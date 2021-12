Schoonspringster Ginni van Katwijk is een echte durfal: ze maakt salto’s vanaf 20 meter hoogte

Ginni van Katwijk is schoonspringster, maar niet meer in een zwembad. Zo duikt ze in Abu Dhabi van 20 meter in de baai. ‘De angst gaat niet weg.’

In het ergste geval moeten duikers Ginni van Katwijk uit het water vissen. Dan is haar sprong van 20 meter hoogte mislukt en is ze na de klap op het water bewusteloos geraakt. De 36-jarige schoonspringster heeft het zelf gelukkig nog nooit meegemaakt. Ze zag het weleens gebeuren bij concurrenten, die soms bloed spugend op de kant kwamen.

Van Katwijk probeert naam te maken op de schoonspringdiscipline die alleen voor echte durfals is weggelegd: high diving. Daarbij springen vrouwen van 20 meter van rotsen of stellages naar beneden terwijl ze schroeven en salto’s uitvoeren. De mannen springen vanaf 27 meter. Ze komen met zo'n 70 kilometer per uur in het water terecht. Een sprong duurt nog geen drie seconden.

Het onderdeel staat sinds 2013 op het WK-programma en de schoonspringers hopen op de olympische status. Van Katwijk is de eerste Nederlandse die zich aan dit onderdeel waagt.

Ginni van Katwijk.

Ze probeerde zich zondag en maandag in Abu Dhabi bij een kwalificatiewedstrijd te plaatsen voor de WK in Japan van volgend jaar. Het ging niet al te best. Ze werd van de 21 vrouwen 20ste en haalde net niet het vereiste puntentotaal voor directe plaatsing voor de WK. Nu moet ze hopen op coulance van Wereldzwembond Fina voor een ticket naar Japan.

Nog geen wereldtop

Dat ze nog niet met de wereldtop mee kan, is niet zo gek. Van Katwijk zit tien maanden per jaar op zee. Na haar reguliere schoonspringcarrière, waarin ze zich tevergeefs probeerde te kwalificeren voor de Spelen van Londen, zwierf ze de wereld rond. Ze studeerde in Amerika en werkte een tijd in China. Nu heeft ze een contract bij het langste cruiseschip ter wereld, Harmony of the Seas, die 362 meter lang is, 23 zwembaden aan boord heeft, een theater en een ijsbaan.

Van Katwijk komt op het schip elke avond in actie in een ‘Cirque du Soleil-achtige’ show in een van de zwembaden. ‘We hebben dansers, acrobaten, synchroonzwemsters en ook nog mensen die in een harnas door de lucht vliegen. En wij dus. Ik wist ook niet dat er zo’n baan bestond. Toen ik ervan hoorde, leek dit me het leukste werk wat niet voelt als werk.’’

In de voorstelling, waarin ze ook danst, is de hoogste sprong die ze uitvoert 17 meter. Dat moet op de muziek gebeuren. Als ze op de plank staat die boven het schip uittorent, met de oceaan op de achtergrond, is ze nog elke keer bang als ze naar beneden kijkt. ‘De angst gaat niet weg. Dat moet ook niet, want dan kunnen er ongelukken gebeuren. Het ergste wat je kan overkomen is de twisties, dat wat turnster Simone Biles in Tokio had. Dan weet je in de lucht niet meer wat onder of boven, links of rechts is en kun je de klap aan elke kant verwachten.’

Geen ernstige blessures

Van Katwijk heeft, op uitzondering van wat stramme spieren, nog geen ernstige blessures overgehouden aan haar sport. Haar Amerikaanse man, ook high diver, wel. Hij verbrijzelde zijn hielbot toen hij een sprong van grote hoogte maakte in een bad waar de bodem niet diep genoeg was.

Ginni van Katwijk. Beeld Cheyenne Summer

Wie zulke hoge sprongen maakt, landt met de voeten eerst in plaats van met de handen. De tenen zijn niet gestrekt en de voeten blijven plat. ‘Daardoor breek je het water open zodat je lichaam er doorheen kan. Andersom, met het hoofd naar beneden, wordt niet gedaan vanaf die hoogte. Je nek en schouders kunnen het niet aan als je met het hoofd naar beneden eindigt.’

Gek genoeg heeft ze veel minder last van haar ledematen nu ze over is gestapt op de disciplines boven de 10 meter, wat de hoogste sprong in het olympische bad is. ‘Je maakt minder sprongen, dus de belasting is ook niet zo hoog. De krachten moet je met je benen opvangen. Je maakt natuurlijk wel een flinke klap, dus mijn stramme kuiten hebben wel wat extra massage nodig.’

Exotische bestemmingen

Als Van Katwijk niet op het schip werkt, is ze het liefst op exotische bestemmingen waar ze de natuur ingaat. Ook daar springt ze van rotsen. Voor de lol.

In Abu Dhabi ontbreekt het aan rotsen, dus was er naast het zwembad bij de baai een enorme stellage gebouwd. Na honderd treden omhoog was ze op het platform voor de vrouwen. De mannen moesten nog zeven meter verder de lucht in. Voor vrouwen is springen van 27 meter niet aan te raden, zegt Van Katwijk. ‘Misschien heb je één of twee gekken in de wereld die dat durven. Daarbij krijg je zo'n enorme klap, daar is ons lijf niet voor gebouwd.’ Zelf sprong ze ooit van 22,4 meter bij een wedstrijd in het Red Bull-circuit. Dat was hoog zat, zeg maar.

Na het avontuur in Abu Dhabi voegt ze zich weer bij het rondreizende circus op zee om langs de Cariben te varen. Volgend jaar hoopt ze op de WK te staan, en anders op de EK in Rome. Springen met uitzicht op het Colosseum, dat lijkt haar ook wel wat.