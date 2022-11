Selinger trekt zijn conclusies na teleurstellend WK en stapt op als bondscoach

Avital Selinger hier nog als bondscoach van de volleybalvrouwen, met achter hem speelster Myrthe Schoot. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Avital Selinger moest er even over nadenken na het teleurstellende WK volleybal in eigen land. Na de uitschakeling wimpelde hij alle vragen of hij verder wilde af, maar nu komt hij toch tot de onvermijdelijke conclusie. Hij stopt per direct als bondscoach van de volleybalsters en keert terug naar de opleiding.

Volgens de volleybalbond heeft Selinger (63) zelf laten weten dat hij niet meer verder wil. Dat besluit kwam wel nadat technisch directeur Herman Meppelink zichzelf ook al openlijk had afgevraagd of doorgaan wel het beste was. Op het WK lukte het de volleybalsters niet om de kwartfinale te halen en dat was de eigen doelstelling.

De Nederlands-Israëlische coach trad eind 2020 aan als bondscoach op een moeilijk moment. De volleybalsters behoorden in de jaren ervoor tot de wereldtop, maar hadden zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio. Door corona kon hij pas in de loop van 2021 echt aan de slag. Dat moest zonder topspeler Lonneke Slöetjes, die na een rustperiode definitief afscheid nam.

Nieuw team opbouwen

Selingers opdracht was dan ook om een nieuw team op te bouwen en te zorgen voor nieuwe aanwas. De oud-spelverdeler heeft in zijn trainerscarrière een reputatie opgebouwd als een uitstekende opleider van talenten. Dat deel van zijn werk is wel gelukt, erkent ook de bond. Op het WK speelden vier talenten, die door Selinger in de opleidingsploeg van de bond werden klaargestoomd voor het WK.

Op dat toernooi bleek het gat tussen Nederland en de wereldtop alleen veel groter dan gewenst. De bond gaat zoeken naar een opvolger, die zal moeten proberen die afstand weer te verkleinen. Nu staan de volleybalsters twaalfde op de wereldranglijst. Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in 2024 moeten ze enkele plekken klimmen.

Selingers zorg is dat niet meer, maar hij kan zijn opvolger wel helpen door te zorgen voor nieuwe aanwas. ‘Het is belangrijk voor de continuïteit van het vrouwenteam dat we blijven investeren in het opleiden van nieuwe speelsters', zegt hij. ‘De opdracht die ik heb gekregen liep tot en met het WK, en voor mij is het nu genoeg geweest.”