Scoren, creëren, hongerig zijn: Memphis Depay is klaar voor de uitwedstrijd tegen Duitsland

Memphis Depay vorig jaar in actie tegen Duitsland, in de uitwedstrijd voor de Nations League (2-2). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Memphis Depay (25) meldde zich maandag in een opvallend T-shirt bij Oranje. Noem het een stemverklaring. ‘My circle is small’, stond op de grijze ondergrond. ‘For a reason’ voegt hij het zinnetje onder de hoofdtekst snel toe, sprekend naast het trainingsveld in Zeist, in de aanloop naar EK-kwalificatieduels met Duitsland (vrijdag in Hamburg) en Estland (maandag in Tallinn).

Ja, hij snapt het contrast met zijn wezen op het veld, waar zijn cirkel, zijn jachtterrein als leeuw in de aanval, als het ware onbeperkt is. ‘Het is een merk van een vriend van mij. En het is een statement, een quote. Daar leef ik naar. Als je opgroeit en je hebt een hele entourage bij je, zie je dat er een paar overblijven op het eind van de rit. Het is belangrijk om goede mensen om je heen te hebben.’ De kleurrijke Memphis laat weinigen toe tot zijn persoonlijke levenssfeer.

Kunststukje

Op het veld wil hij juist delen en leeft hij zich uit in zijn cirkel, hoeveel mensen daar ook rondlopen. Hij voelt zich goed in het nog jonge seizoen. Vier goals in vier competitieduels met Olympique Lyon. Topschutter (gedeeld) van Frankrijk, vooralsnog. En dan zijn daar assists, zoals die ene tegen Angers, waarbij hij tegenstander Mateo Pavlovic op onwaarschijnlijke wijze dolt.

Dribbels, passeerbewegingen, kracht en fantasie, gecombineerd tot een voetbalkunde die onlosmakelijk met hem verbonden is. Hij lacht bij de herinnering aan het kunststukje. ‘Ja, leuk. Kleine ruimte, uitkappen, geduldig zijn, passje geven. Daar geniet ik van. Het gaat lekker. En als ik me lekker voel, komen dergelijke acties.’

In Oranje staat hij op zestien goals in 48 interlands, waarmee hij afgetekend topschutter is van de huidige generatie. Bondscoach Ronald Koeman gaf hem een vrije rol in het aanvalscentrum. Depay speelt met lef en rendement. Kijk alleen naar de vorige wedstrijd tegen Duitsland, ook voor het EK, verloren (2-3) in Amsterdam. Eerst de indraaiende voorzet waaruit Matthijs de Ligt 1-2 maakt en daarna een rommelgoal voor 2-2, door een gaatje te vinden in een overvol strafschopgebied.

Geïmponeerd

In Duitsland zijn ze geïmponeerd door Depay, ook omdat hij een type is dat ze zelf nauwelijks hebben. Een intuïtieve voetballer bij wie alles of niets in de aard ligt besloten. Constanter worden is zijn streven. Beter ook. Oranje helpt hem daarbij. Hij staat op de training soms tegen de beste verdediger van de wereld. Opboksen tegen Virgil van Dijk. ‘Ik sta vaak met hem, maar hij is heel slim. Niet alleen fysiek sterk. Hij is supersnel en hij staat goed. Het is moeilijk om hem voorbij te gaan.’ Memphis verwoordde zijn trots na de verkiezing van Van Dijk tot beste verdediger van Europa, gelardeerd met een grap in de groepsapp: ‘Je hebt het nog steeds lastig als ik tegen je train.’

Hij wil nog steeds de beste aanvaller van de wereld worden. Zijn beste jaren naderen. Of hij druk voelt, nu Koeman hem zo belangrijk heeft gemaakt? ‘Tot nu toe niet. Ik ben bij vrijwel elke goal betrokken. Als dat een tijdje uitblijft, wie weet.’

Topechelon

Van Dijk was de beste verdediger, De Jong de beste middenvelder van het Europese seizoen. Alleen de aanval, daar zou kwaliteit bij kunnen. Het is knap dat Ryan Babel zijn loopbaan telkens nieuw elan geeft, maar hij behoort niet tot het topechelon. Quincy Promes, idem dito. Steven Bergwijn is geblesseerd. Calvin Stengs is nog niet klaar voor Oranje. Donyell Malen is nieuw in de selectie. Depay, opgetogen: ‘Ik zie wat hij bij PSV doet. Gevaarlijk, snelheid, goals. We zijn allemaal anders, maar ik zie de hongerigheid die ik ook had bij PSV.’

Zijn leidende positie op de lijst van topschutters in Frankrijk is relatief. ‘We zijn vier wedstrijden onderweg. Maar ik ben betrokken bij goals, ik ben gevaarlijk en heb de honger om te vlammen, waar het ook is. De laatste keer dat ik zo’n start had, was bij PSV. Hopelijk kan ik knallen bij Lyon en het Nederlands elftal.’

Bij Oranje is trots ontstaan. Het elftal is opgeleefd, spelers maken toptransfers. ‘Er zit nog veel groei in. Ik ben gefocust en wil het beste uit mezelf halen.’ En minder wisselvallig zijn dus. ‘Ik leg veel risico in het spel en wil iets creëren uit het niets. Dan verlies je soms de bal en kan het dat je een mindere wedstrijd speelt. Maar als het wel lukt, weet je dat je scoort of een assist geeft. Ik probeer dezelfde speler te blijven qua stijl, maar te werken aan concentratie.’ Duitsland is gewaarschuwd.