Seizoen vol blessureleed breekt Van de Zandschulp op in tweede ronde US Open

In de eerste ronde hoefde Van de Zandschulp (27) maar een enkele set in actie te komen vanwege opgave van zijn tegenstander, de Australische Jordan Thompson. Van de linkerenkel die hem wekenlang aan de kant had gehouden, had hij toen verrassend weinig last. Maar een langere partij, tegen de Brit Dan Evans (ATP-28), blijkt donderdagnacht in de tweede ronde nog te veel gevraagd: 6-1, 1-6, 3-6, 3-6.

Uit de blikken naar zijn coach Sven Groeneveld spreekt radeloosheid. ‘Ik kan echt niks’, klinkt het gefrustreerd terwijl de partij uit zijn handen glipt. Hoofdschuddend en foeterend loopt Van de Zandschulp over de baan. De eerste set heeft hij nog overtuigend gewonnen, maar daarna is het bergafwaarts gegaan.

‘Mijn linkervoet’, zegt Van de Zandschulp na zijn uitschakeling. ‘Die heeft dit seizoen heel wat te verduren gehad.’ Pas twee weken staat hij weer op baan, nadat hij kort na Wimbledon bij een training op een pootje van een horde was gaan staan. Een van zijn enkelbanden was bijna compleet afgescheurd. Opereren was een optie, maar uiteindelijk werd er niet voor gekozen.

Eerder in het seizoen had de 1,91 meter lange tennisser al een botkneuzing opgelopen in dezelfde linkervoet. ‘Kijk, de bult zit er nog’, zegt hij wijzend richting zijn slippers. Het maakt tapen moeilijk, maar zonder ondersteuning kan zijn enkel niet.

Kwakkelen met blessures

Het kwakkelen duurt zo voort voor Van de Zandschulp, die in het voorjaar ook al kampte met een dijbeenblessure. Inmiddels is hij afgezakt naar de 65ste plaats op de ATP-ranglijst. Een jaar geleden kwam hij als 22ste van de plaatsingslijst naar New York.

Hoopvol was hij na de eerste ronde tegen Thompson. De enkel voelde goed, verrassend goed, al was het dan maar een setje. Even dacht hij voor op schema te liggen, maar tegen Evans keert hij donderdagnacht terug in de realiteit. ‘Ik heb de afgelopen tijd gewoon weinig op mijn voeten gestaan’, verklaart hij zijn terugval. ‘Nu ik weer uren maak en wedstrijden speel, stapelt het zich op.’ De viersetter is hem zwaar gevallen. ‘Hoe langer je speelt, hoe lastiger het wordt.’

Het begin tegen Evans is niettemin bemoedigend. Van de Zandschulp serveert goed, maakt weinig fouten en blijft kalm terwijl de nerveus bewegende, in zichzelf pratende Evans zich ergert aan het komen en gaan van toeschouwers. In de tweede set, als de storm in het hoofd van de Brit is gaan liggen, zijn de rollen omgedraaid.

En dan, in de derde, begint Van de Zandschulp zijn voet te voelen. ‘Je gaat toch anders lopen, anders op je benen staan. Er komt meer druk te staan op andere delen van je voet.’ De komende maanden zal hij nog met tape om zijn enkel moeten spelen, verwacht Van de Zandschulp. ‘En dan hoop ik dat het richting het einde van het jaar weer als vanouds gaat zijn.’

Zijn voet zal weer moeten wennen aan de intensiteit van trainingen en wedstrijden. Na de US Open volgt snel de groepsfase van de Davis Cup in het Kroatische Split. Veel rust zal Van de Zandschulp niet nemen. ‘Ze zeggen dat ik het niet erger kan maken door te spelen’, zegt hij. ‘Dat moet ik maar geloven. Maar ik denk zelf ook dat het goed is om uren te maken.’

Valse start

Door het blessureleed en gebrek aan ritme kent de samenwerking met zijn nieuwe coach Groeneveld een valse start. Sinds de twee in mei met elkaar in zee gingen, won Van de Zandschulp alleen een partij op Wimbledon.

‘Het is jammer dat we zo zijn begonnen’, zegt Van de Zandschulp. Toch is hij al te spreken over de aanpak van de ervaren Groeneveld, die eerder onder meer Maria Sjarapova en Monica Seles onder zijn hoede had. ‘De resultaten zijn er nog niet, maar ik ben zeer tevreden met wat er achter de schermen gebeurt. Hij heeft me ook heel erg geholpen in die periode waarin ik niet kon spelen.’

Na de uitschakeling van Tallon Griekspoor en Arantxa Rus in de eerste ronde was Van de Zandschulp de laatst overgebleven Nederlander in het enkeltoernooi. Door de nederlaag tegen Evans loopt hij een ontmoeting met titelverdediger Carlos Alcaraz in het imposante, 23.000 stoeltjes tellende, Arthur Ashe Stadium mis.

Het was wellicht nog wat te veel van het goede geweest. ‘Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hier zou staan’, zegt Van de Zandschulp. ‘Ik dacht dat het herstel langer zou gaan duren. In dat opzicht ben ik blij met wat ik hier heb kunnen doen.’