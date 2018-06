Schipper Bouwe Bekking van de Brunel krijgt taart, maar niet omdat zijn team zondag goed vaart

Er is taart bij Team Brunel – schipper Bouwe Bekking wordt deze zondag 55. Bij het uitblazen van de kaarsjes dacht hij niet aan een wens die vandaag in vervulling moet gaan, zegt hij vlak voordat hij de haven van Gotenburg uitvaart voor de in-port race, de korte baanwedstrijd die tijdens elke etappestop wordt gehouden. ‘Ik dacht aan een wens voor verderop in de week.’

Wordt het feest voor hem en zijn bemanning na de aanstaande etappe naar Den Haag, waar de zeven deelnemers aan de Volvo Ocean Race naar verwachting op 24 juni aankomen? Daar kan Brunel de dertiende editie van de zeilwedstrijd rond de wereld winnen, iets dat Bekking bij zeven eerdere pogingen niet is gelukt.

Het is bepaald geen verjaardagsweer in de Zweedse kuststad; er trekken felle regen- en onweersbuien over. Met een flitsende start pakt Brunel meteen de leiding in de wedstrijd tussen de rotseilandjes voor de kust, maar na een uur varen finisht het team als een na laatste. Het maakt niet uit, de wedstrijd doet er toch niet meer toe.

De totaalscore in de elf in-port races geeft de doorslag als teams gelijk mochten komen te staan op basis van de etapperesultaten. Het is echter nu al zeker dat Brunel, Dongfeng en Mapfre, de enige kanshebbers op de eindzege, op een verschillend puntenaantal eindigen. Het enige dat telt is wie van de drie straks het eerst over de eindstreep voor de haven van Scheveningen zeilt.

Droomscenario

De spannende ontknoping is een droomscenario voor Den Haag, dat ruim twee jaar geleden door de raceorganisatie was aangewezen als finishplaats. Het gemeentebestuur heeft een budget van 3 miljoen euro uitgetrokken voor het acht dagen durende festijn in de haven, waar 400 duizend bezoekers worden verwacht.

Na de start op donderdagmiddag in Gotenburg maken de teams een lus over het Kattegat alvorens ze het Skagerak en de Noordzee opgaan: ze moeten eerst een wedstrijdboei ronden bij het Deense Aarhuus. Bekking kent die wateren goed. Hij woont daar niet ver vandaan met zijn Deense vrouw.

Brunel, Dongfeng en Mapfre zullen deze etappe vooral oog voor elkaar hebben, is de verwachting. Dat biedt kansen voor de andere vier deelnemers. Team AkzoNobel wil graag als eerste arriveren in Den Haag, de thuishaven van de boot. Simeon Tienpont en zijn ploeg behalen aan het eind van deze Volvo Ocean Race de vierde plek, dat staat nu al vast. Dat is een stuk lager dan de ambitie was. Een etappezege in Den Haag levert nog veel publiciteit op voor de sponsor.

Winddata

De deelnemers die onderaan bungelen, hebben misschien wel het meeste belang bij een overwinning in Den Haag. Vestas 11th Hour Racing moest de etappe naar Hong Kong afbreken na een aanvaring met een Chinese vissersboot, waarbij een visser omkwam. Bij Kaap Hoorn brak het team zijn mast. Charlie Enright en zijn bemanning willen graag iets goedmaken. Bovendien voert de wedren naar Den Haag door het thuiswater van sponsor Vestas. Het Deense bedrijf, dat windturbines bouwt over de hele wereld, schijnt al een half jaar lang winddata te verzamelen om hun boot in staat te stellen te winnen.

Sun Hung Kai/Scallywag heeft sinds de dood van John Fisher, die tijdens een storm op de Zuidelijke Oceaan overboord sloeg, niet meer goed gevaren. Het team met de Nederlandse Annemieke Bes zal de laatste kans willen aangrijpen om een tweede etappeoverwinning te boeken. De nummer laatst, Turn the Tide on Plastic, heeft nog geen podiumplek weten te behalen, al scheelde het een paar keer weinig. In Den Haag moet daarin verandering komen voor het team van Dee Caffari, de enige vrouwelijke schipper.