Serena Williams is rolmodel, artiest en groots kampioen tegelijk

Serena Williams geeft twee boeiende voorstellingen op Wimbledon, een solo en een duet met Andy Murray in het gemengde dubbelspel.

Alsof West End tijdelijk naar Wimbledon is verhuisd. Serena Williams geeft dinsdag twee voorstellingen in Londen. De matinee is een solo, die haar naar de halve finales brengt. Tijdens de avondvoorstelling wordt de 37-jarige Amerikaanse vergezeld door Andy Murray, het koppel dat ‘Serandy’ en door Williams ‘Murena’ wordt genoemd. Entertainment gegarandeerd.

Eerst vanwege haar zwangerschap en de afgelopen jaren door blessures treedt Serena Williams nog zelden op. Maar zij is en blijft de koningin van het vrouwentennis. Haar aura hangt als een wolk van parfum boven het Centre Court, het enige tennistheater ter wereld waar de belangrijkste baan met hoofdletters wordt geschreven. Serena is Beyoncé en Michelle Obama tegelijk: een schitterende artiest, rolmodel en een groots kampioen.

De solo

Zeker dit seizoen is het vrouwencircuit een casino, waar iedereen de jackpot kan winnen. Toch is er al bijna twee decennia één constante factor: Serena Williams. De oude diva kan haar dochter tegenwoordig achterlaten bij de crèche op Wimbledon, samen met de twee kinderen van Murray met wie ze een droompaar vormt in het gemengd dubbelspel.

Het moederschap heeft haar leven drastisch veranderd. Dochter Olympia heeft zelfs een eigen twitteraccount gekregen, maar de ambities van moeder Serena zijn ongebroken. Op Wimbledon is haar statistiek verbluffend, ze staat na de moeizame zege in drie sets (6-4, 4-6, 6-3) op Alison Riske op 97 gewonnen partijen tegenover slechts 11 nederlagen.

Met een 99ste overwinning kan de jongste van de zusjes Williams niet alleen haar achtste titel op Wimbledon halen, maar evenaart ze tevens het recordaantal grandslamtitels (24) van de Australische Margaret Court. Natuurlijk mag Serena Williams zich allang de beste tennisster aller tijden noemen.

In 2002 won ze haar eerste Rosewater Dish op Wimbledon, na zeventien jaar is ze nog altijd titelkandidaat. Cijfers zeggen haar weinig. Vorig jaar keerde Williams als moeder terug in het circuit en werd ze op Wimbledon slechts als 25ste geplaatst. Als nummer 181 van de wereld verloor ze pas in de finale van Angelique Kerber, zoals ze vaker spotte met de rankings.

Dit jaar speelde ze nauwelijks door een chronische knieblessure. Het gebrek aan ritme is ook zichtbaar in het grillige gevecht met Riske. Het is bij Williams alles of niks. Ze levert in de eerste set nota bene haar opslag in ondanks drie aces, maar de service blijkt wel de reddingsboei.

Riske speelde met Williams in het Amerikaanse Fed Cupteam en weet hoe kwetsbaar haar landgenoot is als ze moet bewegen. Ook nu oogt Williams soms als een truck in de modder, zeker als Riske haar van links naar rechts over de baan stuurt.

Een verschroeiende backhand van Williams. Beeld AFP

Slimheid en plaatsing winnen het bijna van brute kracht, maar in de derde set plaatst Williams op 3-3 de beslissende servicebreak. Laat haar timmeren en de tegenstander mag slechts ballen rapen, zet Williams in beweging en souplesse kan worden beloond. Haar grootste kwaliteit blijft die vechtlust, nog harder kreunt ze na weer een verschroeiende forehand.

En zoals ze tegen zichzelf zegt: mama moet de ‘businessknop’ aanzetten. Dan is Williams de actrice die zelfgeschreven briefjes voorleest om haar focus te behouden. ‘Aan het werk’ is de belangrijkste aanmoediging. Als ze ooit nog Wimbledon wil winnen, moet het dit jaar in de wetenschap dat de top-5 van de wereld al is afgevoerd.

De 33-jarige dubbelspecialist Barbora Strycoca in de halve finales, het zal Kiki Bertens die de Tsjechische zaterdag in de eerste set liet ontsnappen, te denken geven. Voor Williams is het een uitgelezen kans op weer een finale.

Het duet

Al bij hun eerste optreden op Wimbledon voel je de speciale chemie tussen Williams en tweevoudig Wimbledonwinnaar Sir Andy Murray. Ze werden zo ongeveer door de media in elkaars armen gedreven, maar hoe leuk zou het tennis zijn als ook Federer, Nadal en Djokovic zouden mixen bij de grandslamtoernooien? In de eerste ronde bluft Andreas Mies tegen zijn coach dat hij harder serveert dan Serena Williams. Hij komt bedrogen uit.

Judy Murray adviseerde haar jongste zoon al lachend dat hij Serena de leiding moest laten nemen. En wat doet het Amerikaanse fenomeen als Fabrice Martin de bal bij zijn eerste service met een snelheid van 220 kilometer op haar afvuurt? Ze slaat een even harde, messcherpe backhandreturn.

Murray is de man met de soepele, ‘zachte’ handjes, Williams de rapper met de rauwe en verwoestende slagen. Hier staat een beest aan het net. Ze brult het uit na de beslissende backhandwinner in de eerste set: 7-5. En dan is er nog de moordende opslag van Williams, een bonus in de mix. ‘Serena is de baas’, zegt Murray lachend, na de zege op het duo Fabrice Martin/Raquel Atawo: 7-5, 6-3.

‘Murena’ wordt woensdag vervolgd, in een kleiner theater op baan 2. Donderdag gaat Serena op voor haar 32ste grandslamfinale. Ga kijken zolang het nog kan, op het Broadway van het tennis.