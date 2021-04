Schrijf Kipchoge nooit te snel af. Keniaan wint op vliegveld Twente de Mission Marathon

Eliud Kipchoge tijdens de Mission Marathon in Twente. Beeld AP

Soepel snelt Eliud Kipchoge over de landingsbaan van Twente Airport, waar een paar door corona werkloos geworden Boeings van Lufthansa de enige toeschouwers zijn. De 36-jarige Keniaan heeft zijn tegenstanders al een half uurtje achter zich gelaten als hij afslaat naar de finish. Even voorbij de oude verkeerstoren ligt de aankomstboog die hij met 2.04.30 op de klok passeert. Het is zijn twaalfde marathonzege.

‘Dit was de perfecte race, de perfecte timing op weg naar de Spelen’, vertelt Kipchoge. Hij is tevreden met zijn optreden, dat hij nadrukkelijk verbindt aan de coronapandemie. ‘Mijn grootste doel was om te laten zien dat er licht is aan het einde van de tunnel.’

Zijn marathonloopbaan is er een vol uitroeptekens. Hij won bij zijn debuut in 2013 in Hamburg. Daarna werd hij eenmaal tweede, hetzelfde jaar in Berlijn, en sindsdien zegevierde hij bij alle marathons. Hij scherpte onderweg het wereldrecord aan tot 2.01,39. Onverslaanbaar leek hij. Tot hij in oktober op een regenachtig rondje in Londen achtste werd. Er ging een schokgolf door de atletiek. De olympisch kampioen van 2016 bleek toch feilbaar.

Offday is vergeten

Op vliegveld Twente laat Kipchoge zien dat die achtste plek een dwaling was. Hij wint met ruime voorsprong op zijn landgenoot Jonathan Korir (2.06.04). Goitom Kifle uit Eritrea wordt derde op ruime afstand: 2.08.07.

Over wat het verschil was met zijn offday in Londen, waar hij kramp kreeg en met een verstopt oor kampte, zegt Kipchoge weinig. Het heeft geen zin om op die manier naar wedstrijddagen te kijken, legt hij uit. ‘Ik kijk niet naar de toekomst, ik kijk niet naar het verleden. Ik accepteer de resultaten zoals ze zijn.’

Kipchoges tijd is de snelste van dit jaar, maar uitzonderlijk is het niet. Zelf was hij al achtmaal sneller, ook in de jaren dat hij het moest stellen zonder de Nike Vaporfly, het schoeisel met de verende zool. Sinds die schoen in 2017 werd gelanceerd zijn de marathons 2 tot 3 minuten sneller geworden.

Ook andere marathonlopers hebben een tijd als deze in de benen. Vorig jaar december nog liepen in Valencia maar liefst vijf atleten sneller dan 2.04.30, waaronder vier Kenianen (Evans Chebet, Lawrence Cherono, Amos Kipruto en Reuben Kerio). En dat terwijl het vlakke, weinig bochtige parcours over het Enschedese vliegveld en de weersomstandigheden, koud met weinig wind, echt rappe tijden mogelijk hadden moeten maken.

Te vrezen voor zijn plekje in de olympische selectie van Kenia hoeft Kipchoge niet. Als olympisch kampioen gaat hij sowieso naar Tokio.