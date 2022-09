Sensationele tennisser Frances Tiafoe is hard op weg om geschiedenis te schrijven

Frances Tiafoe in de kwartfinale tegen de Rus Andrej Roebljov. Beeld ANP / EPA

Na de tranen na zijn verrassende overwinning op Rafael Nadal in de vierde ronde volgde nu, na de gewonnen kwartfinale tegen de Rus Andrej Roebljov (7-6, 7-6, 6-4), een vrolijke vreugdedans. Frances Tiafoe toont zich in zijn element bij de US Open, waar hij vrijdag als eerste Amerikaanse man sinds Andy Roddick in 2006 de halve finale speelt. Zijn glimlach, die het spleetje tussen zijn voortanden ontbloot, verdween na zijn historische prestatie geen moment van zijn gelaat.

Na zijn winst tegen Nadal had hij geen oog dichtgedaan, bekende Tiafoe woensdag. ‘Het was de belangrijkste dag van mijn leven’, zei hij. De stunt had hem vertrouwen gegeven. Tegen Roebljov was de Amerikaanse nummer 22 van de plaatsingslijst ontketend: hij leverde geen servicegame in. ‘Vandaag voelde ik me heel erg op mijn gemak’, zei Tiafoe. ‘Dat was terug te zien in mijn spel.’

In het Arthur Ashe Stadium is hij vrijdag, in de halve finale tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de eerste Afro-Amerikaanse, mannelijke halve finalist sinds 1972, toen de man naar wie het stadion is vernoemd de finale haalde. Tiafoe kan bovendien de eerste Amerikaanse grandslamwinnaar worden sinds Andy Roddick, die in 2003 de US Open op zijn naam schreef. Woensdag was Roddick aanwezig in het stadion toen Tiafoe zijn titeljacht voortzette.

‘Heel speciaal’

Bij het Junior Tennis Champion Center (JTCC) in College Park, de plaats waar hij opgroeide, keken ondertussen tientallen kinderen naar zijn partij tegen Roebljov. De opmerkelijke, nog jonge loopbaan van Tiafoe begon aan de tennisschool onder de rook van Washington DC. Volgens zijn coach, de Zuid-Afrikaanse oud-prof Wayne Ferreira, is de opmerkelijke levensloop van zijn pupil het verfilmen waard. ‘Het is een geweldig verhaal’, zei hij. ‘Frances is heel speciaal.’

Tiafoe is de zoon van immigranten uit Sierra Leone, die de burgeroorlog in het West-Afrikaanse land in de jaren negentig ontvluchtten. Zijn vader en moeder ontmoetten elkaar in de Verenigde Staten en kregen een tweeling, Frances en Franklin.

Tiafoe’s vader, Frances senior, hielp als arbeider van de bouw van het JTCC en kreeg vanwege zijn uitzonderlijke inzet een baan als conciërge aangeboden. De man overnachtte vaak in een kamertje op het complex, en op dagen waarop zijn vrouw Alphina, een verpleegkundige, late diensten draaide, bleven ook zijn zoons slapen. Frances bracht talloze nachten door op een massagetafel.

Als 5-jarige begon Tiafoe met tennissen. Vanwege het werk van zijn vader werden alle kosten voor hem vergoed. Vaak kampten zijn ouders met geldproblemen. Het enorme talent van Tiafoe zou die later verhelpen.

Een kleine tien jaar geleden stond hij al te boek als de grootste belofte in het Amerikaanse mannentennis. Toen hij 15 jaar oud was, won hij als jongste speler ooit de Orange Bowl, een prestigieus jeugdtoernooi in Florida. Spelers als Roger Federer deden er langer over.

Tiafoe was bezeten van tennis. ‘Hij hield van alle aspecten van het spelletje’, zei de hoofdcoach van het JTCC tegen The Washington Post. ‘Van het geluid van de snaren tot de geur van nieuwe ballen.’

Opmars

Woensdag zagen zijn ouders en tweelingbroer op de tribune van het Arthur Ashe Stadium hoe Tiafoe zijn titelkansen in leven hield. Zijn grote doorbraak had even op zich laten wachten. Al in 2019 bereikte de Amerikaan de top-100, en haalde hij de kwartfinale van de Australian Open. Daarna stokte zijn opmars. ‘Ik was mentaal nog niet klaar’, zei Tiafoe na het uitschakelen van Nadal. ‘Ik was niet volwassen.’

Zijn pupil gedroeg zich ‘niet professioneel genoeg’, oordeelde Ferreira, die Tiafoe sinds 2020 begeleidt. De tennisser at niet altijd goed, en liep er in het krachthonk soms de kantjes van af. Inmiddels is de benodigde toewijding daar. ‘Het heeft al wat tijd gekost om dit punt te bereiken’, zei Ferreira, ‘maar ik had eigenlijk verwacht dat hij pas aan het einde van volgend jaar op zijn best zou zijn.’

Tiafoe ligt dus voor op schema. ‘Ik voel me fit’, zei ‘Big Foe’ na zijn partij tegen Nadal. ‘Mijn conditie is goed en ik ben afgetraind. Daar heb ik veel tijd in gestopt.’

In de halve finale tegen de 19-jarige Alcaraz zou hij er zijn voordeel mee kunnen doen. ‘Ik hoop dat ze een superlange marathonpartij gaan spelen’, keek Tiafoe woensdag na zijn eigen partij vooruit naar de kwartfinale tussen de Spanjaard en de Italiaanse Jannik Sinner.

De Amerikaan kreeg zijn zin, want Alcaraz en Sinner speelden een kraker (6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3) van vijf uur en vijftien minuten, die pas om 02.50 uur was afgelopen. Nooit eindigde een partij op de US Open later. Alcaraz, die bij toernooiwinst de nieuwe nummer één van de wereld is, kroonde zich met zijn overwinning tot nachtkoning van New York – zijn achtste finale duurde tot 02.23 uur. ‘Het zal zwaar worden’, blikte de Spanjaard vooruit op zijn ontmoeting met Tiafoe. ‘Hij speelt geweldig op dit moment.’