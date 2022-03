Sensationele terugkomst Real Madrid, Benzema overvleugelt Mbappé

Karim Benzema (m) loopt juichend weg na zijn eerste doelpunt. Hij zou nog twee keer scoren en Real Madrid zo naar de kwartfinale schieten. Vinicius (l) is ook blij. Beeld REUTERS

Mbappé, Messi, Neymar. Uitgeschakeld, na de 3-1 in Madrid (1-0 in Parijs). Benzema, Vinicius, Modric, naar de kwartfinales van de Champions League. Ongelooflijk. Real lag bijna, was haast gevloerd, totdat het elftal van trainer Carlo Ancelotti op schitterende wijze opstond. Hoe dwaas was dat laatste half uur van Real Madrid - Paris SG, met drie doelpunten van Karim Benzema, Fransman, 34 jaar, in de 61ste, 76ste en 78ste minuut.

Met Vinicius als adjudant, Camavinga als meesterlijke invaller, legio balverlies van het opgejaagde PSG, de geweldige instelling en passing van oudgediende Luka Modric. Het geblunder ook van PSG, dat zo graag de beker wil. Dat Lionel Messi op zijn oude dag haalde om het doel te bereiken, doch de onverwachte uitschakeling niet wist te voorkomen.

Wat zal Mbappé hebben gedacht, de uitblinker van het eerste uur? Wat doe ik hier nog? Maar ja, de crux lag in het laatste half uur, de periode van Benzema, de complete spits, de man die levert, vrijwel altijd. Technisch begaafd, scorend, met een geweldig arbeidsethos, een feilloos gevoel voor positie, voor daar waar de bal is en zal zijn. Natuurlijk, hij kreeg wat hulp, maar hij dwong de fouten ook zelf af.

Opeens agressief druk zetten

Het is dat de verdedigers uit Parijs aan het knoeien sloegen in Bernabéu, dat ze zich geen raad wisten met Madrid dat opeens agressief druk zette, dat ze fout op fout stapelden. Zo werd het nog spannend ook, terwijl PSG het nooit zover had mogen laten komen in deze confrontatie tussen de recordwinnaar, met dertien bekers, en de club die alles doet om de hegemonie van de traditionele grootmachten te breken. Opnieuw is de missie mislukt voor een jaar.

Real Madrid - Paris SG was, net als Paris SG - Real Madrid van drie weken geleden, lange tijd de etalage van Kylian Mbappé. Nou ja, een etalage heeft hij niet meer echt nodig, als wereldkampioen, als aanvaller in een elftal waarin Messi en Neymar zich steeds meer ophouden in zijn schaduw.

Eén actie: rechtsachter Carvajal, na een uur, als Mbappé weer eens op volle snelheid langs de zijlijn flitst. Onhoudbaar. Zo snel. Carvajal geeft hem een beuk. Gele kaart van de uitstekende scheidsrechter Danny Makkelie. Alle camera’s waren op de wereldkampioen gericht, ook al een dag van te voren, bij de training. Hoe hij keek naar de tribunes? Was hij alvast aan het studeren hoe het stadion oogt, waar hij volgend jaar mogelijk voetbalt? Dat bijna perfecte Spaans van hem ook. Zijn contract loopt af en naar het schijnt kan hij bij Real ongeveer 50 miljoen euro verdienen, zeg maar het salaris van wereldkampioen Formule I Max Verstappen.

Leek beslist

Eigenlijk lijkt alles beslist, bij rust: in Parijs was het 1-0, door Mbappé. In Madrid 0-1, met kort na de pauze zelfs al twee afgekeurde doelpunten van Mbappé, vanwege buitenspel, waarbij het toch genieten was, zeker van die tweede geannuleerde treffer, van de dubbele schaar waarmee hij doelman Courtois passeerde. Zijn doelpunt typeert hem. Op de dieptepass van Neymar was hij over de linkerflank vertrokken, niet meer in te halen. Hij schoot raak in de korte hoek.

Maar het is een vreemde wedstrijd, in de tweede helft. De dubbeltelregel is afgeschaft. Doelman Donnarumma blundert bij een terugspeelbal, Benzema legt breed op Vinicius, krijgt de bal terug en maakt 1-1. Hij scoort opnieuw na een heerlijke rush van Modric en een schitterend passje van de 36-jarige maestro uit Kroatië. En Real heeft niet eens een verlenging nodig: weer Benzema, vanaf de Parijse aftrap bijna. Balverlies, een werkelijk belachelijke bal van Marquinhos door zijn eigen strafschopgebied, de ijskoude afronding van de Fransman. De sensatie is compleet. Vijf Franse goals in twee wedstrijden: Benzema - Mbappé 3-2.