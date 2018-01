Serena Williams twijfelt nog over verdediging titel bij Australian Open

Op basis van de zwakke openingsset (2-6) in de demonstratiepartij tegen de zestien jaar jongere Jelena Ostapenko lijkt een rentree onverstandig. Maar na een hoopgevende tweede set (6-3) lijkt meedoen opeens minder gek. Na de verloren 'supertiebreak' (10-5) erkende de jongste van de zusjes Williams dat bij deze comeback slechts één ding telt. 'Hoe sta ik er fysiek voor? Ik bekijk van dag tot dag of ik klaar ben voor de Australian Open.'



Klaar om titels te veroveren is ze niet. De Williams van zaterdag in Abu Dhabi gaat in Melbourne met zijn vaak extreme temperaturen geen zeven partijen op rij winnen. En voor minder doet Serena Williams het niet. 'Ik weet niet of dit het juiste moment is voor een terugkeer in de WTA Tour', vertelde ze zaterdag na de eerste vrouwenpartij ooit bij het protserige exhibitietoernooi van de sjeiks in Abu Dhabi. 'Als ik meedoe aan de Australian Open wil ik spelen voor de titel. Ik kijk ernaar uit om dat niveau weer te bereiken.'



In een interview met de Volkskrant voorspelde haar coach Patrick Mouratoglou op Roland Garros dat Serena in 2018 zou terugkeren als een kampioen. Die uitstraling heeft ze behouden als moeder. Maar Williams oogde zaterdag in Abu Dhabi als een roestige tractor die te lang in de schuur heeft gestaan. Niet zo gek, want deze comeback is anders dan alle andere in de lange carrière van Serena Williams.