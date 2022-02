Schulting, boegbeeld en succesvolste shorttracker in Beijing, moet na zetje genoegen nemen met brons

Suzanne Schulting komt nipt te kort op de finish voor het zilver. Arianna Fontana is haar een paar milimeter voor. Minjeong Choi pakt het goud. In de achtergrond Xandra Velzeboer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als ze had gewonnen, had ze allerlei statistische records gezet. Een evenaring van de drie gouden titels op één Winterspelen die Ard Schenk (1972) en Yvonne van Gennip (1988) roem bezorgden. Of een verbetering van de score van Ahn Hyun-soo, die uitkomend voor Zuid-Korea driemaal goud en eenmaal brons veroverde op de Spelen van 2006. Acht jaar later deed hij het voor Rusland en onder de naam Viktor An opnieuw.

Het mocht niet zo zijn. De 1.500 meter van woensdag toonde maar weer eens hoe onvoorspelbaar shorttrack is. In een van de laatste rondes kreeg de 24-jarige Nederlandse een zetje van Han Yutong uit China, viel bijna en raakte haar snelheid kwijt. ‘Dat ik daarna toch nog bijna het zilver haalde, laat zien dat ik goud had kunnen winnen.’

Dat goud ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Minjeong, die haar titel van 2018 prolongeerde. Tweede werd Arianna Fontana uit Italië.

Schulting onderstreept haar kwaliteit

Dat Schulting ondanks het grillige karakter van de sport op alle onderdelen van het vrouwentoernooi op het podium belandde, onderstreept haar kwaliteit. En het laat tegelijkertijd de ontwikkeling zien die het shorttrack in Nederland heeft doorgemaakt de laatste decennia.

Twintig jaar geleden was Cees Juffermans de enige Nederlandse shorttracker op de Spelen in Salt Lake City. Zijn achtste plek op de 1.500 meter was het hoogtepunt. Nu zijn er tranen bij het mislopen van een derde titel.

Helemaal verrast is de oud-shorttracker daar niet over. ‘Ik heb altijd geroepen dat Nederland een slapende reus is. En dat succes maakbaar is’, zegt Juffermans. ‘Als je een plant geen water geeft, gaat ie dood. Met een klein beetje water kun je ‘m net in leven houden, maar iets in bloei zetten kost tijd en aandacht.’

Die kwam er pas na 2006. De KNSB investeerde in het schaatsen op de baan van 111 meter en na de aanstelling van Jeroen Otter in 2010 kwam het Nederlandse shorttrack in een stroomversnelling. Juffermans: ‘En we hadden de mazzel dat we een exceptioneel talent hadden met Sjinkie Knegt.’

Knegt plaveide de weg

Knegt, die in Beijing zonder medaille bleef, plaveide de weg voor Schulting. Shorttrack werd een televisiesport onder meer dankzij zijn uitslagen en uitstraling, denkt Juffermans. De Fries haalde in 2014 brons op de 500 meter in Sotsji. In 2015 werd hij uitgeroepen tot sportman van het jaar. ‘Hij heeft aandacht gecreëerd.’

Vier jaar geleden werd van Knegt, Schultings jeugdheld, verwacht dat hij het eerste Nederlandse olympisch shorttrackgoud zou pakken. ‘Zij kon in de schaduw opkomen, al stapte ze daar heel snel uit.’ Knegt bleef in 2018 steken op zilver op de 1.500 meter, Schulting verraste met de 1.000-metertitel.

In Pyeonchang zag Juffermans hoe ze steeds dieper in de put zakte omdat het toernooi tot die gouden race helemaal niet naar haar zin ging. ‘De dag voor de 1.000 meter heb ik haar nog huilend in de armen van Jorien ter Mors zien hangen’, zegt hij. ‘Maar vanaf het moment dat ze won heb ik de Suzanne van ervoor nooit meer gezien.’

Nu is zij de het boegbeeld van het Nederlandse shorttrack, een rol die ze volgens Juffermans met verve vervuld. ‘Suzanne heeft bijna de uitstraling van een filmster.’

Schulting en trainingsmaatje

Net als Knegt voor haar, is Schulting nu iemand die de weg vrijmaakt voor andere talenten. En niet alleen in Nederland. In haar kielzog haalde haar vaste Belgische trainingsmaatje Hanne Desmet ook alle finales op de individuele olympische nummers. Op 500 meter werd ze vijfde, op de 1.000 haalde ze brons, op de 1.500 meter van woensdag eindigde ze op de vierde plaats.

Desmet traint al enkele jaren met de Nederlanders mee, net als haar broer Stijn. Ze is in die jaren in Heerenveen met Schulting bevriend geraakt. Het was veelzeggend hoe Schulting direct na de finish van de halve finale van de 1.500 meter omkeek. Toen ze het geel van Desmets tenue zag, lachte ze en greep direct haar hand. Samen waren ze zo ook al door de kwartfinale gerold.

‘Het is niet dat we samen een raceplan hebben’, legt Desmet later uit. ‘Maar het is wel alsof we van hetzelfde land zijn.’ Ze bevechten elkaar, maar gunnen elkaar wat meer ruimte dan anderen.

Schulting weet dat ze anderen nodig heeft om beter te worden. Ze kan haar sprint scherpen aan die van Selma Poutsma en Xandra Velzeboer, maar zij weten in de training geen weerwoord te bieden op de langere afstanden. Daarvoor is Desmet. ‘We zijn allebei conditiebeesten’, zegt de 25-jarige Belgische.

Beste vrouw van de wereld

Desmet profiteert eveneens van de samenwerking. Zij kan zich optrekken aan de iets jongere Schulting. ‘Zij is de beste vrouw van de wereld. Het is nuttig om dat te zien en mee te nemen naar uw wedstrijden.’

Volgens Juffermans trekt Schulting niet alleen trainingsmaatje Desmet omhoog, maar heeft ze in de jaren na de Spelen van 2018 alle concurrenten wakker geschud. ‘Op alle fronten heeft ze een nieuw niveau gebracht’, zegt hij. In dat opzicht lijkt ze op de Russische-Koreaan An/Ahn, die in zijn tijd een nieuwe standaard zette bij de mannen.

Vorig jaar won Schulting bij de WK in Dordrecht alle onderdelen. Ongenaakbaar leek ze. Juffermans: ‘Inmiddels zie je de concurrentie weer dichterbij komen. Toch krijgt ze het weer voor elkaar om hier twee keer goud te winnen. Dat is echt razend knap.’

Over vier jaar kan het allemaal nog beter, denkt Schulting. En dat moet ook, vindt ze. ‘Hanne zei het laatst nog in een training: stilstand is achteruitgang.’ Die records moeten er dan op de Spelen van 2026 maar aan geloven. Dan is ze nog altijd pas 28 jaar.