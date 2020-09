Schuldbewuste Novak Djokovic krijgt zichzelf maar niet onder controle

Novak Djokovic maakte zondag op de US Open een historische misser met enorme gevolgen. De nummer één van de wereld sloeg uit frustratie een bal richting een lijnrechter die daarbij geraakt werd. Het leverde hem een diskwalificatie op in een jaar waarin hij door ongelukkige uitspraken en keuzes al flinke imagoschade opliep.

Djokovic leek onbedreigd af te gaan op zijn achttiende grandslamtitel in New York. Met geen enkele nederlaag in 2020 was hij in sportief opzicht onoverwinnelijk. Bovendien ontbraken zijn twee voornaamste concurrenten. Rafael Nadal was er niet vanwege het coronavirus. Roger Federer bleef thuis omdat hij van een blessure herstelt. Maar de emoties van de 33-jarige Serviër waren er wel en ze zaten hem weer in de weg. Novak Djokovic verloor daarmee van Novak Djokovic, de enige tegenstander die hij maar niet onder controle lijkt te krijgen.

Het ging fout in de vierde ronde tegen Pablo Carreno Busta op 6-5 nadat Djokovic zijn servicegame had verloren. De titelfavoriet was gefrustreerd over een bal van de Spanjaard die net een millimeter de lijn had geraakt. Zonder na te denken sloeg Djokovic een bal naar achteren, iets wat hem de rest van zijn carrière zal blijven achtervolgen.

Er werd een lijnrechter tegen haar keel geraakt. Ze zakte door de knieën en leek naar lucht te happen. Djokovic stak meteen zijn hand omhoog om zich te verontschuldigen. Hij liep naar haar toe om te kijken hoe het ging, maar het kwaad was al geschied. Onbesuisd ballen weg slaan kan bestraft worden met een diskwalificatie als iemand daardoor verwond wordt. De zeventienvoudig grandslamkampioen moet zijn koffers pakken en verliest ook het prijzengeld van 250.000 dollar, de rankingpunten en hij krijgt een boete van 10.000 dollar omdat hij verstek liet gaan op de persconferentie.

Veel erger dan gederfde inkomsten en sportieve gevolgen is de imagoschade die de onbezonnen actie hem heeft opgeleverd. De Serviër blijft voor veel tennisfans een indringer die het feestje van Federer en Nadal komt verstieren. Doordat het publiek zich tegen hem keerde in wedstrijden die hij speelde tegen de geliefde Zwitser en Spanjaard, voelde Djokovic zich vaak onbegrepen en alleen op de wereld. Zijn emoties op de baan maakten het er niet beter op.

In 2016 bracht Djokovic zichzelf al een keer in een penibele situatie door zijn racket tijdens een wedstrijd weg te smijten. Als een lijnrechter niet behendig opzij was gestapt, was het racket tegen hem aan gekomen. Een diskwalificatie wordt niet vaak uitgedeeld, maar het overkwam in het verleden meerdere tennissers. Denis Shapovalov kreeg de straf tijdens de Davis Cup in 2017 toen hij woedend een bal weg sloeg die in het oog van de scheidsrechter terecht kwam. Tim Henman maakte iets soortgelijks mee op Wimbledon in 1995 toen één van zijn frustratieballen het hoofd van een ballenmeisje raakte. De US Open wil nu laten zien dat er voor de nummer één van de wereld geen uitzondering geldt.

Novak Djokovic gooit uit frustratie zijn racket op de grond tijdens Roland Garros in Parijs. Beeld EPA

De ongelukkige actie komt in een jaar waarin zijn eigenzinnige kijk op dingen hem al vaker in de problemen brachten. Djokovic, die als veganist door het leven gaat en naar zingeving zoekt bij meditatieleraren, verklaarde geen voorstander van vaccinatie te zijn. In een online interview wekte hij verbazing met de uitspraak dat hij geloofde dat vervuild water door een energetische transformatie omgezet kan worden tot zuiver, helend water.

Vervolgens organiseerde hij een demonstratietoernooi waar spelers besmet raakten met het coronavirus omdat ze geen afstand namen. Terwijl het virus in Europa landen plat legde, ging Djokovic met zijn collega’s het nachtleven van Belgrado in. In Servië golden destijds geen maatregelen zoals het houden van afstand. Djokovic liep zelf ook het coronavirus op.

Djokovic stapte onlangs op als voorzitter van de spelersraad binnen de ATP om een eigen spelersorganisatie te beginnen. Hij vindt dat de belangen van tennissers beter behartigd moeten worden. Met de actie zette hij zich lijnrecht tegen Federer en Nadal, die vinden dat dit geen tijd is voor afscheiding maar voor rust en eenheid.

Zijn acties zijn goedbedoeld. Maar zo worden ze vaak niet opgevat. Na de roemloze aftocht in New York zette Djokovic een verklaring online waarin hij sorry zegt voor zijn ‘onbedoelde en foute actie’. ‘Ik moet nu naar binnen keren om deze teleurstelling te verwerken en dit om te zetten in een levensles om een betere speler en beter mens te worden. Mijn excuses aan de US Open en iedereen daaromheen voor mijn gedrag.’