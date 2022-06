Schippers voelt dat het goed gaat, al heeft ze op de WK ‘eerlijk gezegd niets te zoeken’

Daphne Schippers 'gooit' zich als eerste over de finish van de 100 meter tijdens de NK in Apeldoorn, voor Zoë Sedney. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Dafne Schippers komt niet in actie op de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene, die volgende maand op de kalender staan. De 30-jarige sprintster richt zich dit jaar op de Europese kampioenschappen in München, zei ze na het behalen van de nationale titel op de 100 meter.

Schippers heeft sinds 2011 vijfmaal op rij meegedaan aan de mondiale titelstrijd. Ze won twee wereldtitels op de 200 meter, in 2015 en 2017. ‘Geen WK, dat is natuurlijk gek. Ik wil altijd naar de WK. Maar soms moet je dit soort dingen doen om de volgende stap te zetten. Eerlijk gezegd heb ik er op dit moment ook niks te zoeken, zelfs niet als ik hier bijvoorbeeld 11,10 had gelopen.’

Schippers kwam in Apeldoorn in 11,29 seconden over de finish. Daarmee haalde ze haar zevende nationale titel en bleef ze Zoë Sedney nipt voor (11,32). Ze was niet snel genoeg om te mogen meedoen aan de WK. De limiet is 11,15. Voor de EK is die 11,24.

De sprintster besloot eerder dit seizoen al om de WK aan zich voorbij te laten gaan. Ze is dit jaar ook niet beschikbaar voor de estafette op de 4x100 meter. ‘We hebben met de meiden van de estafette afgesproken dat ik echt even mijn eigen programma volg.’

Schippers brak na teleurstellende jaren, waarin een hernia haar loopprestaties in de weg zat, met haar trainer Bart Bennema. Ze verliet haar thuisbasis Papendal en stapte over naar voormalig bondstrainer Wigert Thunnissen. Daarnaast verzamelde ze een team van krachttrainers om zich heen om haar rug sterker te maken.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter voelt dat het de goede kant op gaat. ‘In de training laat ik tijden zien die heel goed zijn. De start loopt nog niet helemaal lekker, maar ik denk echt dat het erin zit.’ Ze is opgelucht dat ze een doorstart kan maken in haar carrière. ‘Vorig jaar heb ik heel veel pijn gehad. Ik kan nu weer lekker lopen. Ik heb het gevoel dat het weer ergens naartoe gaat.’

Vlak voor de NK kwam er alleen nog wel een andere kink in de kabel. Een dag na haar 30ste verjaardag, die ze vorige week woensdag vierde, werd ze geveld door corona. ‘Dat was een leuk verjaardagscadeautje. Ik kon echt niks meer, ik wist niet of ik hier kon lopen. Een week geleden lag ik nog op bed, dus ik ben echt blij dat ik hier nog de titel pak. En dat het maar 100 meter was.’