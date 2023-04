Sergio Pérez wint eerste Formule 1-sprintrace, maar de complimenten gaan naar zijn teamgenoot Verstappen

Max Verstappen schudt de hand van Charles Leclerc van Scuderia Ferrari na de sprintrace in Bakoe. Beeld ANP / EPA

De Nederlander, vorig jaar nog winnaar van de Grote Prijs van Azerbeidzjan, werd derde nadat hij de hele mini-Grand Prix, 100 kilometer, 17 ronden, een race van een half uurtje, met een aanzienlijk gat in de zijkant van zijn auto had gereden.

Dat gat was daar in de tweede bocht van de race aangebracht door George Russel van Mercedes, die tot een inhaalactie binnendoor had besloten en dientengevolge met zijn auto in de Red Bull van Verstappen dook. Die was daar bepaald pissig over. Dat begon al na het incident dat hem de derde plaats kostte. ‘Belachelijk’, zei Verstappen meteen over de boordradio, ‘Hij geeft mij geen enkele ruimte en nu heb ik schade.’ De wedstrijdleiding liet de actie van Russell onbestraft.

Uiteindelijk volgde enige genoegdoening doordat Verstappen Russel inhaalde en de derde plek heroverde. Hij ging op jacht naar zijn voornaamste rivaal van vorig jaar, Charles Leclerc, maar de sprintrace was net een rondje te kort voor Verstappen om de Ferrari van Leclerc te passeren.

Krachttermen

Eenmaal uit de auto sprak Verstappen Russell aan op zijn actie, registreerden tv-ploegen. ‘Ik had geen grip’, sprak de Brit tot de Nederlander. ‘Ja, maar dan kun je toch een beetje ruimte laten?’, reageerde Verstappen. Daarop liep Russel weg en riep Verstappen hem enkele krachttermen na.

‘Ik begrijp niet waarom hij zoveel risico neemt in de openingsronde’, zei Verstappen daarna over Russell. ‘Al zijn mooie verklaringen slaan helemaal nergens op. Maar goed, ik heb toch wat punten verzameld.’ Zijn derde plaats in de sprintrace leverde Verstappen 6 punten op voor de rangschikking in het wereldkampioenschap. Ter vergelijking: winst morgen in de ‘echte’ Grand Prix is goed voor 25 punten.

Teamgenoot Pérez staat nu nog op 12 punten achterstand in het wereldkampioenschap achter lijstaanvoerder en tweevoudig wereldkampioen Verstappen. Die start zondag als tweede achter Leclerc. Sprintwinnaar Perez start als derde. Die volgorde is vrijdag bepaald in de aparte kwalificatie voor de grote race op zondag. Deze zaterdag was er voor het eerst een kwalificatie voor de sprintrace van dezelfde dag.

Te safe

Voorheen was er eerst een kwalificatie voor de sprintrace en bepaalde de uitslag daarvan de startopstelling voor de Grand Prix van zondag. Omdat de Formule 1-coureurs hierdoor naar de zin van de Formule 1-organisatie te veel op safe speelden is de opzet veranderd. Na Bakoe wordt nog vijf keer hetzelfde ‘sprintformat’ gehanteerd.

Achter Verstappen eindigde George Russell als vierde, Carlos Sainz, teamgenoot van Leclerc, werd vijfde. Lewis Hamilton (Mercedes) completeerde de top-6. De tweede Nederlander op de ‘grid’ Nyck de Vries, werd veertiende, na pech in de kwalificatie voor de sprintrace, de zogenoemde shoot-out, waardoor hij zaterdag als twintigste en laatste moest starten.