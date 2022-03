Schouten wint twee wereldbekerfinales en onderstreept haar status als olympisch kampioen

Irene Schouten in actie op de 3.000 meter tijdens de wereldbekerfinale schaatsen in Thialf. Beeld ANP

Ze moest voor die zege wel afrekenen met een scherpe tijd van Ragne Wiklund: 3.57,15. Pas in de slotronde dook Schouten onder het schema van de Noorse en kwam ze tot 3.56,82. Alsnog ruim voldoende.

Ook andere olympisch kampioenen presteerden goed in Thialf. De Japanse Miho Takagi, 1.000-meterwinnares in Beijing, was de snelste op de 1.000 en 1.500 meter. De Amerikaanse Erin Jackson was op de 500 meter tweemaal de beste.

Bij de mannen zette Nils van der Poel zaterdag zijn afscheid uit de sport luister bij met de 5-kilometerzege, en tekende Kjeld Nuis, die op de Spelen zijn 1.500-metertitel prolongeerde, voor de overwinningen op de 1.000 en 1.500 meter. Bart Swings zette de massastart naar zijn hand.

Twee goudenmedaillewinnaars reden wel, maar wonnen niet. Ireen Wüst eindigde in haar laatste race op de 1.500 meter als vijfde. Thomas Krol, winnaar van de olympische kilometer, moest op de 1.000 als 1.500 meter genoegen nemen met plek twee. Afwezig en dus ook niet op het podium: Gao Tingyu, de Chinese olympische 500-meterkampioen.

Het seizoen uitzingen

Volgens Nuis is het niet gek dat de kampioenen in Thialf dik in orde waren. Wie eenmaal in goede doen is, houdt dat relatief makkelijk vast. Dat gold voor hem al vanaf eind december. ‘Daarna ga je van topvorm naar net wat minder en dan weer naar topvorm. Dan zing je het seizoen wel uit.’

Zo eenvoudig vond Schouten, die acht 3 kilometers reed en acht keer won, het slotstuk niet. ‘Na de Spelen was ik helemaal gaar en de laatste dag van de WK allround kwam echt uit mijn tenen.’ Zo moe was ze na het allroundkampioenschap in Hamar, dat ze overwoog zich voor de wereldbekerfinale af te melden.

Ze kwam toch om te ervaren hoe het is om voor de afgeladen tribunes als olympisch kampioene te worden aangekondigd. ‘Het publiek zweept je op, dat is het mooie aan een vol Thialf. En dat was de reden dat ik hier wilde rijden.’

Dat ze weer twee keer de beste was, lag niet aan hervonden frisheid. Schouten weet het aan de vermoeidheid die ook vat had op haar voornaamste concurrenten. ‘De rest was hier ook kapot.’

Met het schaatsseizoen afgesloten, gaat Schouten op vakantie naar Curaçao. ‘Ik ben normaal van de actieve vakanties, maar nu ga ik op een ligbedje liggen.’ Hoe lang ze nodig heeft om van vijf maanden topprestaties bij te komen? ‘Een weekje. Dat is voor mij alweer genoeg.’