Schlemielige uitschakeling AZ na festival van de gemiste kansen

Hakon Evjen(AZ) probeert de ban te preken met een omhaal. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

AZ incasseerde twee makkelijke treffers en haalde te weinig rendement uit behoorlijk veel kansen, wat symptomatisch is voor het seizoen. De ploeg barst van werklust en loopvermogen, doch is kwalitatief afgeroomd na de uittocht van afgelopen zomer. Alleen al de invallers donderdag brachten vrijwel niets, onder anderen door onvolwassen gedrag van Kamal Sowah en gemiste kansen van Zakaria Aboukhlal.

Maar ach, dat schitterende schot van Jesper Karlsson tegen de kruising. De mislukte omhaal van Hakon Evjen, ook een invaller, afkomstig nota bene van de tegenstander van donderdag. De stift van Aboukhlal, de kopbal in de laatste seconde van de als verdediger falende Bruno Martins Indi, net naast. Het stadion trilde van opwinding.

AZ had zelfs allang afstand kunnen nemen van de Noren toen de fatale 2-2 viel, in de laatste seconde van de eerste verlenging. AZ dacht aan hands toen Vetlesen de bal controleerde en voorzette op de scorende Sampsted. Blijven staan, niet verdedigen. Het is in zekere zin typisch Nederlands. De bovenliggende partij zijn. Aanvallen. Niet scoren. Doelpunten incasseren uit het niets.

De opgeschoten jeugd achter het doel gooide woedend met bier na de 2-2, vaste prik tegenwoordig, wat zelfs even een onderbreking van de wedstrijd opleverde. De vrolijkheid was elders. Een verslaggever van de lokale radio in Bodø rees van zijn stoel en begeleidde de beslissende treffer met dermate extatisch commentaar, dat hij Colombiaanse wielerverslaggevers in de schaduw stelde en het Alkmaarse publiek tot een glimlach verleidde.

Goed, de Conference League is een nieuwe competitie van de Uefa, en de finale is op 25 mei in Tirana, Albanië, maar AZ had dolgraag net als PSV doorgedrongen tot de laatste acht. En het was een heerlijke voetbalavond, met verlenging, hoe ongelukkig de afloop ook was, zeker met de onterechte strafschop van een week geleden in gedachten. Daardoor verloor AZ in Noorwegen met 2-1.

AZ - Bodø/Glimt, een club uit het noorden van Noord-Holland en eentje uit het noorden van Noorwegen. Even boven de poolcirkel, de club met twee landstitels op rij. Verrassende deelnemer en moeilijk te kloppen, op het derde niveau van Europa. Zo bleek ook donderdag. De Noren verdedigden stevig, en zochten de kans om uit te breken.

De clubs vermaakten het publiek met aantrekkelijk voetbal, gelardeerd met spanning. AZ stond donderdag heel lang met 2-1 voor. Alles was mogelijk en de ene na de andere Alkmaarse aanval rolde over het veld, af en toe onderbroken door de tegenstoot. AZ swingde, zeker tot de rust. Het liep in die periode lekker, dat typische aanvalsspel met vrijgespeelde vleugelverdedigers die de achterlijn halen en voorzetten.

De middenvelders Jordy Clasie, die vrijdag hoort of bondscoach Louis van Gaal hem ook opneemt in de definitieve selectie van Oranje voor oefenduels met Denemarken en Duitsland, en Tijjani Reijnders zijn mannen met inzicht en passend vermogen op het middenveld. Jesper Karlsson is de artiest, spits Vangelis Pavlidis maakte voor rust de twee goals die minimaal nodig waren voor de Alkmaarders. Maar de bank is bezet met lichtgewichten, zo bleek.

De eerste treffer viel nadat Pavlidis de uitlopende doelman Nikita Haikin handig omspeelde, de andere na zo’n typische AZ-aanval met een voorzet van de rechtsachter Aslak Fonn Witry en intikken van de Griek. Tussendoor profiteerde Pellegrino van twee fouten van Bruno Martins Indi, die het centrum vormde met Sam Beukema, de van Go Ahead overgekomen verdediger die veel meer in de basisploeg had willen spelen dan hem is gegund door trainer Pascal Jansen.

Na die 2-1 leek AZ door te drukken, maar kansen benutten bleek te lastig. Zo neemt de ploeg na een wat vreemd seizoen afscheid van Europa. De werkelijk grote tegenstander ontbrak. Ja, Celtic, in de voorronde van de Europa League, was een mooi affiche. Na de nederlaag over twee duels resteerde een plek in de nieuwe Conference League, met misschien wel de onaantrekkelijkste groep van allemaal. Randers uit Denemarken, Jablonec uit Tsjechië en Cluj uit Roemenië, geen tegenstanders die een run op de kassa’s veroorzaken. Bodø trouwens ook niet, hoe fascinerend het elftal ook is, en hoe bijzonder het was dat de spelers na een tegendoelpunt even bij elkaar kwamen in een kring, als in een soort korte vergadering.

Het stadion was niet eens uitverkocht. Het interesseerde de Noren geen zier. De 800 meegereisde supporters zongen zich een weg in de nacht, beschenen door de maan boven Alkmaar.