Serena Williams, nummer 1.204 van de wereld

Serena Williams traint op het gras van Wimbledon. Beeld AP

Op het eerste gezicht is er niets geks te zien als Serena Williams zich een dag voor de start van Wimbledon naar de trainingsbaan begeeft. Cameraploegen volgen de Amerikaanse tennisster op de voet en een kleine tennisfan komt met pen en papier naar haar toe gerend. Williams zet een handtekening en loopt dan door.

Zo gebruikelijk als de taferelen rond de 40-jarige tennisvedette zijn, zo ongewis is haar 21ste deelname aan Wimbledon. Williams viel vorig jaar in de eerste ronde met een hamstringblessure geblesseerd uit op het grastoernooi in Londen en speelde sindsdien geen partij meer in het enkelspel. Ze zakte af naar plek 1204 op de wereldranglijst en is aanwezig op de All England Club dankzij een wild card.

Haar laatste titel in Londen dateert van zes jaar, maar nog altijd is de zevenvoudig winnares op Wimbledon de koningin van het grastoernooi. In 2002 veroverde ze haar eerste Venus Rosewater Dish. Twintig jaar later is ze voor niets minder naar Londen afgereisd, al is onduidelijk wat haar niveau is.

‘Oh, kom op, je weet het antwoord al op deze vraag’, reageerde ze met een glimlach toen een journalist vroeg wat volgens haar een goed resultaat zou zijn op Wimbledon. ‘Ik heb hoge doelen, we zullen het zien. Verder geef ik er geen antwoord op.’ De 23-voudig grandslamwinnares hoopt nog steeds het record van de Australische Margaret Court te evenaren: 24 titels.

Fit of niet, geen enkele tennisster voelt zich zo thuis op het Centre Court als Williams. Ze speelde tachtig wedstrijden in het beroemde tennistheater, dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Geen enkele actieve vrouwelijke speler kan haar dat navertellen. Williams won 71 van de 80 wedstrijden. In 2018 en 2019 verloor ze de finale. ‘Het is geweldig om terug te zijn op Wimbledon, al voelt het nog een beetje surrealistisch.’

Lange tijd was het onzeker of Williams nog zou terugkeren op de baan. Terwijl de speculaties over een mogelijk pensioen toenamen, liet ze steeds minder van zich horen. ‘Vorig jaar was zwaar’, zei Williams. ‘Ik scheurde mijn hamstring af en heb geprobeerd de US Open te halen. Toen dat niet lukte, heb ik mijn racket een tijdje opgeborgen, zodat ik fysiek en mentaal kon herstellen.’

Williams richtte zich op andere zaken. Ze had meer tijd voor haar vierjarige dochter Olympia en bemoeide zich nadrukkelijker met haar bedrijf Serena Ventures, waarmee ze investeert in andere bedrijven. In april kwam naar buiten dat ze samen met Formule 1-coureur Lewis Hamilton ruim elf miljoen euro per persoon in Chelsea wilde investeren. De Engelse voetbalclub ging begin dit jaar in de uitverkoop, nadat de Russische eigenaar Roman Abramovitsj zich had teruggetrokken.

‘Mijn leven bestaat uit meer dan het spelen van tennistoernooien. Als je een eigen bedrijf hebt, moet je er vol voor gaan’, zei Williams. ‘Maar de komende weken ben ik niet op kantoor. Als je mij een e-mail stuurt, krijg je een automatisch bericht terug dat ik er niet ben. Iedereen weet dat ik over een paar weken terug zal zijn.’

Williams moet het bij haar rentree op Wimbledon niet alleen doen zonder ritme. Het is ook voor het eerst in tien jaar dat ze haar vaste coach Patrick Mouratoglou niet aan haar zijde heeft. Twee maanden geleden besloot Mouratoglou een punt achter hun samenwerking te zetten, nadat Williams had besloten niet deel te nemen aan Roland Garros. Hij was zijn enthousiasme verloren.

Aan de hand van de 52-jarige Fransman veroverde Williams tien van haar 23 grandslamtitels en werd ze na een mindere periode opnieuw de nummer één van de wereld. ‘Hoe het voelt om zonder hem op Wimbledon te zijn? Ik heb er niet eens over nagedacht’, zei Williams kortaf. ‘Het voelt goed. Ik heb het geweldig naar mijn zin hier.’

Toch is Mouratoglou aanwezig op Wimbledon. Hij werkt tegenwoordig met Simona Halep. De voormalig nummer één van de wereld beleefde in 2019 op Wimbledon haar hoogtepunt door Williams in de finale te verslaan. Williams en Halep zouden elkaar in de kwartfinale kunnen treffen.

Williams neemt het in de eerste ronde op tegen Harmony Tan, de Franse nummer 115 van de wereld. Ter voorbereiding speelde ze vorige week slechts twee dubbelpartijen op het grastoernooi van Eastbourne. Behoort een achtste titel werkelijk tot de mogelijkheden? Hoe dan ook wil ze op de plek waar ze haar grootste successen beleefde de nare nasmaak van vorig jaar wegspoelen. ‘Om eerlijk te zijn, is dat altijd een heel grote motivatie voor mij geweest.’