Schippers gediskwalificeerd na valse start op het NK atletiek

Dafne Schippers wordt gediskwalificeerd na valse start op het NK atletiek. Foto ANP

Schippers keerde om, zich van geen kwaad bewust. ‘Dat moet in de buitenbaan geweest zijn, dacht ik. Ik was honderd procent zeker dat ik niet vals was gestart.’

De scheidsrechter oordeelde anders. Schippers werd gediskwalificeerd op het enige onderdeel waarvoor ze dit kampioenschap op de deelnemerslijst stond.

Aanvankelijk kreeg de Utrechtse atlete toestemming om onder protest mee te lopen, maar de scheidsrechter kwam daar op terug.

‘Je mag altijd onder protest meedoen, maar ineens mocht het niet meer’, klaagde Schippers. ‘Dit verzin je niet. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.’ Ze liet zich van de baan sturen. ‘Ik kan daar wel ruzie gaan maken, maar zo ben ik niet.’

De deelname van de 26-jarige was een geste aan het publiek in haar thuisstad. Dat ze die niets had kunnen bieden, stak haar meer dan het sportieve verlies. ‘Het is maar 15 graden, de wind staat tegen en dit is niet de snelste baan. Ik kwam hier voor het publiek, niet voor mezelf.’

Verkeken

Volgens Schippers had de scheidsrechter zich verkeken op haar startsnelheid. Haar tegenstandsters vertrokken traag, daarom leek het alsof zij te snel weg was. ‘Internationaal ben ik geen snelle starter, maar in dit veld wel.’

Schippers stond de pers vrolijk te woord, maar ondanks haar glimlach was haar kritiek op de arbitrage stevig. ‘Als het zo onprofessioneel gaat, kom ik niet zo snel meer terug bij de NK.’

Nadat Schippers richting kleedkamer was verdwenen bleek dat haar protest definitief was afgewezen. Haar reactietijd, gemeten op het startblok, bedroeg volgens de tijdwaarnemers 0,087. Een tijd onder 0,1 seconde geldt als vals. De sprintvedette had het anders ervaren, maar de tijdwaarneming gaf de scheidsrechter gelijk.

Zo prolongeerde bij afwezigheid van Schippers Jamile Samuel de nationale titel op de 100 meter. Bij de mannen werd Churandy Martina Nederlands kampioen.