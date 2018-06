Schoofs geniet volop van haar tweede tennisleven, maar verliest in tweede ronde Rosmalen

Aan de hand van coach Sven Vermeulen is Bibiane Schoofs bezig aan haar tweede tennisleven. In de herfst van haar carrière is ze sterker dan ooit. Na haar verrassende zege begin deze week in Rosmalen op de Duitse Carina Witthöft (nummer 75 van de wereld), staat ze woensdag voor het eerst sinds 2011 in de tweede ronde van een WTA-toernooi. De Servische Aleksandra Krunic, de mondiale nummer 55, is op cruciale momenten net iets beter (7-5, 6-2).

Schoofs, die met een wildcard in Rosmalen is toegelaten over haar verliespartij: ‘Ik had mijn kansen, maar op de big points merk je dat Krunic al langer op dit niveau speelt. Ik heb enorm genoten. Ik ben blij dat ik hier heb mogen staan. Ik verdien misschien geen miljoenen, maar dit zijn fantastische ervaringen. Mensen zouden meer moeten waarderen wat ze hebben.’

Schoofs weet het als geen ander. Het scheelde niet veel of ze was twee jaar geleden gestopt met tennis . Haar echtscheiding brengt de 30-jarige Edese op andere gedachten. Nadat haar toekomstplannen in duigen zijn gevallen, vraagt de huidige nummer 174 van de wereld zich af wat ze eigenlijk het allerliefst doet.

Haar laatste volledige seizoen speelt ze in 2012. Ze behaalt haar hoogste ranking als nummer 142 van de wereld. Maar in de jaren daarna gaat het bergafwaarts. Schoofs – in die tijd door het leven als Bibiane Weijers – sukkelt twee jaar met blessures. Haar rentree eind 2015 gaat gepaard met pieken en dalen. ‘Toen dacht ik: laat ook maar. Mijn man en ik hadden toekomstplannen, daar paste internationale toernooien niet meer in.’

Ze solliciteert naar een maatschappelijke functie en tennist vooral voor haar plezier. Tot haar huwelijk halverwege 2016 stuk loopt en ze naar eigen zeggen alles verliest: haar hond, kat en huis. Ook de toekomstplannen kunnen de prullenbak in. ‘Voor mijn gevoel had ik ineens niks meer.’

Schoofs breekt tijdens het ITF-toernooi van Rotterdam. Ze vraagt een blessurebehandeling aan. Maar Sven Vermeulen, scheidsrechter bij de partij, ziet dat er meer aan de hand is. Hij besluit naar haar toe te gaan. Al huilend volbrengt ze de partij.

Het blijkt het begin van haar tweede tennisleven. Schoofs en Vermeulen houden contact en komen erachter dat ze meer voor elkaar kunnen betekenen. De docent economie heeft zich dan net laten omscholen tot tenniscoach. Schoofs besluit het nog een keer te proberen, met Vermeulen aan haar zijde.

Schoofs: ‘Sven gooide mijn hele planning overhoop. Ik had een bepaald ritme waarbij ik moest pieken tijdens de toernooien en bij trainingen gas terug nam. Sven stippelde een constanter schema voor mij uit. Het werkt, ik ben al twee jaar nagenoeg blessurevrij en voel me fitter dan ooit.’

Wat helpt: twee maanden nadat de twee de handen ineen hebben geslagen verovert ze de Nederlandse titel. Ook in de periode erna is een stijgende lijn te zien. ‘Het klinkt gek, maar achteraf is de scheiding het

beste wat me is overkomen. Als ik nog getrouwd was, had ik een heel ander leven gehad.’

Wat is het verschil tussen Bibiane Weijers en Bibiane Schoofs? ‘Ik geniet veel meer, ben gelukkig met het leven dat ik nu heb. Laatst hoorde ik op tv een tennisster klagen dat ze geen zin had. Ik dacht : besef eens hoe bevoorrecht je bent dat je daar mag staan.’

Voor Schoofs is leeftijd slechts een getal. Ze wil haar hoogste ranking (142) verbeteren. Over een paar weken speelt ze het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Acteren op een grand slam is haar ultieme doel. Maar alles stap voor stap. ‘Ik vind het al ontzettend gaaf dat ik in Rosmalen op het centre court mocht spelen.’