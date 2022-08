Serena Williams wint op haar afscheidsfeestje en stelt aldus afscheid uit

Serena Williams na afloop van haar overwinning op Danka Kovinic uit Montenegro in de eerste ronde van de US Open. Beeld AP

Een grote, zwarte auto stopt op de vroege dinsdagochtend bij een achteringang van het Billie Jean King Tennis Center, het toneel van de US Open. Serena Williams, geheel gehuld in het zwart, stapt uit, een cameraploeg volgt in haar kielzog. Haar gevolg bestaat onder meer uit haar man, Alexis Ohanian, haar fysiotherapeut en een klein hondje met een witte strik.

Het is de ochtend na haar overwinning in de eerste ronde van het grandslamtoernooi tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (6-3, 6-3), een avondpartij die uitmondt in een spektakel dat zelfs voor Amerikaanse begrippen aan de bonte kant is.

Bij de metaaldetectoren waardoor stervelingen het terrein betreden, leggen medewerkers van het toernooi hun werk neer als ze Williams zien. Gesprekken vallen stil. De Amerikaanse is vroeg, zoals altijd, omdat ze het publiek voor wil zijn. Vaak traint ze in het grote Arthur Ashe Stadium nadat de poorten zijn opengegaan, maar vandaag is een uitzondering. Personeel van het toernooi komt kijken. Zelfs een paar politieagenten.

Kinderen verdringen zich op de tribune boven de trainingsbaan, waar elke stap van Williams wordt gefilmd. ‘Daar is ze,’ fluisteren de jonge tennisfans.

Geheel in het teken van Williams

Hoe lang het zal duren, moet blijken, maar vooralsnog staat de US Open geheel in het teken van Williams. Op 9 augustus kondigde ze haar afscheid aan in een monoloog in modeblad Vogue. De Amerikaanse zal ‘weg evolueren’ van het tennis, schreef ze in het blad van de bekende hoofdredacteur Anna Wintour, een tennisfanaat en een goede vriendin.

Op maandagavond zit Wintour in het familievak van Williams, in een hoek van het Arthur Ashe Stadium. Op de eerste rij wiebelt Alexis, de vierjarige dochter van de tennislegende, op haar stoeltje. Ze draagt witte kraaltjes in haar haren, zoals haar moeder op 17-jarige leeftijd deed toen ze in 1999 de eerste van zes US Open-titels won.

Tennis is welhaast bijzaak in het spektakel dat voor Williams in de steigers is gezet. Beroemdheden als Bill Clinton, Mike Tyson en Martina Navratilova zien hoe de hoofdrolspeelster met een gelikte video wordt geïntroduceerd. De anticipatie bereikt een kookpunt als de stadionspeaker een stilte laat vallen, en vervolgens de woorden uitspreekt: the greatest of all time.

‘Ik voelde het in mijn buik,’ zegt Williams later over de stortvloed aan lawaai die haar entree teweegbrengt. ‘Het was echt overweldigend, op een goede manier.’

Een zwarte tennisjurk van Nike behangen met diamanten

Williams draagt met haar verschijning op de baan bij aan de show, met een outfit die niet zou misstaan op de catwalk. De Amerikaanse draagt een zwarte tennisjurk van Nike, behangen met diamanten, en een gouden glittercape die ze voor haar warming-up op de grond gooit. Aanvankelijk was ze van plan geweest om een jurk met zes laagjes te dragen, een voor elk van haar US Open-titels, maar bij nader inzien bleek de creatie te zwaar.

Bij haar eerste slagen is de spanning bij het publiek voelbaar. Het is vooraf onduidelijk hoe Williams voor de dag gaat komen. Bij haar laatste toernooi in Cincinatti, halverwege augustus, was ze kansloos tegen de regerend US Open-winnares Emma Raducanu. In niets leek Williams op de dominante heerser van weleer.

In de voorgaande veertien maanden speelde Williams slechts vier wedstrijden, waarvan ze er drie verloor. Tennissen deed ze goedbeschouwd parttime, in de laatste jaren verschoof de aandacht naar het moederschap en haar bedrijf in het durfkapitaal. Het zijn de zaken waarop ze zich naar eigen zeggen wil gaan richten na haar tennispensioen.

Op de openingsdag van de US Open, met in de avond een recordaantal van 29.402 bezoekers, zijn vlagen van de oude Williams zichtbaar. De Amerikaanse is gefocust, scherper dan in afgelopen maanden. Kovinic wordt in twee sets verslagen (6-3, 6-3), van een afscheid komt het nog niet.

Na afloop van de partij gloedvol besproken

Toch zet de organisatie de plannen voort die een vaarwel doen vermoeden. Williams wordt na afloop van de partij gloedvol toegesproken door Billie Jean King, daarna volgt op de videoschermen een eerbetoon van Oprah Winfrey. De ceremonie duurt tot ongeveer een klein halfuur na de wedstrijd.

Billie Jean King (l) spreekt Serena Williams toe na afloop van haar zege op Kovinic. Beeld AFP

Het maakt nieuwsgierig naar Wiliams’ tweederondepartij op woensdag, wanneer ze tegen de Estse Anett Kontaveit speelt, de nummer twee van de wereldranglijst. De organisatie van het toernooi lijkt haar kruit maandag al te hebben verschoten. ‘Dit is een moment dat ik nooit meer zal vergeten,’ zegt Williams later tijdens haar persconferentie. ‘Het deed me heel veel.’

Haar besluit om te stoppen was niet makkelijk geweest, vertelt de Amerikaanse. Door haar overwinning op Kovinic lijkt de twijfel er voor even ingeslopen. ‘Het is extreem moeilijk om afscheid te nemen, want ik sta hier nog altijd heel graag op het veld’, zegt Williams. ‘Hoe meer toernooien ik speel, hoe meer ik denk dat ik hier nog thuishoor. Dat is een lastig gevoel.’

Woensdag maakt Williams een volgende ereronde, mogelijk dit keer wel voor het laatst. ‘Alles is op dit moment een bonus voor mij.’