Sergio Garcia aan de leiding op KLM Open, Luiten blijft steken op 8 slagen onder par

Joost Luiten op het KLM Open. Beeld Getty Images

Joost Luiten heeft niet kunnen toeslaan op wat de golfers moving day noemen, de derde ronde van het toernooi op de zaterdag. Dat deed de favoriete Spanjaard Sergio Garcia wel. De winnaar van The Masters in 2017 en ervaren Ryder Cup-speler ging op The International bij Amsterdam rond in 66 slagen. Daarmee heeft hij de voorlopige leiding in het klassement met 15 slagen onder par, samen met de verrassende Engelsman Callum Shinkwin. Derde op twee slagen afstand staat de 18-jarige Deen Nicolai HØjgaard in pas zijn derde optreden op de Europese Tour.

Luiten bleef na een ronde van 70 slagen (twee onder par) steken op 8 slagen onder par. Hij staat daarmee op een gedeelde 15de plek, gelijk met onder meer landgenoot Rowin Caron. Beste Nederlander is Wil Besseling die tot nu toe nog een slag minder had dan Luiten. Besseling (33) is een leeftijdgenoot van Luiten. Ooit zaten ze in hetzelfde team dat wereldkampioen bij de amateurs werd. Alleen heeft Besseling de absolute top nooit kunnen halen en was hij gedoemd te blijven spelen in de Challenge Tour wat voor veel golfers echt sappelen is. ‘Gelukkig mag ik wel meedoen met het KLM Open. Op de Challenge Tour komt nooit iemand kijken, daarom geniet ik zo van spelen met veel publiek erbij zoals hier. Die mensen stuwen mijn spel omhoog. Ik sta hier met overtuiging en vertrouwen te spelen. En dat is geweldig’, aldus Besseling. Luiten daarentegen baalde: ‘Het putten was dramatisch. Ik had zeker drie birdies meer kunnen maken. In dat geval had ik aansluiting gehad bij de koplopers.’ Een derde titel bij het KLM Open zet hij nog niet uit zijn hoofd. ‘Het wordt alles of niets. In 2016 won ik ook door een hele sterke laatste ronde. Ik moet vanaf de eerste hole scherp zijn. Maar de putter moet me dan niet in de steek laten.’

De beste ronde kwam zaterdag op naam van de Engelsman Matt Wallace. Hij ging rond in slechts 63 slagen. Wallace, nummer vijf op de ranglijst van de Europese Tour, kwam daarmee uit op 11 slagen onder par – vier achter de beide leiders. Sergio Garcia (39) won in zijn carrière al vijftien keer een toernooi op de Europese Tour.