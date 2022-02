Schouten pakt ook goud op massastart: succesvolste schaatsster op één olympisch toernooi aller tijden

Irene Schouten glijdt na het winnen van haar derde gouden medaille over het olympische ijs naar haar landgenoot Marijke Groenewoud toe. Beeld AFP

De 29-jarige Schouten was vantevoren veruit de grootste favoriet. Met gemak was ze door haar halve finale gekomen en toonde zich in de finale attent. Meer nog dan Marijke Groenewoud zorgde Schouten ervoor dat de ontsnappingen die er waren, onder anderen van de Canadese Valerie Maltais, werden geneutraliseerd.

Toen regerend wereldkampioen Groenewoud onderuit ging, zoals haar ook in de halve finale was overkomen, moest Schouten het verder in haar eentje opknappen. Ze wist dat haar grootste concurrenten zich achter haar schuil hielden, toen ze met iets meer dan een ronde te gaan de sprint aan trok.

En inderdaad lieten Ivanie Blondin en Francesca Lollobrigida zich heerlijk meevoeren in de versnelling van de Nederlandse. De Canadese Blondin nam bij het ingaan van de laatste bocht zelfs de koppositie over, maar Schouten bleef koel en sprintte haar op de laatste 100 meter weer voorbij. Blondin sprintte naar het zilver, Lollobrigida naar het brons, de medaille die Schouten zelf vier jaar geleden nog had behaald.

Met haar drie gouden en één bronzen medaille schiet Schouten Yvonne van Gennip voorbij als succesvolste schaatsster op één olympisch toernooi. Van Gennip haalde in 1988 drie zeges op de 1.500 meter, 3 en 5 kilometer. De massastart en ploegenachtervolging bestonden toen nog niet.

Belgisch succes bij de mannen

In de mannenfinale waren de ogen gericht op Bart Swings, Joey Mantia en Lee. De Zuid-Koreaan was behalve de massastartkampioen van 2018 ook de man die in 2010 de 10 kilometer won na de foute wissel van Kramer.

De drie favorieten hielden zich aanvankelijk koest. Het waren de avonturiers als de Oostenrijker Gabriel Odor en de Japanner Seitaro Ichinohe die de wedstrijd trachtten open te breken.

Daarna was het de beurt aan Kramer, die Odor met zich mee kreeg. Veel ruimte kregen ze niet. Swings, die baat had bij een massasprint, dichtte het gat. Daarna was het Jorrit Bergsma die een kleine voorsprong probeerde te krijgen met de Japanner Ryosuke Tsuchiya.

Precies volgens de vooraf aangekondigde tactiek loste Kramer Bergsma weer af met een demarragepoging en even later ruilden ze weer van plek. Inmiddels moest Kramer met nog vierenhalve ronde te gaan lossen uit het pelotonnetje, waar Swings de boel controleerde.

Met twee ronden te gaan ging Bergsma zelf de sprint aan, met Swings in zijn rug. In op een na laatste bocht nam Lee Seung-hoon de kop over, maar hield het niet vol. De Belgische topfavoriet spurtte langs Lee en diens landgenoot Chung Jae-won, die op zijn beurt nog net voorbij Lee ging, naar het goud.

Vier jaar geleden haalde Koen Verweij bij de mannen namens Nederland het podium. Hij werd toen, bijgestaan door Kramer, derde. Dat het moeilijk zou worden om die prestatie te herhalen was van tevoren wel duidelijk. Bergsma moet het hebben van de ontsnappingen en ook Kramer heeft geen sprint in huis, terwijl de massaspurt wel de meest waarschijnlijke uitkomst van de wedstrijd is.

De kans op succes was klein, gaf Bergsma vantevoren al aan. En hij kreeg gelijk. De oud-wereldkampioen massastart, ver teruggezakt, eindigde als negende. Kramer besloot de laatste race uit zijn loopbaan als 16de en laatste.