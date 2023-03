Sensationele zege van AZ op Lazio, met mooie doelpunten en enig geluk

Milos Kerkez schreeuwt het uit van vreugde als hij AZ op voorsprong heeft gezet tegen Lazio Roma. De Alkmaarders winnen met 2-1. Beeld Getty Images

Vooral de 1-1 van Vangelis Pavlidis in de achtste finales van de Conference League (eerste duel) was van bijzondere schoonheid, ook omdat hierin het speltype van AZ tot uitdrukking kwam. De vroege onderschepping van een Romeinse aanvalsopzet door middenvelder Tijjani Reijnders, diens controle en zijn slimme, creatieve pass op linksbuiten Jesper Karlsson, de knappe voorzet van de achterlijn en dan de bekroning in het oude Olympisch Stadion: het afronden van Pavlidis bij de eerste paal, slim, als een echte spits, met de buitenkant van de voet.

Het doelpunt gaf AZ vertrouwen, dat zelfs leidde tot de 1-2 na rust, opnieuw uit een snelle aanval na Romeins balverlies, nu op het middenveld. Van Jordy Clasie ging de bal naar Milos Kerkez, Jesper Karlsson en weer Kerkez, de Hongaarse linksachter die beheerst afrondde. Het leidde tot een offensief van de Italianen in de slotfase, waarin AZ met enig geluk overeind bleef.

Hoewel Lazio in grote fases beter was, met meer technisch vermogen en sneller spel, presteerde AZ uitstekend, zeker vanaf het moment dat de twijfel van het eerste half uur was ingeruild voor flair en het combinatiespel dat de ploeg van trainer Pascal Jansen beheerst. Want het was dinsdag – het duel was op deze dag omdat stadgenoot AS Roma donderdag voetbalt in het stadion – alsof AZ eerst de hogere versnelling moest zoeken, om Lazio Roma bij te houden, dat met gave spelers als Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic en Mattia Zaccagni klasse tentoonspreidde, ondanks het ontbreken van de geblesseerde spits Ciro Immobile en (aanvankelijk) een paar andere vaste krachten op de bank.

Uitgelichte podia

Duels in Europa van AZ dit seizoen leidden tot reizen naar uithoeken, van Tuzla City, Dundee United en Gil Vicente in de voorronden, tot Dnipro-1, Apollon Limassol en Vaduz in de groepsfase; al de opponenten spraken veel minder tot de verbeelding dan het tweeluik met Lazio, waarvan het tweede duel volgende week donderdag in Alkmaar is. AZ, de provincieclub met nationale allure, wil op uitgelichte podia voetballen. Dat lukt soms uitstekend, ook bij de jeugd, waar de O18 vorige week van Barcelona won in de Youth League, met een wereldgoal van Kees Smit vanuit de middencirkel. Op 15 maart ontvangt de jeugdploeg een andere grootheid in de kwartfinale: Real Madrid.

Lazio, derde van Italië, had vorige week gewonnen van Napoli, de aanstaande kampioen van Italië. Lazio, een roemruchte club met grote spelers en met de kleurrijke trainer Maurizio Sarri, won thuis eenvoudig van Feyenoord in de Europa League, al zij gezegd dat Arne Slot toen net was begonnen met de wederopbouw, na de leegloop. Thuis won Feyenoord in de spannende groep.

Bij AZ maakten Wouter Goes, de centrale verdediger van 18 jaar die mocht terugkijken op een uitstekend optreden, Sven Mijnans en ook de jonge, gedreven spits Mexx Meerdink (invaller) hun Europese debuut. Lazio nam de voorsprong via routinier Pedro, die na balverlies van Jordy Clasie en een voorzet van Zaccagni slim wegliep van Kerkez en de bal op de schoen nam. Maar het bleek de avond waarop het meezat bij AZ, al zal het spannend worden volgende week.