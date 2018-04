Schoonspringster Inge Jansen duikt elegant en onbevreesd naar de top

Nieuwe uitdaging

Toen dat jaar klaar was, kreeg Jansen (23) een nieuwe uitdaging voor de kiezen. De nationale zwembond KNZB ruilde de Hongaarse bondscoach Balasz Ligart in voor de Nederlander Edwin Jongejans, de voorbije twaalf jaar de coach van de Britse schoonspringers. Jansen had het er moeilijk mee. Ze was na elf jaar gehecht aan de Hongaar. 'Ik had het moment van coachverandering graag anders gezien. Ik kreeg als pubermeisje van 13 al de training van Balasz. Tot mijn 23ste. Hij kende mij door en door. Zag van afstand al hoe ik erbij stond. Ik had een sterke relatie met hem.'



Maar de verandering op last van de een jaar eerder aangetreden technisch directeur André Cats heeft ook weer zijn voordelen, geeft Jansen toe. 'Ik heb een super samenwerking met Edwin Jongejans. Hij is een heel prettige coach. Hij is rustig, gemakkelijk in de omgang. We reizen samen de World Series af. Een op een. Dat gaat goed.' Soortgelijke complimenten gaan richting Cats. 'André is echt bereid zich te verdiepen in schoonspringen. Want dat is een heel moeilijke sport.'