Nadat Marc Overmars, directeur voetbalzaken van koploper Ajax, zich had opgeworpen als het morele kompas van de voetbalwereld en in een een-tweetje met De Telegraaf had opgeroepen tot onmiddellijke stopzetting van de competitie, zette de krant een brief online van Tjeu Claase uit Malden. Het was ongelofelijk. Deze man beweerde PRECIES wat Ajax, Overmars en De Telegraaf vonden.

De enige juiste opstelling, schreef Claase, is om de eredivisie te stoppen en pas weer te beginnen in een ‘nieuwe, gezonde wereld’. Aansluitend toonde Claase zijn woede. ‘Maar nee, de heren bobo’s van de KNVB, die als schoothondjes achter de Uefa aanlopen, hebben anders beslist. Lachwekkend gewoon.’

Respectloos ten opzichte van al die zieke mensen, dat was het volgens de briefschrijver. De uitsmijter: ‘De huidige bestuurders van de KNVB zijn voor mij geen knip voor de neus waard.’

Een uiterst gecompliceerde kwestie werd door Tjeu Claase uit Malden in twee alinea’s samengevat. Schoothondjes, lachwekkend, zieke mensen, heren bobo’s: even dacht ik dat hij een creatie was van Mike Verweij en Valentijn Driessen. Zij zijn de verslaggevers van De Telegraaf die samen met Ajax hadden bedisseld dat het tijd was om een punt achter het seizoen te zetten.

In het interview noemde Overmars de naam van Donald Trump om de UEFA en de KNVB in een kwaad daglicht te zetten. De bonden sluiten niet uit dat de competities in juni zullen worden hervat. Net zoals Trump vinden de Uefa en de KNVB de economie belangrijker dan het coronavirus, zei Overmars.

Afgaande op een uitroepteken verhief hij daarna zijn stem: ‘Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus.’ Het was best gek om dit te horen van een man die niet eerder blijk had gegeven van enig moreel besef en met Ajax niet lang geleden vrolijk een trainingskampje belegde in een land, Qatar, waar elk jaar meer dan honderd mensen doodgaan aan de gevolgen van uitbuiting.

De KNVB werd flink geframed. De suggestie werd gewekt dat de heren bobo’s wedstrijden wilden laten spelen terwijl buiten de stadions de lijken hoog lagen opgestapeld. De Telegraaf deed mee door te suggereren dat er al een ‘besluit’ was genomen over het al dan niet doorgaan van de competitie, wat niet zo is.

Ondanks afspraken om gezamenlijk naar buiten te treden, verkondigde Overmars zijn ethisch reveil zonder de andere clubs uit de eredivisie te raadplegen. Solidariteit is nooit een sterk punt van Ajax geweest. De andere clubs zijn voor Ajax alleen maar tegenstanders, nóóit bondgenoten.

Het Algemeen Dagblad suggereerde vrijdag dat Ajax een dubbele agenda heeft. Mogelijk wordt de coronacrisis gebruikt om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan, zelfbeschikking over de tv-rechten.

Eerder al was gewezen op de dubbele pet van algemeen directeur Edwin van der Sar. Hij is óók vicevoorzitter van de ECA, een bondgenootschap van Europese clubs. De ECA heeft zich achter de Uefa geschaard – en dus achter het voornemen om de competities in juni en juli af te maken, iets waar ik overigens ontzettend voor ben, want wat is er nou mooier en vrolijker dan zomervoetbal.

De ECA-link verklaart waarom deze week de gewoonlijk publiciteitsschuwe Marc Overmars zich tot actievoerder ontpopte en zijn bezorgdheid uitsprak over de volksgezondheid. Het was Van der Sar even te link geworden. Overmars was zijn schoothondje.

Van der Sar liet wel van zich horen, vrijdag. Op Twitter zette hij een foto van zichzelf en zijn dochter, thuiswerkend. Ze droegen oude keepersshirts. Midden in de grootste naoorlogse voetbalcrisis vroeg de algemeen directeur van Ajax aan zijn volgers of ze konden raden uit welk jaar de shirts waren. Gezellig hoor.