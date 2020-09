Serena Williams neemt eerste horde op US Open

Serena Williams. Beeld USA TODAY Sports

Serena Williams draaide voor de grap nog een rondje op de baan om de denkbeeldige toeschouwers te bedanken. Haar overwinning in de eerste ronde op de US Open van dinsdag met 7-5 6-3 tegen landgenote Kristie Ahn was in meerdere opzichten een unieke gebeurtenis. Nog nooit vierde de Amerikaanse een overwinning op dit niveau zonder publiek. Vanwege het coronavirus zijn fans verboden in New York. Nog nooit ook won een speelster zoveel wedstrijden op de US Open. Met 102 zeges verbrak Williams het record van voormalig speelster Chris Evert.

Mooi meegenomen, maar Williams tennist in New York voor een ander, hoger doel. De 38-jarige Amerikaanse is op jacht naar haar 24ste grandslamtitel. Daarmee zou ze het record van Margaret Court van meest gewonnen grandslamtoernooien evenaren.

Williams won in 2017 haar laatste grandslamtitel op de Australian Open. Ze was toen al zwanger van haar eerste kind. Na de geboorte van haar dochter maakte ze een succesvolle comeback op de baan. Williams speelde in vier grandslamfinales, maar de eindzege ging telkens aan haar voorbij. Het winnen van haar 24ste titel is nu een obsessie geworden waarvoor ze haar carrière blijft verlengen.

Op de US Open heeft Williams minder tegenstand dan in andere jaren. Veel grote namen hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld. Het deelnemersveld is bij de vrouwen nog nooit zo zwak geweest. Zes van de beste tien speelsters ter wereld zijn niet naar New York gekomen. Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens en Belinda Bencic laten het toernooi aan zich voorbij gaan

Het geeft Williams extra kansen om haar grote droom in vervulling te laten gaan. Haar terugkeer op de baan na de lange coronastop ging echter niet heel soepel. Ook haar eerste partij op de US Open verliep roerig. Op de derde verjaardag van haar dochter Olympia verloor de voormalig nummer één van de wereld aan het begin van beide sets haar servicegame. Williams speelde twee voorbereidingstoernooien voorafgaand aan de US Open waarbij ze geen enkele wedstrijd in straight sets won. De zege tegen landgenoot Kristie Ahn – dit keer wel zonder setverlies – was wat dat betreft een opluchting.

Haar oudere zus Venus Williams zette ook een record neer in de eerste ronde, maar niet één waar ze blij mee was. De 40-jarige speelster verloor voor het eerst in haar carrière haar eerste partij op het grandslamtoernooi in eigen land. Williams had te veel moeite met de Tsjechische Karolina Muchova. Ze verloor in twee sets met 6-3 7-5.

Ook de comeback van een andere oude bekende, Kim Clijsters, verliep niet zoals gewenst. De drievoudig winnaar van de US Open keerde dit jaar na zeven jaar afwezigheid terug op de baan. De 37-jarige Vlaamse kreeg een wildcard om mee te doen in New York maar verloor al in de eerste ronde. Clijsters haalde het niet tegen de Ekaterina Alexandrova. Ze verloor in drie sets met 3-6 7-5 6-1 van de Russin.