Schoonheidsprijs voor Jan-Willem de Jong van LSG

De meesterklasse, de hoogste ­afdeling van de Nederlandse clubcompetitie, is tegenwoordig spannender dan in het niet zo verre verleden, toen eerst Volmac/Rotterdam en later De Variant uit Breda de dienst uitmaakten. In de laatste acht seizoenen werden vijf verschillende teams kampioen met meestal geringe voorsprong op de concurrenten.

Van de voormalige grootmachten is ­weinig overgebleven. De Variant, twaalfmaal kampioen en in 1998 winnaar van de Europacup, bestaat zelfs niet meer.

Henk Verstappen, de man om wie alles draaide bij de club, gaf er in 2006 de brui aan, toen tegen zijn zin de KNSB besloot de play-offs tussen de vier hoogst geëindigde teams af te schaffen. Het blijft jammer, al was het maar vanwege de intrigerende laatste sponsor van de club: U-Boat Worx, een ­fabrikant van duikboten.

Ook met Rotterdam, een team dat ooit triomfen vierde met Timman en ­Kortsjnoi, is het slecht afgelopen. Na de degradatie uit de meesterklasse in 2018 gingen een ­divisie lager alle wedstrijden van het ­afgelopen seizoen verloren. Het is pijnlijk een club waarvoor ik twaalf jaar heb ­gespeeld zo te zien wegglijden.

LSG, het Leids Schaakgenootschap, ­veroverde dit jaar voor de tweede achtereenvolgende maal de titel met een jong, evenwichtig team dat in volstrekt ­onvoorspelbare opstellingen achter de ­borden pleegt plaats te nemen. De enige grootmeester, tweevoudig Nederlands kampioen ­Predrag Nikolic, is een belangrijke schakel in de succesploeg. Ook ­ditmaal leverde hij met een score van 4,5 uit 6 een waardevolle bijdrage.

De volgende fraaie positiepartij van Jan-Willem de Jong uit de wedstrijd BSG – LSG werd bekroond met de schoonheidsprijs van de zevende competitieronde.