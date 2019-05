Semenya loopt 'puur natuur’ een ijzersterke 800 meter

Caster Semenya steekt vrijdagavond haar duim omhoog naar de camera. Het merendeel van haar tegenstandsters liggen of zitten uit te hijgen op de tartanbaan in het Khalifa International Stadium. Ze kwamen niet in de buurt van de Zuid-Afrikaanse, die in Doha haar 30ste wedstrijd over 800 meter op rij won. Was haar zege in deze Diamond League-wedstrijd tegelijkertijd het slotstuk van haar atletiekloopbaan?

Het was een indrukwekkende race van de 28-jarige. Bij de start moest ze zich bijna inhouden om Noélie Yarigo, die als haas het tempo zou bepalen, niet onmiddellijk te passeren. Toen de tempomaakster na 500 meter van kop ging, stoomde Semenya in haar kenmerkende rustige stijl weg van de rest. Met een flinke voorsprong liep ze naar 1.54,98, een toptijd. Maar drie keer in haar leven was ze sneller.

Testosteronspiegel

Afgelopen woensdag kreeg de tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioen op de 800 meter te horen dat ze voortaan medicijnen zou moeten nemen om haar testosteronspiegel omlaag te brengen. Tenminste, als ze nog langer in de vrouwencategorie wenste te lopen. Semenya had die eis, een voornemen van de internationale atletiekfederatie IAAF, aangevochten bij sporttribunaal CAS aangevochten, maar de sportrechters beslisten in haar nadeel.

Wie aan vrouwenwedstrijden over 400, 800 en 1.500 meter deel wil nemen, moet onder de grens van 5 nanomol testosteron per liter bloed blijven. Gemiddeld genomen hebben vrouwen een testosteronwaarde tussen de 0,5 en 2,5 nanomol per liter. Semenya maakt van nature meer aan van het hormoon dat spieropbouw bevordert dan de regel van de IAAF toestaat. Ze wil ‘puur natuur’ blijven lopen en niet aan de medicijnen om haar testosteronniveau omlaag te drukken, maar haar protest bleek vruchteloos.

Hoewel het CAS de regel woensdag in een verklaring ‘redelijk en proportioneel’ had bevonden, was hij niet onmiddellijk van kracht. Het nieuwe reglement geldt vanaf 8 mei. Semenya kon dus lopen en greep die kans. Ze liet zich een paar uur na de uitspraak van het CAS toevoegen aan het startblad van de Diamond League in Doha. Wilde ze daar haar gelijk halen op de atletiekbaan? Haar benen laten spreken?

Vrije geest

Na afloop van de race liet ze zich voor de talrijke camera’s niet in haar ziel kijken. Ze omhulde zich met filosofische zinsneden, onder meer bij de BBC. ‘Voor mij betekent negativisme niets.’ En: ‘Als ik ergens niet aan dood ga, maakt het me alleen maar sterker.’ Duidelijk was dat ze de bestuurders van de IAAF en de juristen van het CAS het genoegen niet gunde haar verslagen of woedend te zien. ‘Ik ben een vrije geest. Ik geniet van elk moment in mijn leven.’

‘Natuurlijk ben ik daar. Waarom zou ik met pensioen gaan? Ik ben een jonge ziel. Ik heb veel energie. Ik heb nog tien jaar voor de boeg in de atletiek’, antwoordt Semenya laconiek op de vraag of ze eind september verwacht terug te keren in Doha. Beeld EPA

Ze weersprak de geruchten dat ze, als de regel vanaf komende week gehandhaafd wordt, haar loopbaan zou beëindigen. ‘Ik blijf doen wat ik het beste kan: rennen.’ Ze reageerde bijna laconiek op de vraag of ze eind september verwachtte terug te keren in Doha, wanneer daar de WK atletiek worden betwist. ‘Natuurlijk ben ik daar. Waarom zou ik met pensioen gaan? Ik ben een jonge ziel. Ik heb veel energie. Ik heb nog tien jaar voor de boeg in de atletiek.’

Semenya’s verwachting dat ze op wereldkampioenschappen zal acteren is niet zo vreemd. De testosteroneis van de IAAF geldt alleen voor de middellange afstanden. Semenya werd half maart nationaal kampioene op de 5 kilometer en liet daarmee doorschemeren dat ze omscholing naar de lange afstanden als een uitweg uit de misère beschouwt.

Of deelname aan de 5.000 meter het waarschijnlijkste scenario is, daar liet Semenya zich niet over uit. Ze heeft aangekondigd tegen de beslissing van het CAS in beroep te gaan en blijft hoop houden op deelname aan de 800 meter, haar specialiteit. ‘Niemand kan de toekomst voorspellen. Het enige wat ik weet is dat ik zal blijven rennen.’