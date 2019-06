Score voor vrouwen van Oranje: drie gespeeld, drie gewonnen

Anouk Dekker scoort de 2-1 tegen Canada op het WK. Oranje wint voor het eerst in de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse topploeg. Beeld BSR Agency

Het is soms schrapen met Oranje, maar in de heldere, mooie momenten gloort de potentie van een ploeg die zich probeert te verheffen van Europees kampioen tot wereldtop. Nederland voetbalt in de achtste finales van het WK tegen Japan, als beoogde tussenstap naar eeuwige roem.

Niet zo heel goed gespeeld nog, maar wel: drie keer gevoetbald, drie keer gewonnen, nu van Canada (2-1). Geknokt. Elkaar geholpen. Plezier gemaakt. Gejuicht met het publiek. Het is alleen de vraag of de nationale ploeg genoeg oprispingen van pure kwaliteit in zich bergt om werkelijk ver te geraken in Frankrijk. Over de hele linie blijft het spel in technisch opzicht wat te mager: weinig kansen, te veel balverlies, rare acties, en de flankspelers Lieke Martens en Shanice van de Sanden missen topvorm. Maar op WK’s zijn wel vreemdere dingen gebeurd.

Tegenover die minpunten staan vechtlust, veelzijdigheid en heerlijke momenten van opborrelende, individuele klasse. Nederland won dus voor het eerst in de geschiedenis van Canada, vijfde op de wereldranglijst, en eindigde door de 2-1 in Reims als eerste in groep E. Dinsdag in de achtste finales is Japan de tegenstander in Rennes, een vaardige combinatieploeg, wereldkampioen van 2011 en finalist in 2015, doch met veel nieuwe speelsters.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft een gouden hand van wisselen: Lineth Beerensteyn en Jill Roord, beslissend in de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, vielen opnieuw in, nu voor Lieke Martens en Sherida Spitse. Beerensteyn, een pittige, krachtige dribbelaar, was nauwelijks in het veld toen ze vol flair aan het pingelen sloeg en de bal met overzicht passte op Miedema. Op het eind van de soepele aanval in de na rust aantrekkelijke wedstrijd gaf Desiree van Lunteren de lage voorzet en was Beerensteyn alweer in het centrum om af te ronden. Daarmee klopt de 22-jarige Beerensteyn, die in de play-off al drie van de vier doelpunten maakte tegen Denemarken toen Miedema niet helemaal fit was, nadrukkelijk op de deur. Zij verving Martens halverwege de tweede helft.

Niets tot iets

Het WK is een avontuur, zo verschillend van het gewonnen EK. Kijk alleen naar de tegenstanders: Nieuw-Zeeland, Kameroen, Canada, en nu Japan. Het is waarlijk een spel met de globe en, het meest bizar, op Kameroen na dezelfde tegenstanders als in 2015 in Canada, toen Japan in de achtste finales won van Nederland met 2-1. Het Japan van toen was de regerend wereldkampioen, het Nederland van nu is de regerend Europees kampioen.

Hoop geeft dat Oranje uit het totale niets tot iets kan komen, alsof in de duisternis opeens een licht aanfloept. In fasen dat weinig lukt, als de wedstrijd vastzit in tactische korsetten, met ploegen die wachten wat te gebeuren staat, kan het hart opeens opbloeien met iets onverwachts, iets prachtigs. Dan draait topspits Vivianne Miedema bijvoorbeeld op geniale wijze weg van Zadorsky en haalt ze uit voor een schuiver op de paal. Of dan hangt Daniëlle van de Donk stijlvol in de lucht voor een formidabele omhaal, die net op het net valt in plaats van erin.

Nederland, in de stad van de oude helden Kopa en Fontaine aangemoedigd door minimaal zesduizend supporters, opende de score kort na rust. Centrale verdediger Anouk Dekker kopte een vrije trap van Spitse keurig in, met behulp van de schouder overigens. Ze won het duel van de sterke Buchanan. Een paar minuten later was het 1-1 na een zeker zo mooi doelpunt, de ziedende knal met links van het Canadese fenomeen Christine Sinclair, 36 jaar en toe aan haar 182ste treffer als international. Ook met 1-1 had Nederland genoeg voor de eerste plaats, vanwege het betere doelsaldo dan Canada. De treffer van Beerensteyn schonk Oranje zowaar de luid bejubelde zege.

Vreemd

Nederland, tijdens het EK zo stijlvol, is nochtans een wat vreemd elftal. Sterspeler Lieke Martens mist haar frisheid en het aantal dribbels blijft achter bij de verwachting. Het zat haar ook niet mee, tegen de geweldige, felle back Lawrence. De wereld let op Martens, daartegen moet ze zich wapenen. De defensie van Canada is van graniet, van snelle, atletische, sterke spelers die niet onder de indruk waren van de verzamelde aanvalskracht in oranje.

Na een kolderiek moment met de VAR na één minuut, waardoor een strafschop voor Canada werd geannuleerd en vervangen door een vrije trap, volgde een periode van saaiheid. Ook vrouwenvoetbal ontwikkelt zich in tactische zin. Het wat naïeve spel van vroeger, met ploegen die elkaar veel ruimte laten, verdwijnt van het wereldtoneel. In de plaats daarvan komt het compacte spel van het mannenvoetbal, met zo weinig ruimte dat het moeilijk combineren is en technische onvolkomenheden opvallen. Toen het veld weer groot werd, ontbrandde de wedstrijd. Met Nederland als verdiende winnaar.