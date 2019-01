Schulting wint Europese shorttracktitel 1.500 meter en leidt klassement

De 21-jarige Schulting had voor het toernooi gezegd dat ze het Europese titeltoernooi al tot een eerbetoon aan Sjinkie Knegt wilde maken. Haar Friese ploeggenoot belandde donderdag na een ongeluk met zijn houtkachel met zware brandwonden in het ziekenhuis. De onheilstijding was een dreun voor zijn ploeggenoten, ook voor Schulting, maar ze wist het om te draaien naar een positieve kracht.

Vrijdagavond had Knegt haar nog een berichtje gestuurd. ‘Hoe gaat het topper?’ Er volgde een klein gesprekje tussen beide ploeggenoten. Het betekende veel voor haar. ‘Sjinkie is echt mijn maatje en dat-ie weer met zijn telefoon in zijn handen zit is een heel goed teken.’

Het leidde naar een indrukwekkende 1.500 meter in Dordrecht, waar ze met iets meer dan drie ronden te gaan nog op de derde plek reed. Na een versnelling en een soepele inhaalmanoeuvre reed ze een halve ronde later op kop. Ze sleurde de rondetijden naar beneden en reed haar concurrentes los. Juichend kwam ze over de finish. ‘Yes, ik heb hem, dacht ik.’ Ze gleed naar bondscoach Jeroen Otter en zei: ‘Deze is voor Sjinkie.’

Niet lang na de 1.500 meter stond Schulting in de finale van de 500 meter, maar die verliep minder goed. Voor de laatste bocht probeerde ze met eenzelfde actie als op de afstand die ze won haar tegenstanders te verschalken, maar in plaats van een nieuwe overwinning eindigde ze met haar billen op het ijs in de kussens. Gevallen.

De 500 meter is haar minste afstand en dat wreekte zich in de finale waar Lara van Ruijven naar het brons reed. Schulting: ‘Het is een kwestie van race-ervaring en die heb ik niet zo veel op de 500 meter. Ik heb niet zo vaak een finale op topniveau gereden en daardoor nam ik de verkeerde beslissing.’

Tijdens het EK zijn niet alleen afstandstitels op de 500, 1.500 en 1.000 meter te verdienen, maar staat ook een allroundkampioenschap op het spel. Met name de allroundtitel is het doel van Schulting, die wil bewijzen dat ze haar concentratie gedurende meerdere dagen en races vast kan houden. ‘Allround staat bovenaan.’

Ze heeft voor het klassement meer dan goede zaken gedaan, zeker in de wetenschap dat zondag naast de superfinale (een race over 3 kilometer voor de besten in het klassement) ook de 1.000 meter nog op het programma staat. Op die afstand werd de Friezin afgelopen jaar olympisch kampioen. De gouden ketting met olympische ringen die om haar nek bungelt, herinnert daaraan.