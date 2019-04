Schmidt verbijt de pijn en wordt twaalfde op de meerkamp tijdens EK Turnen

Casimir Schmidt in de ringen tijdens het EK Turnen in Szczecin, Polen. Beeld Iris van den Broek

Zes weken lang had Schmidt last van de enkels. De vloeroefening en de hoge salto’s van het paard werden gemeden; te pijnlijk voor de spronggewrichten. Deze week was ‘een kuurtje’ de enige oplossing om de Nederlandse gymnast drie volledige zeskampen te laten draaien: podiumtraining, kwalificatie en finale.

Vrijdag was Schmidt (23) zo gewend aan de pijnstilling dat hij een vlekkeloze dag draaide aan de zes toestellen. Hij verbeterde zijn persoonlijk record (82,098 punten) en eindigde als twaalfde, overigens op royale afstand van twee superbe Russen, Europees kampioen Nikita Nagorniji en nummer twee Artur Dalalojan, de wereldkampioen.

Begeesterd door de fraaie acrobatiek van het Russische duo – ‘die twee zijn trainingsmaten, hè’- was de Nederlander zonder moeite door de wedstrijd gekomen. Het plezier straalde van Schmidt af. ‘Wat wil je? Normaal kijk ik naar die beste meerkampers, maar dit is nog mooier: er zelf tussen staan. Dan gaat het echt vanzelf. Dan ben je de geoliede machine, de automaat, en kun je erop letten om je teen te strekken of je knie niet te buigen’, was zijn analyse van de wedstrijd.

Karakterproef

Szczecin 2019 was in alle opzichten een karakterproef. Schmidt moest het zonder zijn collega-meerkampers Bart Deurloo en Frank Rijken stellen. De ene was na vier World Cups allround vrij geroosterd, de ander heeft meer tijd nodig om fit te worden en zijn programma qua moeilijkheidsgraad op te krikken. Schmidt deed in Polen de test van zijn eigen programma. Is het goed genoeg om straks, bij de voor olympische deelname beslissende WK van Stuttgart, te gebruiken?

Karakter en doorzettingsvermogen moest de hipster uit Hoofddorp ook aan de dag leggen om over die andere tegenslag van de voorbije winter te komen. Zijn vriend en coach Jos van Klink, ‘twaalf jaar mijn trainer’, werd door Pax uit Hoofddorp aan de dijk gezet en vervangen door de Belg Dirk van Meldert, die in Polen ontbrak.

Op vragen over dat ontslag van Van Klink antwoordde de turner afgemeten. ‘Nee, dat is niet op mijn verzoek gebeurd.’ ‘Ja, ik ben ermee akkoord gegaan.’ Of het tegen zijn zin was gebeurd, luidde de vervolgvraag. ‘Nee.’ De uitleg: ‘Ik sta altijd open voor veranderingen, voor input van anderen. Zo heb ik altijd in elkaar gezeten.’ Het eerste resultaat van de gewijzigde coaching kwam er in Szczecin al uit, in de opvatting van Schmidt.

Casimir Schmidt tijdens het EK Turnen in Szczecin, Polen. Beeld Iris van den Broek

Breuk

Hij en de weggestuurde Van Klink zien elkaar nog wekelijks. Ze hebben elkaar niets kwalijk genomen. Het probleem lag ook niet bij de twee, viel uit de woorden van de eindverantwoordelijke bondscoach Bram van Bokhoven op te maken. Diens gymnastiekbond, de KNGU, had de trainerssituatie in Hoofddorp het liefst zo gelaten. Maar club Pax, de voorbije maanden door ‘grensoverschrijdende incidenten’ in de vrouwentak in opspraak geraakt, wilde van mannencoach Van Klink af.

Van Bokhoven: ‘Jos van Klink was in dienst van Pax, niet van de KNGU. Dus wij hebben Jos niet aan de kant gezet. Pax heeft om eigen redenen afscheid genomen van hem. Deels om financiële componenten, deels om andere componenten, maar het is niet aan mij om dat hier uit te diepen. Het ontslag is aan ons voorgelegd. We hadden formeel kunnen zeggen: dat willen wij niet. Maar dat kunnen wij niet in deze situatie. Wij gaan daar niet over.’

De bond was niet verrast door de breuk, de samenwerking met Hoofddorp is goed, aldus de bondscoach. Van Bokhoven zorgde ervoor dat Schmidt, een sleutelspeler in de ambitie om met een mannenteam naar olympisch Tokio (2020) te geraken, een andere coach kreeg. Het geld kwam uit de al redelijk leeggeschudde beurs van zijn eigen bond.

De financiële creativiteit, die de KNGU samen met sportkoepel NOCNSF aan de dag legde, was om meer redenen gewenst. Van Bokhoven: ‘Bij Pax zitten de vijf, zes grootste talenten van het land. Heel, heel goeie jongens. Ik wilde per se doorbouwen. Daar is Van Meldert voor aangetrokken.’

Teleurstellingen

Schmidt, diens stoerheid van deze week even negerend, moest behoorlijk worden geholpen in de verwerking van de teleurstelling. Van Bokhoven: ‘Topsport is dan slikken. Je mag een paar dagen balen, maar dan moet je door.’ Schmidt: ‘Topsport is hard. Soms sluit je een periode af om beter te worden. We gaan ’t zien. Ik hoop ’t.’

Casimir Schmidt is ervaren op het gebied van teleurstellingen. In 2016 werd hij, totaal onverwacht, uit het olympische vijftal gelaten. Hij was als meerkamper verantwoordelijk geweest voor de plaatsing van de nationale turnploeg voor Rio, maar moest ruimte maken voor de betere rekturner Frank Rijken. Het was een klap die hem sprakeloos maakte, waarvoor hij een zoveelste tattoo plaatste.

De liefhebber raapte zich later bijeen, om het nog één keer te proberen. Aan de instelling van Schmidt zal het niet liggen, mocht Nederland in oktober in Stuttgart de olympische tickets missen. Ook vrijdag, na zijn fraaie individuele verrichting, sprak hij direct van ‘ons doel’.