Schulting oppermachtig tijdens eerste NK afstanden in het shorttrack

Suzanne Schulting in de finale van de 1.500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Suzanne Schulting zit zondagmiddag op haar gemak op de derde positie in het groepje van vijf. De 1.000 meter is haar specialiteit, de afstand waarop ze regerend olympisch kampioen is. En inderdaad, met nog twee ronden te gaan rijdt ze buitenom naar voren. Er is geen denken aan dat de eerste nationale shorttracktitel op de kilometer aan iemand anders toebehoort.

Schulting (23) is verrast dat dit haar eerste Nederlandse afstandstitel is. ‘Dus nu kan ik mezelf echt eindelijk op de 1.000 meter echt officieel olympisch, wereld-, Europees en Nederlands kampioen noemen?’, vraagt ze. ‘Dat is mooi.’

Haar verbazing is te begrijpen. De verdeling van de titels is een van de ondoorzichtigste elementen in haar sport. Van oudsher zijn shorttrackkampioenschappen allroundtoernooien, bestreden over 500, 1.000 en 1.500 meter, afgesloten door top van het klassement in een race over 3 kilometer, de zogenaamde superfinale. Sinds 2001 gelden de individuele afstandszeges op het WK ook als wereldtitels, op het EK sinds 2017. De superfinale geldt niet als losse afstand of titel.

Op het Nederlands kampioenschap gold die regel niet. Schulting won de afgelopen jaren al acht keer een afstand op het NK, maar was daarmee geen afstandskampioene. Hetzelfde geldt voor de 31-jarige Sjinkie Knegt, die zondag in Thialf de afstandstitels pakt op de 500 en 1.000 meter. Alleen de 1.500 meter wint hij niet, die gaat naar de 19-jarige Jens van ’t Wout.

Losse afstanden

De KNSB speelt al langer met de gedachte de kampioenschappen beter te laten aansluiten bij het olympisch programma. Op de Spelen is er bij het shorttrack geen sprake van een overkoepelend klassement, net zomin als op de langebaan. Daar gaat het alleen om de losse afstanden. In dat kader experimenteerde de bond in 2011 al eens met een officieus afstandskampioenschap, toen als voorprogramma bij de NK afstanden langebaan.

Daarna kwam het er niet meer van, tot de coronapandemie dit najaar de wedstrijdkalender leeg gumde. ‘Het was een geluk bij een ongeluk dat ik de afstandskampioenschappen in de reglementen had laten staan’, zegt Wilf O’Reilly, disciplinemanager shorttrack bij de KNSB. Bij gebrek aan wereldbekerwedstrijden konden afstandskampioenschappen voor een wedstrijdweekend met enig cachet zorgen.

Dat werkte, merkte Schulting. ‘Omdat dit een NK is, is er meer strijd. Was het een wedstrijd geweest die er niet echt toe deed, dan waren mensen er niet zo voor gaan rijden als nu.’ Ondanks dat heeft Schulting weinig te duchten van haar concurrenten. Ze wint behalve de 1.000 meter ook de 500 en 1.500 meter, alles met overmacht.

Wat O’Reilly betreft zijn de NK afstanden een blijvertje. Ook Schulting voelt daar wel voor. ‘Maar dan moeten we wel kijken hoe het in het schema past’, zegt ze. ‘Je wil geen overkill krijgen in het programma. Normaal gesproken hebben we in deze periode al wedstrijdblokken in Azië en Noord-Amerika.’

O’Reilly voorziet daarom een vroege plek in de wedstrijdkalender: in oktober, voor het begin van de wereldbekercyclus. Knegt heeft zijn twijfels over die planning. ‘Dan zijn we nog niet in vorm. Dan wordt het een heel ander verhaal.’

Op de schop

Ook internationaal verwacht O’Reilly dat de individuele afstanden aan gewicht gaan winnen. De allroundtoernooien gaan naar alle waarschijnlijkheid op de schop. Als het congres van de Internationale Schaatsunie (ISU) afgelopen zomer niet was afgelast, dan waren daar meerdere voorstellen, van onder meer Nederland en de ISU zelf, besproken geweest die het afschaffen van de superfinale bepleiten.

De Nederlandse shorttrackers zullen bij het NK allround dat op 2 en 3 januari 2021 gepland staat waarschijnlijk al geen superfinale meer rijden, want O’Reilly heeft het voorstel dat de KNSB voor het ISU-congres heeft ingediend ook aan de reglementscommissie van de bond zelf voorgelegd. ‘Daar wordt komende zaterdag door de ledenraad over gestemd.’ Hij verwacht een positieve uitslag.

Knegt, die in 2015 dankzij de superfinale wereldkampioen werd, ziet ook geen meerwaarde in het onderdeel. De lange slotrace trekt de verhoudingen scheef, vindt hij. ‘Als je een sprinter een 3 kilometer laat rijden, dan is dat een kansloze missie. Dat is niet eerlijk.’ Een klassement over 500, 1.000 en 1.500 meter, zoals O’Reilly dat voor ogen heeft, is dat volgens hem wel.

Ook Schulting, in 2019 wereldkampioene in Sofia dankzij haar zege in de superfinale, ziet eveneens de zwaktes ervan. Meer dan op de andere afstanden speelt de complexe puntentelling van het shorttrack, die O’Reilly ook wil aanpassen, een beslissende rol. En die puntenverdeling wordt bovendien door tussensprints nog eens een heel stuk ingewikkelder gemaakt. Schulting: ‘Ik kan het zelf tijdens het schaatsen al vaak niet bijhouden.’

Ze zal er niet rouwig om zijn als de superfinale verdwijnt. ‘Dat is prima, maar ik wil wel dat het allroundtoernooi behouden blijft’, zegt ze. ‘Afstanden of allround, het is allebei gaaf.’