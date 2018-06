Schippers wint de 200 meter afgetekend en ziet sterretjes

Met 22,44 liep Dafne Schippers geen supertijd. Geen nood: er is maar één toernooi dat echt telt dit seizoen: de EK atletiek in Berlijn komende zomer.

Dafne Schippers. Foto Klaas Jan Van der Weij / de Volkskrant.

Minutenlang zit Dafne Schippers na de gewonnen 200 meter sprint op het middenterrein. Ze is al een paar keer door haar benen gezakt na de slotrace van de FBK Games. Aan alle kanten drukken fotografen hun lens in haar gezicht. Schippers ziet het niet, ze heeft haar ogen dicht, haar hoofd tussen de benen. Ze is te duizelig om te lopen, te misselijk om iets te eten of te drinken. Zo diep is ze gegaan om 22,44 seconden te lopen.

Schippers heeft het wel vaker meegemaakt, zegt ze als ze zich na zo’n tien minuten rust wat beter voelt. ‘Normaal krijg je na een wedstrijd de tijd om op adem te komen. Dat kreeg ik hier niet. Ik moest direct voor de camera. Ik heb sowieso een haat-liefdeverhouding met die 200 meter. Op het laatste deel van de race ging ik echt flink stuk.’

Het contrast is groot met een paar uur eerder. Onder luid applaus huppelt de 25-jarige Schippers zondagmiddag over de baan als de omroeper haar aankondigt: ‘Hier is het onbetwiste boegbeeld van de vaderlandse atletiek.’

Belangrijkste gast

Om haar heen zwermen mannen in pak. Een zenuwachtig lachje verschijnt op het gezicht van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) als hij op de foto gaat met de 25-jarige sprintster. Schippers is in Hengelo de belangrijkste gast, niet de staatssecretaris. Ze is de koningin van de FBK Games. Aan de lange zijde is zelfs een speciaal vak ingericht voor fans van Schippers.

Het is zondag op de kop af drie jaar geleden dat ze de zevenkamp definitief verruilde voor de sprint. Sinds die dag liep Schippers ongeveer honderd sprintwedstrijden: ruim twintig minuten aan zuivere sprinttijd op de piste alle 60, 100, 200 meters en estafettes bij elkaar worden opgeteld .

Daarvoor moesten grote opofferingen gedaan worden: ze is zes maanden per jaar van huis voor wedstrijden en trainingskampen. Daar tegenover staan zeer lucratieve wedstrijd- en sponsordeals. In die ruim twintig minuten liep ze veel geld bij elkaar.

Schippers ziet haar spintleven als een onbestemd avontuur, zegt ze op een speciaal voor haar ingelaste persconferentie een paar dagen voorafgaand aan de FBK-Games. Een leven vol verrassingen en onverwachte wendingen. Maar zo gek als in mei had ze het nog niet meegemaakt: in een maand tijd liep ze wedstrijden in Qatar, China en de Verenigde Staten. De laatste wedstrijd, in het Amerikaanse Eugene, was vorig weekeinde.

Dafne Schippers. Foto Klaas Jan Van der Weij / de Volkskrant.

Heftige trip

Het zijn volgens Schippers niet de reizen die meeste impact hebben (‘in de eerste klas is prima beenruimte’). Het is het ritme van de biologische klok dat overhoop wordt gegooid door het hoppen van tijdzone naar tijdzone. ‘De trip naar Eugene was echt heftig. Maar ja, die wedstrijd is verplicht voor Nike-atleten. We vlogen op vrijdag, de wedstrijd liep ik op zaterdag en zondag gingen we alweer terug. Dat hakt erin. Ik sliep maar drie, vier uur per nacht. Dat is veel te weinig als sporter. Dan heb je een paar dagen nodig om te herstellen en bij te slapen.’

Waarom maakt ze al die reizen als het zo’n aanslag op het lichaam is? Ze kan ze toch ook thuis blijven? Of spelen er ook financiële belangen? Ze verdient behoorlijk in Diamond League: volgens ingewijden circa 40 tot 50 duizend euro per wedstrijd aan start- en prijzengeld. ‘Het gaat me niet om het geld, echt niet’, bezweert ze. ‘Neem die wedstrijd in Shanghai. Daar wilde ik graag een keer naartoe.’

Of ze ook echt veel van Shanghai heeft gezien? Ze lacht schuldbewust: ‘Nee, dat niet. Mijn hotel lag aan het stadion. Dus eigenlijk was het van het vliegtuig naar het hotel, wedstrijd lopen en terug naar het hotel. Dat is dan wel jammer. Aan de andere kant: ik heb wedstrijden nodig om beter te worden. Daarom ben ik ook op de FBK-Games.’

WK in Beijing

De gekte in Nederland geeft haar energie, zegt ze. Dat ze in de spotlights staat bevestigt dat ze iets bijzonders heeft gepresteerd. Als een jongetje, niet veel ouder dan 10 jaar, tijdens de persconferentie gevraagd wordt naar Schippers’ winnende tijd tijdens het WK in Beijing in 2015, hoeft hij geen seconde na te denken: ‘21,63!’, roept hij trots.

In Hengelo is Schippers met 22,44 bijna een seconde langzamer. Toch verslaat ze de Nigeriaanse Blessing Okagbare, die dit seizoen met 22,04 de snelste tijd heeft gelopen, ruim: Okagbare wordt zesde in 23,03. Ondanks de matige tijd is Schippers tevreden met haar race. Het is het mantra dat ze blijft herhalen. Er is maar een toernooi dat echt telt dit seizoen: de EK atletiek in Berlijn komende zomer.

De strategie van Schippers en haar coach Rana Reider is dezelfde als in 2017: ook toen werd na elke teleurstellende uitslag gezegd dat alleen de WK atletiek in Londen telde. Zo bleek. In Londen won ze goud op de 200 meter.