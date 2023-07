Sepp Kuss: Als ik niet aan de last van het kopmanschap hoef te denken, ben ik een betere renner

Sepp Kuss klimt in de 17de etappe de Col de la Loze op. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Onder voorbehoud van een dramatische kentering wint Jumbo-Visma zondag in Parijs de grootste wielerwedstrijd van de kalender, de Tour de France. In mei won de Nederlandse ploeg ook al de op één na grootste koers van het jaar, de Giro d’Italia. Eén renner van Jumbo-Visma reed beide drie weken durende rondes: Sepp Kuss.

Volgens kenners is de 28-jarige Amerikaan uit het bergachtige Durango, Colorado met zijn 61 kilo (bij 1 meter 82) een van de beste klimmers ter wereld. Hij fietst dan ook bepaald niet als pelotonvulling mee. Sterker: in alle vijf grote rondes die Jumbo-Visma tot dusver sinds 2019 won was Kuss een onmisbare adjudant in de bergen.

Hij was er alle drie de keren bij dat Primoz Roglic de Ronde van Spanje won. Vorig jaar speelde hij zijn gebruikelijke sleutelrol bij de eerste Tourzege van Jonas Vingegaard. Dit jaar slaat alles. In mei hielp hij Roglic aan winst in de Giro en over een paar dagen Vingegaard aan diens tweede Tour.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

En dan overweegt Kuss ook nog eind augustus aan de start te staan van de Vuelta voor Roglic’ vierde overwinning. ‘Dat is het plan’, zegt hij in een gesprek met enkele journalisten, ‘maar we moeten kijken of ik straks iets over heb voor de Vuelta. Ik hoop dat de ploeg me meeneemt, maar ze weten ook dat ik met mijn kwaliteiten honderd procent moet zijn om mijn ding te kunnen doen.’

Nummer één

De klimmer is er totaal niet op uit, maar door aldoor met de winnaar mee te fietsen in de bergen eindigen zijn grote rondes regelmatig met een klassering in de top-20 – in de Tour staat hij nu in de top-10. Al dat succesvolle en steeds betere knechtenwerk in de grote rondes moet Kuss toch op het idee hebben gebracht dat hij er ook wel eens eentje kan winnen?

‘Ja, daar denk ik altijd aan. Ik zou zo’n kans geweldig vinden.’ Maar Kuss stelt wel een bijzondere voorwaarde aan zo’n kopmanschap. Het moet gedurende de drie weken van de grote ronde zolang mogelijk geheim blijven dat hij meedoet om de zege.

Waarom? Eigenlijk heel logisch: ‘Als ik niet aan de last van het kopmanschap en de verwachtingen hoef te denken, ben ik een betere renner. Als ik van alles moet doen, zijn mijn resultaten minder.’

Hardop doordenkend komt Kuss tot de conclusie dat hij als kopman in vrijheid zou willen koersen – wel de lusten, niet de lasten. ‘Ik wil niet dat de hele ploeg voor mij rijdt. Ik zou in elke vlakke etappe graag achterover willen leunen en uit de problemen blijven zodat ik in de andere ritten, in de bergen, kan kijken wat mogelijk is.’

Matige tijdrit

De Amerikaan blijkt vrij concreet over de kwestie te hebben nagedacht. ‘Het is perfect als ze me naar de Giro sturen met Olav en een sprinttrein.’ Kuss aast met andere woorden op een eindoverwinning in de Ronde van Italië, waarbij iedereen moet denken dat Jumbo-Visma alleen is gekomen om met topsprinter Olav Kooij de ene na de andere vlakke etappe te winnen.

Kanttekening: het parcours moet niet te veel vlakke tijdritkilometers hebben. ‘Ik ben eerlijk tegen mezelf: een miraculeuze verbetering van mijn tijdrit zit er voor mij niet in. Dat is het hele ding met rijden voor het klassement: je moet heel veel kunnen. Maar als je jezelf kent, weet je dat sommige dingen niet mogelijk zijn. Dan kun je je beter richten op waar je goed in bent.’

Kuss woont in bergstaatje Andorra en is hooguit twee maanden per jaar in de VS, in Durango. Zijn sport is daar vooral populair onder de hoogopgeleide bevolking, zegt hij. ‘Maar ze kijken alleen naar de Tour, niet naar het klassieke voorseizoen.’ Zoals hijzelf vroeger tijdens het ontbijt ook altijd naar de Tour keek. Liever naar aanvallers zoals Alberto Contador dan zijn saaie landgenoot Lance Armstrong.

Doping

Over het algemeen, merkt Kuss, staat in Amerika wielrennen nog steeds gelijk aan de man wiens zeven Tourzeges zijn geschrapt wegens stelselmatig dopinggebruik. ‘Veel mensen in de VS denken: oh, Armstrong gebruikte doping, dus dan doen ze dat nog steeds allemaal. Dat is niet waar, overigens, maar het is moeilijk dat te veranderen.’

Een zege in een grote ronde voor Kuss zou de eerste van een Amerikaan zijn sinds Chris Horner in 2013 de Vuelta won. Met de kans beloont Jumbo-Visma hem voor het vele werk dat hij in dienst van Roglic en Vingegaard heeft verricht. ‘Ik verdien het, absoluut. De ploeg weet dat ik alles geef voor de beste mannen van het team.’

Indien zijn bijzondere plan slaagt, betekent het wel dat op enig moment in de Giro – kennelijk Kuss’ voorkeursronde – naar het podium moet komen om een roze trui op te halen. Daarna, als klassementsleider, moet hij zich allerlei verplichtingen laten welgevallen. Weg vrijheid? ‘Nou nee, ik heb nog nooit een leiderstrui aan mogen trekken. Dat lijkt me zo speciaal, zo cool. Dat weegt ruimschoots op tegen de nadelen.’

Beperkingen

De Tour is te belangrijk om op Kuss’ anonieme manier te winnen. Dus speelt de Amerikaan drie weken de rol die hij in zijn zes profjaren bij dezelfde ploeg heeft geperfectioneerd: ‘Helper in de bergen.’

Hij benadert het als een vak. ‘Het draait er niet om zo lang mogelijk bij je kopman te blijven. Ik moet keuzes maken: de ene aanval laten gaan en de andere juist counteren.’ Als hij het tempo bepaalt en klassementsrenners een voor een afvallen, dan is het genieten voor de klimmer. Maar met mate: ‘Als je te enthousiast wordt, blaas je jezelf op.’

Het is een misverstand om te denken dat als hij Vingegaard moet laten gaan, Kuss stopt met trappen. ‘Ik ben vaak de laatste helper, dus ik moet in de buurt van Jonas blijven. Want bij hem vooraan kunnen ze naar elkaar gaan kijken, waardoor het tempo zakt, ik weer kan aansluiten en opnieuw voor mijn kopman van nut kan zijn. Zo fietsen is een kwestie van je eigen beperkingen kennen. En die ken ik heel goed.’