met Luka Modric, Toni Kroos en Casemiro vaak, maar zondag met Federico Valverde in plaats van Kroos. Ajacied Donny van de Beek is kandidaat om die linie te versterken. Ajax en Madrid waren voor corona al rond over een transfer, maar nu is Madrid getroffen door miljoenenverlies en is het de vraag of de deal doorgaat.

Real heeft sowieso een veel bredere bank dan Barcelona, in kwalitatief opzicht. Met het toelaten van vijf wissels hebben de allergrootste clubs een extra voordeel in de slotfase van competities. Real doet ook niet zoveel echte miskopen als Barcelona. Gareth Bale krijgt dan wel veel kritiek en is tegenwoordig bankzitter, hij was beslissend in twee finales van de Champions League. Hij schikt zich ook redelijk in zijn bijrol, al poseerde hij eens met een vlag dat Wales en golf belangrijker zijn dan Madrid. Hij doet in zwijgzaamheid zijn werk als reserve.

En dan is daar Zinedine Zidane, de zen-achtige trainer die een week na de thuisnederlaag tegen Ajax in de Champions League terugkeerde na bijna een jaar afwezigheid. Zidane won onder meer drie keer de Champions League in 2,5 jaar. Hij is een prijzenpakker pur sang. Net als Ramos.