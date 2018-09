Schippers besluit lastig jaar met tweede plek op 200 meter

Het is Dafne Schippers net niet gelukt haar seizoen af te sluiten met een zege op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene eindigde bij de Continental Cup in de Tsjechische stad Ostrava als tweede achter Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s. De 24-jarige Miller-Uibo kwam tot 22,16. Schippers liep 22,28 seconden.

Dafne Schippers (rechts) en Shaune Miller-Uibo tijdens de 200 meter. Foto AFP

Miller-Uibo heeft zich dit seizoen aangediend als een van de belangrijkste rivalen van Schippers op de 200 meter, met de Britse Europees kampioen Dina Asher-Smith. De olympisch kampioen 400 meter, die woont en traint in Florida, is dit jaar ongeslagen gebleven op de 200 en 400 meter. Ze won vorige week de Diamond Leaguefinale, voor Schippers.

Miller-Uibo eindigde in 2017 bij de WK atletiek nog als derde: 0,1 seconde achter de Utrechtse. Maar nadien was ze vijfmaal op rij sneller dan Schippers. Ze is een van de weinige vrouwen die nog langer is dan de wereldkampioene: 1.85 om 1.79 meter. Miller-Uibo gaat trager van start, maar houdt haar topsnelheid langer vol. In Ostrava flitste ze in de slotmeters langs Schippers.

Onttroond

De 26-jarige Schippers, die in augustus na vier jaar door Asher-Smith werd onttroond als Europa’s snelste sprintster, wist dit jaar geen Diamond League-race (100 of 200 meter) te winnen. De afgelopen drie jaar lukte dat wel steeds: tweemaal in 2015, viermaal in 2016 en driemaal in 2017. Schippers won alleen twee kleinere races in juni: in Ostrava en Hengelo.

Na de Diamond Leaguefinale sprak Schippers in een korte reactie bij de NOS over een ‘pittig seizoen’. Ze had zich meer voorgesteld van het jaar dan een tweede (200 meter) en derde plaats (100 meter) bij de EK atletiek in Berlijn. ‘We hebben veel geleerd, veel nieuwe dingen gedaan. Laten we hopen dat het op zijn plek gaat vallen, want dat is wel nodig. We moeten gaan kijken hoe ik volgend jaar weer aan mijn tijden ga komen. Hopelijk was dit een minder jaartje.’

Schippers beseft wat er op het spel staat. Op de 100 meter staat bij mondiale titeltoernooien vaak slechts een Europese sprintster in de finale: als de nummer drie van dit seizoen zijn de vooruitzichten niet gunstig. Op de 200 meter ligt een podiumplaats nog altijd in het verschiet, ook al geven haar tweede tijd in Brussel en Ostrava (en de vijfde plaats op de seizoensranglijst) een wat vertekend beeld. De Amerikaanse en Jamaicaanse toploopsters hebben dit seizoen rustig aan gedaan. Er stond geen WK op de kalender. Komend jaar wel.