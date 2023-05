Sébastien Haller scoort weer voor Dortmund, alsof het zo moest zijn

Op 30 augustus 2022 is Sébastien Haller, als topschutter van de eredivisie, een van de winnaars tijdens het voetbalgala van het jaar bij ESPN in Utrecht. Sommige gasten op het feest vragen elkaar voorzichtig, als ze in de aanloop naar de uitreiking van een afstandje kijken naar de spits: is die man in dat zwarte pak en dat witte overhemd echt Haller?

De spits is kaal, hij oogt grauw, bleek en fragiel, met vlekken in het gezicht. Chemokuur. Hij is onder behandeling van artsen vanwege een kwaadaardige tumor in een teelbal, ruim een maand eerder ontdekt, kort na zijn miljoenentransfer van Ajax naar Borussia Dortmund. Hij spreekt vanuit het hart op het podium; dat hij moeilijke tijden doormaakt, dat hij van overal op de wereld steun ontvangt en vast van plan is te genezen. Menigeen huilt.

Er is een documentaire gemaakt over zijn herstel, De strijd van Haller, met indrukwekkende beelden, onder meer over gesprekken met artsen, over het knuffelen van zijn kinderen en over pogingen om terug te keren. Eerst in het gewone leven, dan in het voetbal. Soms is hij eenzaam, maar altijd voelt hij steun van familie en medespelers. Het is een voordeel dat hij een publiek figuur is. De beroemde, sympathieke voetballer staat nooit alleen.

Inmiddels is Haller terug, en hoe. Hij is in topvorm, als een van de beste spelers in de Bundesliga. Zondag, in Augsburg, is het lang spannend. Bayern München, tien keer op rij kampioen, heeft een dag eerder de topper tegen Leipzig met 3-1 verloren en de kansen op weer een titel uit handen gegeven. Dortmund kan profiteren. Moet profiteren, al is dat op papier veel gemakkelijker dan in de realiteit.

Het duurt bijna een uur, nadat Augsburg door een rode kaart al is gedecimeerd tot tien man, voordat een doelpunt valt. Haller is scherp, let op als een verdediger de bal verkeerd aanneemt en schiet diagonaal in. Via de paal binnen. Euforie. En dan scoort Haller zelfs een tweede keer, vanuit de rebound. Alsof het zo is geënsceneerd. De Franse Ivoriaan heeft weer een bos krullen. Hij oogt gezond. De spieren zijn terug. Hij lacht en schreeuwt het uit na zijn goals en ondergaat een heerlijke omhelzing van Donyell Malen, die bij de voorbereiding op beide doelpunten is betrokken en die in zijn sterkste fase bij Dortmund bezig is.

Volgende week thuis winnen van Mainz en Dortmund is kampioen, voor het eerst in elf jaar. Kanker is geen wedstrijd. Kanker is het lot, soms het noodlot. Haller liet zien hoe waardig hij dat lot droeg, hoe hij vertrouwen stelde in de artsen, hoopte en misschien rekende op herstel. Niemand kon hem zekerheid verschaffen.

Hij behoort tot de gelukkigen die het leven weer mogen omhelzen. Zondag, in een zonnige hoek van het stadion in Augsburg, springen duizenden supporters op en neer, op de melodie van het liedje van Pippi Langkous. Voor het vak springen de gearmde spelers op het ritme van de vreugde. In hun midden: Sébastien Haller. Spits, met nog één hoofdstuk te schrijven in zo’n wonderlijk verhaal van de sport. Van het leven eigenlijk.