Schippers gaat ten onder aan 'black-out' in Qatar, maar de atlete lijkt al enige tijd uit vorm te zijn

Focussen op de toekomst

Schippers is niet sneller geworden sinds ze haar ontdekker Bart Bennema vorig voorjaar verliet

Schippers, een notoir slecht verliezer, zal houvast proberen te vinden in het mantra van haar Amerikaanse coach Rana Reider. Die voegde haar vorig jaar na elke teleurstellende uitslag toe dat alleen de WK atletiek in Londen telden. Bij die wedstrijden, in augustus, bleek Schippers inderdaad in vorm. Ze prolongeerde haar wereldtitel op de 200 meter en pakte brons op de 100 meter.



Dit jaar moeten de EK atletiek in Berlijn, begin augustus, het hoogtepunt van het jaar voor Schippers worden. Daar zal ze geen van de Afrikaanse of Caribische vrouwen treffen die haar in Doha te snel af waren. De enige Europese deelneemster, de Zwitserse Mujinga Kambundji (half Congolees), hield Schippers ruim achter zich: 11,03 om 11,17. Die geldt bij de EK als haar belangrijkste rivale.



Mogelijk had Schippers in Doha last van vermoeidheid en jetlag. Ze heeft een groot deel van april op trainingskamp doorgebracht in Florida. Vrijdag was de eerste race in een mondiale serie van drie. Ze reist deze maand ook voor lucratieve wedstrijden naar Shanghai en Eugene (aan de Amerikaanse westkust).



Hoewel de trainingsmethode van Reider vorig jaar op het nippertje goed uitpakte, is een belangrijke doelstelling niet uitgekomen. Schippers is niet sneller geworden sinds ze haar ontdekker Bart Bennema vorig voorjaar verliet. Haar toptijden stammen uit 2015 en begin 2016, toen ze de zevenkamp net had verruild voor de sprint.