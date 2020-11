Selinger keert als bondscoach terug bij de Nederlandse volleybalbond

Avital Selinger. Beeld ANP

Vrijdag keerde Selinger als bondscoach terug bij de Nederlandse volleybalbond (Nevobo) en moest hij constateren dat alles anders en beter was geworden. ‘Er zijn hier ongelooflijke stappen gemaakt’, aldus de oud-spelverdeler van de nationale ploeg die sinds vorig jaar de jeugdopleiding op Papendal leidt. ‘Maar we moeten oppassen dat de organisatie niet het nationale team voorbij gaat streven.’

Aan een van die stappen omhoog van de Nevobo gaat Selinger (61) met volle inzet meewerken. De bond slaagde er vorig jaar in om het WK van 2022 naar eigen land te krijgen; een budgettaire operatie van 22 miljoen euro met een finale in Gelredome voor naar verwachting dertigduizend toeschouwers en een opgeteld tv-publiek van 2 miljard kijkers.

‘Dat gaan we in ons leven’, zo keek Selinger naar technisch directeur Joop Alberda, ‘niet meer meemaken.’

Bij zo’n WK in eigen land hoort een thuisploeg die presteert. Aan de nieuwe bondscoach, de opvolger van interim-coach Giovanni Caprara die zijn ploeg de kwalificatie voor de Spelen van Tokio zag missen, de taak om het rampjaar 2019 en de mislukte maand januari 2020 te doen vergeten. Er moet weer worden teruggeknokt naar het niveau van 2016, Nederland vierde op de Olympische Spelen, en 2018, Nederland vierde op het WK in Japan.

Op basis van de mondiale toppositie van de vrouwenploeg keek de wereldbond FIVB twee jaar terug ook serieus naar het Nederlandse voorstel de wereldtitelstrijd 2022 in Gelderland en Polen te houden. Het werd vorig jaar aan de twee landen gegund, met Nederland als hoofdorganisator. De twee, zo werd vrijdag gezegd, willen het mannen-WK van 2026 ook samen doen. Als alles verloopt, zoals voorgenomen.

Selinger is de man die een groot karwei in handen krijgt. Hij, de zoon van de man (Arie Selinger) die Nederland leerde wat topvolleybal inhoudt, is gekozen om zijn kennis en kunde. Vooral als technisch trainer en opleider is hij altijd geprezen. In 2017 was hij niet beschikbaar om de vertrokken Italiaanse peptalk-koning Giovanni Guidetti op te volgen. Hij was verbonden met het Zwitserse Volero, maar speelde toen al met de gedachten na al die jaren in Russische vliegtuigen en Chinese vijfsterrenhotels naar huis, naar Mijdrecht, terug te keren.

Na Guidetti kwamen Morrison en Caprara. Nu was het weer de beurt aan een Nederlander die zegt zichzelf veranderd te hebben als coach. Avital was een monomane volleybaltrainer die vooral zijn eigen evangelie volgde: hard trainen, technisch perfect worden en daarmee altijd de wedstrijd winnen. Zo was de wereld van het topvolleybal niet. Hij miste met zijn getalenteerde ploeg, de lichting-Manon Flier, de Spelen van 2008 en 2012. Het team blokkeerde, mentaal.

Vrijdag vertelde Selinger wat hij probeert aan zichzelf te veranderen: ‘Proberen beter te communiceren, beter te luisteren, meer humor in mijn aanpak te brengen, iets luchtiger te zijn en meer samen te doen.’

Hij noemde zijn nieuwe klus bij de Nevobo, ‘s winters de jeugd, zomers de nationale A-ploeg, zijn derde klus voor de bond. Als speler en als coach van 2004 tot 2011 ‘moest ik uit de kelder opbouwen’. Nu heeft hij een bestaand gebouw, met vele voorzieningen.

De bondscoach heeft voor het WK-project 20, 21 maanden om Nederland weer aan een volwaardige vrouwenploeg te helpen. Volgens technisch directeur Alberda is er talent voorhanden dat in korte tijd kan doorschieten naar de A-ploeg. Selinger, die dagelijks dat jonge talent op Papendal in handen heeft, sprak dat even later tegen. Nederlandse meisjes hebben een te goed leven om op jonge leeftijd al die overlevingsstrijd in de wereldtop aan te kunnen. Uit Cuba, China of Brazilië komen zulke vroegrijpe kinderen wel.

Vooralsnog zal de nieuwe bondscoach, gesteund door de hem assisterende 422-voudige international Francien Huurman, veel herstelwerkzaamheden verrichten aan de WK-ploeg van 2018. Om weer dat niveau te bereiken zal diagonaalaanvaller Lonneke Slöetjes weer fit moeten worden. Zij verkeert in een winterslaap, net als Celeste Plak, met 25 jaar al te vroeg in een sportieve burnout beland.

Selinger weigerde vrijdag op namen in te gaan. Iedereen, zelfs het dertigplus-echelon met Maret Grothues, Laura Dijkema, Myrthe Schoot en Floortje Meijners, is kandidaat voor ‘22. Om gaten te vullen dan wel vondsten uit te proberen werkt Alberda aan Project 2022, een ploeg jonge vrouwen van wie sommigen uit het buitenland worden weggelokt met een keurig Nederlands topsportstipendium. Zij krijgen dan anderhalf jaar een masterclass topvolleybal van de beste opleider van West-Europa: Avital Selinger.