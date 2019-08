Schorsing dreigt voor ‘kroonprins van de 100 meter’ na missen dopingscontroles

De 23-jarige Coleman is wereldrecordhouder en wereldkampioen op de 60 meter (6,34 seconden) en heeft al drie jaar op rij de snelste jaartijd gelopen op de 100 meter (persoonlijk record: 9,79). In juni raffelde de Amerikaan nog de 100 meter in de snelste seizoenstijd af (9,81). Hij is de gedoodverfde opvolger van Usain Bolt. Twee jaar geleden eindigde hij bij zijn eerste WK atletiek al voor de Jamaicaanse wereldrecordhouder, maar die prestatie leverde hem geen wereldtitel op. Die ging naar zijn landgenoot Justin Gatlin. Coleman versloeg Gatlin onlangs wel bij de Amerikaanse kampioenschappen.

Topatleten als Coleman dienen per dag een uur beschikbaar te zijn voor onaangekondigde dopingcontroles volgens het zogeheten whereabouts-systeem. Als de controleur driemaal tevergeefs aan de deur van een opgegeven adres verschijnt, volgt een schorsing. Of die uitsluiting een of twee jaar is, hangt af van de redenen die de atleet geeft voor het mislukken van de controles.

Coleman is dit jaar door de Amerikaanse antidopinginstantie Usada elf keer zonder problemen getest. Vorig jaar was dat negen keer, in 2017 drie keer. Hij zou volgens Amerikaanse en Britse media tenminste een van drie gemiste controles aanvechten. Bij de WK atletiek, begin oktober in Doha, was hij van plan uit te komen op de 100 en 200 meter. Afgelopen weekeinde trok hij zich onverwacht terug van de Diamond League in Birmingham.

Dopingproblemen

De sprint wordt al decennia geplaagd door dopingproblemen. Van de elf mannen die op de 100 meter sneller hebben gelopen dan 9,80 seconden zijn er acht wegens doping geschorst: Tyson Gay (9,63), Yohan Blake (9,69), Asafa Powell (9,72), Justin Gatlin (9,74), Nesta Carter (9,78), Tim Montgomery (9,78), Ben Johnson (9,79) en Steve Mullings (9,80). De straffen liepen uiteen van drie maanden (Blake) tot vier jaar (Gatlin). Er bestaan ook serieuze verdenkingen tegen Maurice Greene (9,79). Het wereldrecord van Usain Bolt is 9,58 seconden.

Als Coleman wordt geschorst voor de WK ligt de titelstrijd op de 100 meter open. De voormalig wereldkampioenen Gatlin (37 jaar) en Blake (29 jaar) lijken nu favoriet, maar de verschillen op de 100 meter zijn dit seizoen klein. Tien sprinters staan op de seizoensranglijst binnen eentiende seconde van elkaar. Coleman ondervond vooral concurrentie van zijn leeftijdsgenoot Noah Lyles, de sterkste man op de 200 meter. Maar die besloot in een eerder stadium de 100 meter bij de WK te laten schieten en alleen op de dubbele sprint te zullen uitkomen. Lyles heeft op de 100 meter 9,86 gelopen, op de 200 meter 19,50.

Coleman en Lyles gelden als de olympische hoop van de Amerikaanse sprint. De omstreden Gatlin, die tweemaal wegens doping is geschorst, was in 2004 de laatste Amerikaan die goud veroverde. Nadien werden beide sprintafstanden gedomineerd door een trio Jamaicanen: Usain Bolt, Asafa Powell en Yohan Blake.

Showman

De botsende karakters van Coleman en Lyles verhoogde de interesse in hun duels. Coleman is ernstig en ingetogen, heeft een geblokt lichaam (1.75 meter) en is razendsnel op de eerste meters. Lyles oogt langer dan hij is (1.80 meter), boekt zijn winst altijd in de slotmeters van de 100 meter en afficheert zich in navolging van Bolt als een extraverte showman. Hij danst op de baan en manifesteert zich online als rapper.

Coleman groeide op in Atlanta, Georgia. Zijn voorkeur ging aanvankelijk uit naar een loopbaan in het American Football, waar veel geld wordt betaald voor snelle atleten. Toch koos hij voor atletiek. In 2017 tekende hij een lucratief profcontract bij Nike nadat hij bij de Amerikaanse studentenkampioenschappen de 100 en 200 meter had gewonnen.

Onder atletiektrainers staat Coleman hoog aangeschreven. Bart Bennema, de trainer van Dafne Schippers, sprak vorig jaar zijn bewondering voor de sprinter uit bij de WK indoor. ‘Hij is een schitterende sprinter om te zien. Zijn techniek is nagenoeg perfect: hoe hij uit het startblok komt, hoe hij zijn race opbouwt. Het ritme van zijn passen; zijn paslengtes en frequenties zijn van een uitzonderlijk niveau. En misschien wel het mooiste: hij kan ook een goede 100 en 200 meter lopen. Een complete sprinter. Dat zijn de mooiste.’