Schrappen wedstrijden maakt plaatsing voor Spelen lastig

Sprinter Harrie Lavreysen, titelfavoriet in Tokio. Beeld ANP

Steeds meer toernooien waarop ze zich kunnen plaatsen voor het uitgestelde evenement worden geschrapt. Hendriks uitte zijn verontrusting tijdens een bijeenkomst op sportcentrum Papendal, waar zijn organisatie markeerde dat er nog precies één jaar te gaan is tot de opening in Japan. ‘Je weet niet hoe het internationale wedstrijdschema eruit komt te zien. Iedereen, uit de hele wereld, moet er aan mee kunnen doen. Anders is het niet fair.’ Over de vraag of hij denkt dat de Spelen zelf nog wel doorgaan, wilde hij niet te veel uitweiden. ‘Als dat niet zo is, hebben we over drie jaar Parijs. We hebben altijd gezegd: de Spelen gaan door totdat ze niet meer doorgaan. Dat is de enige manier om er naar te kijken.’

Van de Nederlandse ploeg heeft zich driekwart al geplaatst, leerde half april een inventarisatie van NOCNSF. Hun prestaties bleven na het uitstel gewoon staan. Onder anderen judoka’s, BMX’ers, waterpoloërs en baseballers hebben nog wedstrijden nodig om zich van een olympisch ticket te verzekeren. Wereldwijd moet 43 procent van de 11.300 deelnemers zich nog kwalificeren.

Hendriks noemde het ‘best zorgelijk’ dat het Internationaal Olympisch Comité heeft nagelaten van de sportfederaties te eisen met alternatieve criteria te komen als een internationale competitie niet meer van de grond komt. ‘Ga je dan bijvoorbeeld terug naar het laatste wereldkampioenschap, kijk je naar de worldranking – er zijn allerlei mogelijkheden.’

NOCNSF heeft zelf geen alternatief plan. Hendriks: ‘Wij hebben geen enkel mandaat. Het zijn de internationale federaties die bepalen wat de prestaties zijn die je moet leveren.’ Hij sluit niet uit dat de mondiale toernooien in de aanloop naar de Spelen alsnog op gang komen. ‘Ik hoop natuurlijk dat het zo zal lopen. Ik vind alleen dat het voor de sporters duidelijk moet zijn wat er gebeurt als helemaal niks meer doorgaat.’ Of de atleten zelf zijn zorgen delen, is hem niet bekend. ‘Het enige wat je hoort is dat ze de competitie missen.’

Dat blijkt ook te gelden voor al gekwalificeerde olympiërs. Baanrenner Harrie Lavreysen, drievoudig wereldkampioen, vertelde op Papendal dat hij geen moeite heeft om gemotiveerd te blijven. Dat er voorlopig geen enkele krachtmeting op de agenda staat, vindt hij wel lastig. Of bijvoorbeeld de EK in Bulgarije in het najaar wel doorgaan, staat niet vast. De WK van 2021, in Turkmenistan, komen pas na de Spelen. ‘Het duurt wel lang, zo. Je moet voorkomen dat er een sleur ontstaat. We blijven nu bijvoorbeeld met opzet enkele weken weg van de baan. Ik kan me wat meer concentreren op krachttraining.’ Hij prijst zich gelukkig met de sterkte van de Nederlandse selectie. ‘Mijn grootste concurrenten zie ik elke dag.’

NOCNSF-directeur Hendriks ziet meer problemen opdoemen. Dat het olympisch dorp, waarvan de appartementen al waren verkocht, toch vrij blijft voor de atleten, is volgens hem van groot belang voor veilig en goed eten en het arrangeren van transporten naar de stadions. Maar vervolgens moet alles erop zijn gericht het virus buiten de deur te houden. ‘Een sporter kan niet riskeren dat hij corona krijgt, dat kan het einde van zijn carrière betekenen. Dan moet je je ook afvragen of je nog wel naast elkaar kunt zitten in de eetzaal. En met hoeveel dan wel? Kun je wel samen naar de openingsceremonie? Er staan nog veel vragen open.’

Het uitstel van de Spelen met een jaar levert de sportbonden volgens voorlopige schatting een schadepost van 15 miljoen euro op. Zo moesten de ‘enkele tonnen’ voor een ontvangstaccommodatie van Team NL in Tokio worden afgeschreven. Er zullen zich volgens Hendriks meer extra kostenposten aandienen. Coaches en begeleiders moeten zich binnen afzienbare tijd ook gaan ontfermen over de selectie die is voorzien voor deelname aan de Spelen in Parijs, in 2024. ‘Er zit daarin wel overlap met de ploeg van Tokio, maar soms is dat maar zeer beperkt. Zij moeten dezelfde hoogwaardige fulltime-staf hebben als de Tokio-selectie. Je kunt nu eenmaal niet in drie jaar hetzelfde bereiken als in vier jaar.’

Dat het bedrijfsleven, goeddeels verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de topsport, in zwaar weer zit, maakt hem er niet geruster op. ‘Ik proef een grote solidariteit. Alle bij ons betrokken bedrijven hebben uitgesproken dat ze ons niet willen laten vallen. Maar je kunt van hen niet het onmogelijke vragen.’