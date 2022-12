Schouten en Steenbergen: na hobbelige zwemroutes nu allebei eerste WK-plak

Marrit Steenbergen op de 100 meter vrije slag tijdens de WK kortebaan. Zij verraste in de finale met een derde plaats. Beeld AFP

Schouten stuntte donderdag op de WK kortebaan in Melbourne met een zilveren plak op de 100 meter schoolslag. De bijna 22-jarige zwemster, die zich onderscheidt met haar fenomenale beenslag, tikte na een machtige eindsprint als derde aan. Maar door de diskwalificatie van nummer twee Ruta Meilutyte uit Litouwen schoof Schouten een plaatsje op.

De schoolslagspecialiste onderstreepte haar knappe prestatie door het acht jaar oude nationaal record van Moniek Nijhuis met zeshonderdste te verbreken tot 1.03,90 minuut. Op de Amerikaanse winnares Lily King stond geen maat: 1.02,67.

Primeur

Kort voor de bijzondere race van Schouten had Steenbergen zichzelf een mooie primeur bezorgd met haar eerste individuele WK-medaille. In het ijzersterke deelnemersveld van het koningsnummer, de 100 meter vrije slag, bevestigde ze haar vorm met de derde plaats. Steenbergen kon de twee wereldsterren Emma McKeon uit Australië (50,77) en Siobhan Haughey uit Hong Kong (50,87) niet bijbenen. Wel was ze met haar tijd van 51,25 verrassend genoeg aanzienlijk sneller dan haar Australische concurrent voor het brons Madison Wilson (vierde in 51,70).

Evenals Schouten klokte ook Steenbergen een stevig persoonlijk record. Pieken op het juiste moment; het onderscheidt de grote sporters, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. En daar weten de twee nieuwe Nederlandse toppers alles van.

Ups en downs

De weg naar de top verliep voor Steenbergen (van januari 2000) en Schouten (van december 2000) met vele ups en downs. De leeftijdsgenoten troffen elkaar van kinds af aan op grote toernooien en beleefden in 2015 hun doorbraak op de Europese Spelen in Bakoe.

Steenbergen grossierde in Azerbeidjan in medailles (zesmaal zilver, eenmaal goud) en belangrijker: ze zwom als 15-jarige indrukwekkende tijden. In de schaduw van de Friezin zwom de toen nog maar 14-jarige Schouten een puik toernooi met een zilveren estafettemedaille als hoogtepunt.

Door een combinatie van schouderproblemen en mentale strubbelingen viel Steenbergen in de jaren die volgden ver terug. Door een verkeerd aangeleerde houding moest ze opnieuw leren zwemmen. Op haar dieptepunt in 2017 zwom ze slechts een paar uurtjes per week. Stap voor stap werd het toptalent steeds beter belastbaar om pas in 2021 terug te keren aan de Europese top met EK-goud op de kortebaan. Afgelopen zomer volgde haar definitieve doorbraak met vier EK-titels op de langebaan.

Schouten zag het zwemleven in 2018 niet meer zitten. Nadat ze eerder dat jaar voor het eerst een nationaal record had gezwommen, klapte ze op de EK van die zomer in elkaar. Ze kon niet aan haar eigen hoge verwachtingen voldoen. Schouten vroeg zich hardop af of ze wel wilde blijven zwemmen, vertelde ze kort voordat ze afreisde naar Australië.

Gestopt

‘Ik ben toen een half jaar gestopt en heb de hulp ingeroepen van een psycholoog. Na een tijdje begon ik het zwemmen echt te missen. Maar het heeft nog wel even geduurd voordat ik mijn weg had gevonden. Hoe wil ik mijn leven inrichten? Hoe vind ik de balans tussen topsport en mijn leven naast het zwemmen? Ik ben geen type dat 24 uur per dag met zwemmen bezig is. Ik heb me toen voorgenomen: ik zwem voor mezelf en voor niemand anders. Als ik geen plezier heb, stop ik. Dat idee geeft me mentaal veel rust.’

Schouten kreeg destijds van haar coach Mark Faber in Amsterdam alle tijd om zich mentaal te resetten en haar leven weer op de rit te krijgen. Steenbergen trof in Eindhoven – met eerst Marcel Wouda en later Patrick Pearson – eveneens coaches die haar met engelengeduld door de moeilijke periode loodsten. Bovendien heeft de Friezin veel baat bij haar sessies met een psycholoog waardoor ze naar eigen zeggen positiever in het leven staat en meer zelfvertrouwen heeft.

Op een decemberavond in Melbourne kwamen de bijzondere wegen van Schouten en Steenbergen onverwacht samen. Stralend namen de millennials kort na elkaar op het erepodium hun eerste WK-medaille in ontvangst.