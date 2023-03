Schuine bochten en lastig inhalen: bij indoor atletiek gaat zelfs Bol minder snel

Femke Bol eerder deze maand in Apeldoorn op weg naar het wereldrecord op de 400 meter indoor. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Geen vrouw loopt de 400 meter zo snel als Femke Bol. In elk geval niet onder een dak. Wellicht kan ze komend weekeinde bij het EK indoor nog harder kunnen dan haar 49,26 van twee weken geleden. Maar in de buurt van het wereldrecord buiten zit er niet in. Daar staat het wereldrecord bijna twee seconden scherper: 47,60. Aan de afstand ligt het niet: 400 meter blijft 400 meter. Waarom is het binnen moeilijker snelheid maken?

Het belangrijkste verschil is de vorm van de baan. Indoor is één ronde 200 meter lang, buiten 400 meter. Indoor lopen de bochten net als bij een wielerbaan schuin op om te voorkomen dat de lopers de bocht uitvliegen, buiten is de volledige ronde vlak.

Dat schuine sprinten in de indoorbocht is volgens Bol, die komend weekend haar 400-metertitel op het EK indoor in Istanbul verdedigt en ook in de buitenlucht Europees kampioen is, nog niet zo eenvoudig. Om er vlot doorheen te komen moet ze snellere en kortere passen maken dan in de buitenlucht. Grote stappen werken niet in een kombocht. ‘Als je je ritme niet omhoog doet, ga je in snelheid omlaag.’

Toen Bol haar wereldrecord liep in Apeldoorn startte ze in baan zes, de buitenste. Dat is een voordeel, want die buitenbocht is ruimer en dus is het daar makkelijker snelheid houden en grote passen maken. Na één ronde schoof Bol naar binnen, want indoor verlaten de lopers na 200 meter hun baan en komen voor de tweede ronde van 200 meter samen.

Van buiten naar binnen

Bol nam op het NK bewust haar tijd om van buiten naar binnen te sturen. ‘Ik ging vanuit baan zes op het gemakje naar baan één waardoor de bocht minder krap was.’ Zo was uiteindelijk alleen haar laatste bocht op weg naar het wereldrecord echt scherp.

In de buitenlucht gaat der race over precies een ronde. Tegenstanders blijven door de witte lijnen de hele tijd van elkaar gescheiden. Het is in feite een individuele strijd tegen de klok. Op een overdekte baan kan zich een pelotonnetje vormen en speelt strategie een grotere rol. ‘Je bent veel meer in contact met je concurrenten’, zegt Lieke Klaver, die net als Bol op het EK de 400 meter loopt. ‘Outdoor is het je eigen baan, je eigen race. Dat is allemaal iets rustiger.’

Op de 400 meter indoor is de belangrijkste tactische keuze of een atleet na de eerste ronde wel of niet op kop komt, en welke startsnelheid dan nodig is. Dat is in elk geval de zaterdagavond in Istanbul de overweging voor Bol. ‘Misschien moet ik wel 23,4 openen om aan kop te liggen of kan het met 24,0. Dat je met zijn allen samenkomt en het echt een race tegen elkaar is, vind ik zo leuk aan indoortoernooien.’

Op de langere afstanden dan 400 meter is strategie altijd belangrijk, maar vereist een indoorrace wel een andere aanpak, vertelt Maureen Koster, die vrijdagavond uitkomt op de 3.000 meter. Toen ze afgelopen zomer bij de EK in München vierde op de 5.000 meter werd kon ze vanuit de achtergrond opstomen. Binnen kan dat niet, zal ze direct al meer van voren moeten beginnen. ‘Indoor is het belangrijker wat je positie is.’

Inhalen is een crime

Inhalen is namelijk een crime op een indoorbaan. De lange einden zijn er maar 50 meter, de helft van de 100 meter in de buitenlucht. En wie voor de bocht zijn tegenstander nog niet voorbij is, maakt veel extra meters. En dus is het, ook voor Koster, belangrijk dat ze er een tussentijds sprintje uit kan persen. Ze trainde daarom meer dan normaal op explosiviteit. ‘Je moet heel snel kunnen inspelen op versnellingen van anderen en de macht hebben om dat te doen.’

De indoorbaan met zijn krappe bochten trekt een wissel op het lijf, merkte Tony van Diepen die in Istanbul de 800 meter loopt, oftewel vier rondjes. Hij raakte eerder deze winter aan zijn hamstring geblesseerd. En het was niet voor niets zijn linkerhamstring. ‘Je linkerbeen wordt door de helling in de bocht naar de binnenkant gedrongen. Dat is een beetje waar het probleem vandaan komt.’

Alles is krapper op een indoorbaan. Dat geldt niet alleen voor de omloop zelf, maar ook voor de individuele banen. Die zijn buiten 1,22 meter breed, binnen variëren ze tussen de 0,9 en 1,1 meter. Volgens Van Diepen past de beperkte ruimte van de indoorbaan bepaalde sprinters beter dan andere. Zij die flexibel zijn en hun paslengte kunnen inkorten, zijn in het voordeel. ‘Een beetje tikken’, noemt hij de korte felle pas die nodig is.

Daarnaast lijken ranker gebouwde lopers beter uit de voeten te kunnen. Dat is in elk geval op hemzelf en Bol zeker van toepassing. Zij zijn relatief licht en smal van postuur. ‘Maar er zijn altijd uitzonderingen’, zegt Van Diepen. En hij weet wel wie: Liemarvin Bonevacia, die twee jaar geleden brons op het EK haalde op de 400 meter. ‘Hij kan het ook goed.’