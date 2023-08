Schot van Ajax’ debutant Medic als een paukenslag voor de nieuwe toekomst

Jakov Medic geniet van het moment, hij heeft zojuist met een prachtig afstandsschot Ajax op 1-1 geschoten. Debutant Benjamin Tahirovic omhelst hem, Anass Salah-Eddine gaat dat ook doen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als trainer Maurice Steijn van Ajax achter de tafel van het napraten Jakov Medic aflost, geeft hij in het voorbijgaan een schouderklop die meer een klap is met de platte hand op de rug. ‘Anders voelt hij niets’, zegt Steijn over de verdediger die zaterdag tegen Heracles (4-1) het eerste competitiedoelpunt van Ajax maakte, een schot van 30 meter dat het stadion qua volume in lichterlaaie zette. Een paukenslag van nieuwe tijden.

Jakov Medic. 24 jaar. Lang. Een bikkel. Kroaat. Een bescheiden loopbaan tot nog toe. Centrale verdediger uit het bestand van Sven Mislintat, de meest beschreven werknemer van Ajax deze zomer, de Duitser die Ajax als directeur voetbalzaken een ander gezicht geeft en veel naar buitenlandse voetballers kijkt, van wie Medic’ landgenoot Josip Sutalo de volgende aankoop moet zijn, de duurste tot nog toe. Mislintat speurt vooral naar spelers in Duitse competities, met wortels op de Balkan, waar Ajax in de laatste golf van succes meer Latijnse afslagen nam.

Medic is een droom binnengewandeld. ‘Verbazingwekkend’, zegt hij meermaals. ‘Ik denk nog steeds dat ik droom.’ Het stond 0-1, nadat Mario Engels profiteerde van een fout van Anass Salah-Eddine, toen Medic meetrok naar voren, kort voor rust. Niemand viel hem aan. Hij besloot te schieten. Baf. De bal vloog met orkaankracht in de kruising en stuiterde van snelheid terug het speelveld in. ‘Ik wist dat ik kon schieten, maar niet dat ik zo goed kon schieten.’

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Niemand noemde hem een talent in Zagreb. ‘De wereld is groot en iedereen voetbalt. Alleen mijn familie en een paar anderen geloofden in mij.’ Hij verwijst naar Luka Modric, de beste speler in de geschiedenis van Kroatië. Zelfs die werd niet unaniem als toptalent erkend toen hij kind was, al was het maar omdat hij klein was. Gemeten in dat universum: hoe groot zijn dan de twijfels geweest over Jakov Medic?

De hele geschiedenis van Jakov

‘Nooit is het talent in mij gezien, maar nu ben ik hier.’ En als hij scoort, weet hij bijna niet hoe hij zijn blijdschap kan uiten. Hij doet het sowieso aardig, telkens met de aantekening dat de tegenstander Heracles heet, net gepromoveerd uit de eerste divisie. Een kwalitatief veel mindere competitie dan de Tweede Bundesliga, waar Medic voetbalde bij subtopper Sankt Pauli. Na afloop moet hij diep scrollen in whatsapp om bij zijn geliefden te komen, zo vol is zijn telefoon gelopen. Bij de ontmoeting met zijn vriendin en familie vloeien tranen, omdat de hele geschiedenis van Jakov voorbijkomt.

Zo verrassend was zijn transfer trouwens ook niet, want ‘Sven’ wilde hem al naar Stuttgart halen. Sven Mislintat is dus de man die Ajax verder dient te versterken voor 1 september, met onder anderen een tweede spits en nog een centrale verdediger (Sutalo dus, international). Tegen Medic is gezegd dat hij in eerste aanleg voor de bank is bestemd. Steijn, die heeft genoten van de inzet en de sfeer in het stadion: ‘Hij zei tegen mij dat hij nummer een wil worden. Ik houd van die vorm van zelfvertrouwen.’ Zo iemand kun je bovendien wel een ram op de rug geven.

Wat meer te zeggen viel over Ajax? Doelman Gerónimo Rulli raakte geblesseerd en Steijn verving hem door Jay Gorter en niet door nieuweling Diant Ramaj, omdat Gorter club en medespelers al beter kent. Anass Salah-Eddine verdreef Owen Wijndal uit de basisploeg, maar hij is geen linksback. Steven Bergwijn scoorde twee keer, waaronder een strafschop. Hij oogt fitter dan vorig seizoen. Ajax scoort moeilijk, mede omdat het missen van kansen kleeft aan Brian Brobbey. Het is tevens zoeken naar de beste optie voor nummer 10, want Kenneth Taylor en Davy Klaassen lieten weinig indruk achter. Mogelijk biedt de nog geschorste Steven Berghuis soelaas.

Schitterende techniek

Mohammed Kudus is de beste, een voetballer met zo’n schitterende techniek dat je alleen voor hem al naar het stadion zou gaan. Steijn hoopt dat hij blijft, maar hij kan niet uit onder afspraken die met de vorige clubleiding zijn gemaakt. De Ghanees besliste de wedstrijd tegen het geconcentreerd, defensief en soms hard voetballende Heracles, dat met veel snelheid voorin voortdurend dreigend bleef en pas in het laatste kwartier capituleerde.

Andere nieuwelingen lieten een goede indruk achter. Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic om hun traptechniek, aanvaller Carlos ‘Forbs’ Borges om zijn snelheid. Hoe lang het nog duurt, met die aankopen, nu belangrijke pionnen als Jurriën Timber en Edson Alvarez zijn vertrokken? Ach, als het maar voor 1 september is gebeurd. Steijn is een realistische trainer. Ook met de huidige selectie moet Ajax in staat zijn de eerste horden van de competitie te nemen, met Excelsior en Fortuna Sittard als volgende tegenstanders. Zie Ajax - Heracles als een try-out, een proefvoorstelling. Het ging aardig en de sfeer was goed, maar het kan beter. Zeker als het gezelschap compleet is met een paar topacteurs.