Serena Williams op Roland Garros: de superheld in een catsuit

Met Serena Williams en Maria Sjarapova keerden de twee diva’s van het vrouwentennis dinsdag terug op Roland Garros, al presenteerden ze zich nog niet als titelkandidaten. Nadat ze aanvankelijk werd weggeblazen door Sjarapova had Richel Hogenkamp op 3-0 in de derde set de mooiste zege van haar carrière in het vizier. Ze liet de tweevoudig kampioen in Parijs ontsnappen, waarna Sjarapova zich evenzeer verbaasde over de opmerkelijke outfit van Williams.

Voor het eerst speelde Serena Williams als moeder in Stade Philippe Chatrier, met een beschermde ranking, maar ongeplaatst. De 36-jarige Amerikaanse worstelde zich (7-6, 6-4) langs Katerina Pliskova, maar de aandacht ging niet meteen uit naar haar spel. Ze droeg een zwarte catsuit, als de Black Panther die haar tegenstanders extra intimideert door haar verschijning. ‘Serena is altijd goed in het maken van statements’, zei Sjarapova. En dat was het zeker.

Wat doe je als trotse, maar ook kwetsbare moeder, die fysiek een inhaalrace moest voeren om de topvorm te hervinden? Je trekt iets aan dat je nog meer kracht geeft, ook al accentueert de catsuit nadrukkelijk je vormen. ‘Ik wist niet wat ik zag’, zei Kiki Bertens, die in een decent jurkje soepel afrekende met de Wit-Russische Aryna Sabalenka: 6-2, 6-1. ‘Ik moet er niet aan denken om in zo’n catsuit te tennissen. Maar als Serena het mooi vindt?’

Ze had zich bij het ontwerpen van de catsuit laten inspireren door Wakanda, het fictieve thuisland van de Black Panther, vertelde Serena Williams. ‘Ik leef altijd in een fantasiewereld. Ik voel me de koningin van Wakanda in die catsuit, maar ook een krijger. Ik wilde altijd een superheld worden, dit is mijn manier om een superheld te zijn.’

De supervrouw met 23 grandslamtitels achter haar naam heeft natuurlijk geen catsuit nodig om de superheld van het vrouwentennis te zijn. Serena Williams was al zwanger, toen ze in januari 2017 de Australian Open won. In haar eerste grandslampartij sinds die triomf bood het pak ook zekerheid. De doorbloeding verloopt ook beter, aldus Williams, die geregeld en zelfs bij de bevalling door bloedproppen wordt gekweld.

Of die catsuit haar een vierde titel op Roland Garros oplevert, moet worden betwijfeld. De comeback van Williams verloopt allerminst soepel, ze sloeg alle graveltoernooien over om fit te zijn voor Roland Garros. In de achtste finales zou de voormalige nummer 1 van de wereld die andere, broze grootheid kunnen treffen. In meerdere opzichten kunnen Serena Williams en Maria Sjarapova nog niet worden gemist, ze zijn ook als dertigers een verrijking van de WTA Tour.

Het charisma van Serena Williams was tastbaar, Sjarapova manifesteerde zich op Suzanne Lenglen wederom als de ongenaakbare, soms hooghartige en weer hevig kreunende en krijsende actrice met een leeuwenhart. Ze geven kleur aan een sport, waarin te veel speelsters op elkaar lijken.

Hogenkamp had een ongenode gast op Roland Garros moeten afvoeren. Sjarapova werd ook door vele collega’s als een melaatse behandeld, nadat ze een dopingschorsing van anderhalf jaar had uitgezeten.

Mede onder druk van de Franse tennissers weigerde de directie op Roland Garros haar in 2017 een wildcard te geven. Dit jaar keert Sjarapova als nummer 30 van de WTA-ranking terug op het grandslamtoernooi dat ze in 2012 en ’14 won. ‘Ze heeft op het randje gebalanceerd en is er overheen gevallen’, constateerde Hogenkamp, die in 2015 op Wimbledon kansloos was tegen Sjarapova. ‘Maar ik bewonder haar uitstraling als sportvrouw, ze is een voorbeeld.’

Het bizarre duel in Suzanne Lenglen was aanvankelijk een kopie van die eerste ontmoeting tussen Hogenkamp en Sjarapova. ‘Ik hoop dat ik de vijftig minuten haal’, zei de 26-jarige Hogenkamp, toen ze na de eerste set (6-1) naar het scorebord keek. En wat dacht ze bij een 3-0 voorsprong in set3? ‘Van mij mag die regel bij de Next Gen Finals voor jonge talenten morgen worden ingevoerd dat een set na vier games is afgelopen.’

Het illustreerde haar defensieve instelling, maar je kunt het Hogenkamp niet kwalijk nemen. Ze is het meisje van de kleine stapjes, die moet counteren en schaken in de rally om tegenstanders met grote wapens te ontregelen. Ze is nu eenmaal geen soldaat als Williams of Sjarapova. Hogenkamp heeft ook de zorg voor haar ernstig zieke moeder, die in een rolstoel toekeek op Suzanne Lenglen. Ze hoefde dinsdag geen catsuit te dragen om toch een krijger te zijn.