Senesi wordt steeds meer een raadsel, maar Feyenoord vraagt ons hoopvol te wachten

Marcos Senesi bij zijn competitiedebuut voor Feyenoord tegen FC Emmen. Hij viel vooral op door onderuit te gaan op het kunstgras en meteen een gele kaart te pakken. Beeld BSR Agency

Waarom speelt-ie dan niet? Die Argentijn van zeven miljoen?

Praat in Rotterdam over Feyenoord en de vraag borrelt als vanzelf op. Feyenoord investeerde fors in de Argentijnse verdediger Marcos Senesi als nieuw slot op de krakende deur. Alleen in 2003 spendeerde de club net zoveel geld aan een speler toen de Servische spits Danko Lazovic naar de Kuip verhuisde. Fans worden lekker gemaakt door de club. Op de website van de fanshop staat: ‘Marcos Senesi is de Argentijnse knaller van de verdediging. Bestel hier een product met zijn bedrukking of kom langs in de Feyenoord fanshop.’

Maar een ‘recordaankoop’ moet spelen. Zeker als de club waar hij voor uitkomt matig presteert. Feyenoord staat momenteel negende. Senesi mocht alleen een helft invallen tegen FC Emmen, kort na zijn aankomst half september. Hij gleed uit op het Drentse kunstgras, waarop Emmen scoorde. Sindsdien is sprake van ‘mysterie Senesie’. De 22-jarige Argentijn viel alleen nog zeven minuten in tegen FC Porto. Tijdens de verliespartijen tegen AZ en Fortuna bleef hij op de bank.

Feyenoord-coach Jaap Stam tijdens de persconferentie vrijdag: ‘Iedereen roept om Marcos, maar ik luister niet naar iedereen. Snapt hij wat we van hem vragen? Als dat niet zo is, wachten we nog even.’

Missers

Transfersommen van vijf miljoen euro of meer wekken in de eredivisie automatisch verwachtingen. Alleen Ajax doet sinds 2016 zaken op een almaar hoger plan en kan zich met gemak een misser van dergelijk kaliber permitteren. Sinkgraven (transfersom: 7 miljoen), Gudelj (6), Cassierra (5,5), Kristensen (5,5) en Magallan (9) sneuvelden al in Amsterdam. Razvan Marin die afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro werd gekocht, zit meestal op de bank, de voor 5 miljoen euro aangeschafte Kik Pierie blaast zijn partijtjes mee bij Jong Ajax.

Door alle megaverkopen van de laatste jaren en de inkomsten uit de Champions League kan Ajax het lijden. PSV heeft door voor ruim 60 miljoen euro te verkopen afgelopen zomer ook wat speelruimte. Daardoor doet het floppen van Ramselaar (4,5 miljoen), Luckassen (6) en vooral Romero (10) iets minder pijn.

Bij Feyenoord moet een speler die voor rond de zeven miljoen euro komt gewoon slagen, gezien de veel beperktere transferinkomsten en het mislopen van Europees voetbal vorig seizoen. De defensie is bovendien vaak een vergiet. Anderzijds is het lastig adapteren in een grillige ploeg.

Het is niet dat Stam zomaar een speler in de maag gesplitst kreeg. Zijn eigen management, World Soccer Consult, snorde Senesi op bij San Lorenzo. Dat klonk nogal armoedig. ‘Wij hebben hem zelf wel aan alle kanten gecheckt,’ zegt Sjaak Troost, technisch directeur ad interim. ‘Hij stond bij onze scouts op de lijst, en er zijn drie Argentijnse oud-spelers, Patricio Graff, Julio Cruz en Pablo Sanchez, geraadpleegd. Iedereen was positief.’

Wisselend succes

Feyenoord en dure buitenlandse aankopen; dat is een wisselend succes. Julio Cruz, in 1997 voor 5,5 miljoen gekocht, werd na een moeizame aanloop toch een succesverhaal, maar er is een indrukwekkende lijst van Zuid-Amerikanen aan te leggen die dat niet werden. Lazovic kon de concurrentiestrijd van de zes miljoen euro goedkopere Dirk Kuijt niet winnen.

Garanties zijn er nooit, maar wat begeleiding betreft is er een wereld te winnen. Feyenoord, dat ooit het Braziliaanse wonderkind Leonardo in zijn eerste dagen in Rotterdam op straat liet zwerven, laat het warme bad vollopen voor Senesi, meldt Troost. Er is een heel team opgetuigd om spelers zo snel mogelijk te laten wennen en al hun besognes (verzekeringen, inschrijven bij de gemeente, huisvesting, cursus Engels) uit handen te nemen. Troost, die Feyenoord op alle vlakken wil ‘professionaliseren’: ‘Zelfs voor zijn meegekomen moeder willen we iemand regelen die haar in haar eigen taal met van alles helpt. Het is een serieuze overstap uit Argentinië voor zo’n jongen. We laten hem rustig integreren. Toen hij kwam was de competitie al in volle gang, hè. Er moet een goed moment komen, en dan zal hij er staan.’

Bij Feyenoord snapt men niet waarom er zoveel aandacht is voor Senesi, die volgens de club minder kostte dan overal geschreven wordt. Troost: ‘Twee jaar terug werden Haps, Larsson en Berghuis voor soortgelijke bedragen gehaald. Ook zij hadden tijd nodig.’

Troost wijst op de Colombiaan Luis Sinisterra, die een seizoen geleden voor twee miljoen euro werd aangetrokken. ‘Hij is een jaar verder, zijn moeder is er nu om de drie maanden en je ziet een andere jongen. Hij is zelfs international.’

Een jaar wachten op de redder van zes of zeven miljoen, dat lijkt wat lang. Mogelijk komt het zondag tegen Heracles eindelijk tot een basisdebuut. ‘Senesi snapt zijn situatie volkomen, werkt hard en maakt stappen, dat is duidelijk’, eindigt Stam hoopvol.